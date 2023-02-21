到寺廟拜拜原來也可以這麼好玩！超推薦5條朝聖之路

過年最受歡迎的活動之一不外乎是到寺廟拜拜，而台灣的廟宇，不只是祈福信仰的中心，也是蘊含文化的藝術殿堂，往往隱身在名山美景當中，或是發展為市街的起點，或是成為美食的所在，所以安排一趟朝聖之旅，不僅能夠兼具藝術、歷史、美食、心靈等目的，還能夠進一步達到「享受旅行、放鬆身心」的效果。

一、台北大稻埕慈聖宮

✅推薦原因：與「法主宮」、「霞海城隍廟」合稱為大稻埕三大廟宇，目前被列為直轄市定古蹟，廟口小吃更是美食獵人口耳相傳的理想聖地。

✅詳細地址：台北市大同區保安街49巷17號

✅主祀神明：媽祖

用「巷內藏大廟」來形容慈聖宮，應該是最適合不過。

首先來說說「藏」這個字，它代表的不只是智慧，更是一種含蓄的文化，運用在為人處事方面，似乎透漏著一股深藏不露的感覺，表現在美食佳餚方面，則是蘊含了尋幽訪勝的樂趣，有藏於無卻不見有，何其奧妙！

這是老饕們樂此不疲鑽進巷弄的原因，也是內行的人才懂的門路，因為他們知道真正的高手隱在民間，傳統的美味藏在巷內，不經過一番穿巷越弄的努力，又怎能享有大快朵頤的那份喜悅，於是位於臺北市大同區保安街49巷的廟口小吃，就成了這群美食獵人口耳相傳的理想聖地。

一進到巷裡，迎面而來的情況立刻讓人不敢大意，看來今天要面對的會是一場硬仗，不是擔心口袋不夠深，而是怕胃不夠大，因為整排的攤位都座無虛席，再加上絡繹不絕的人潮，更加證明今天的任務是非凡的，短短不到一百公尺的距離就有10多家小吃。

像是「阿萬海產店」、「阿發海產」、「許仔豬腳麵線」、「吳媽媽古早味豬血湯」、「賴記雞捲」、「媽祖宮口黃記四神湯」、「魷魚標」、「葉家肉粥」、「江家原汁排骨湯」、「阿蘭大鼎吻仔魚炒飯」、「阿可鯊魚煙」、「阿桂姨原汁排骨湯」、「榕樹下阿錦海鮮店」⋯⋯等。

所呈現出來的菜色不僅琳瑯滿目，而且個個秀色可餐令人垂涎欲滴，其刺激挑戰程度，完全不亞於打造出合格兩棲蛙人的「天堂路」，因為定力若是不夠，心目瞬間就被勾去，兩三下輕鬆擺平，絕對無法順利從頭走到尾，畢竟美食當道，能在眾多佳餚的誘惑之下安然通過，實數不易。

點餐之後來到廣場用餐是這裡的特色，偌大的廟埕擺上幾張簡單的桌椅，再加上四周的茂密榕樹和古樸的莊嚴廟宇，古早的氛圍儼然而成，開放的環境讓想像的空間無限擴大，當年的情景有如電影般緩緩浮現眼前，從四面八方而來的風，捎來陣陣清涼之意，帶走心中焦躁等待之情，卻吹不散這裡多年流傳下來的人情味及好口味。

每個店家都有自己的專屬座位，只要事先詢問，在老闆的同意之下，還是能夠創造出混搭不同攤位的風味餐點，傳統與現代、安靜與熱鬧，過往與現在，都在這個時空裡找到了相當巧妙的平衡。

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二、基隆仙洞巖

✅推薦原因：位於基隆當地最大的天然海蝕洞內，是基隆市第一個文化景觀，也是著名的基隆八景之一。

✅詳細地址：基隆市中山區仁安街1號

✅主祀神明：主洞為「圓通寶殿」主祀觀世音菩薩

經歷「清領」、「日治」、「民國」三個時期，位於基隆當地最大的天然海蝕洞內，是基隆市第一個文化景觀，也是基隆八景之一的「仙洞巖」。

它的魅力自古以來就讓人無法阻當，不僅吸引許多清代官員文人在此題字留念，也是日治時期旅遊手冊的常客，曾擔任基隆街長的許梓桑先生，寫過一首詩來形容它的動人之處：「空留石洞隱仙蹤，髣髴桃源一樣同，海國波濤長擾夢，聲聲入耳聽玲瓏。」儘管如今已經無法體會到當年「仙洞聽濤」的魔力，但這麼一個充滿歷史、人文、宗教與地質景觀等多重意義的景點，絕對是今生不可錯過的。

「仙洞巖」位在基隆港口西北側山巖，整座寺廟依山而建由洞發展，此洞是經過海水常年累月的侵蝕，才逐漸形成深約80公尺的天然海蝕洞穴，據說在清領時期這裡曾經是漁民休息的場所，後來為了祈求捕魚平安而供奉神明，所以目前山門外的廣場在當時都還是一片海，外海的潮聲會在洞內不停反覆響起，如同是鼓聲一般，「仙洞聽濤」的美名也是因此而來。

有別於其它的寺廟，這裡雖然少了建築裝飾藝術，但是更添原始純樸風貌，再加上「洞」有外明內暗之象，在八卦中代表離卦，是「心」的象徵，有著空空洞洞、至虛至靈的暗喻，對於修養心性的教誨，不論是強調明心見性或是洗心煉性，這樣直接的呈現方式似乎更能直指人心、引人入道。

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三、北投農禪寺水月道場

✅推薦原因：臺北市內的景觀道場

✅詳細地址：臺北市北投區大業路65巷89號、臺北市北投區大度路一段112號

有一種旅程，不再眷戀向外探索，而是經歷起伏碰撞之後，渴望在暴風驟雨中，黑暗吞沒方向之前，趁著微光找到一處可以安歇的地方，今天要為大家介紹的，就是指引迷途、光耀十方的人間淨土—「北投農禪寺水月道場」。

現在我們所看到的水月道場，其實是在2010年的5月開始改建的，工程期間總共歷時二年多，到2012年12月完成。當時姚仁喜建築師曾經向聖嚴法師請教農禪寺改建的想法，而聖嚴法師只給了六個字「空中花，水中月」，這也成為了「水月道場」的名稱由來。

聖嚴法師曾經表示，希望農禪寺院不是艷麗的，也不是華麗的，更不會譁眾取寵，而是能夠成為臺北市內的景觀道場，讓大家一來到這裡，就能夠感受到特別的空間氛圍，進而能夠啟發正念，親近佛法，而這樣「不言而教」的理念，也透過建築的設計，巧妙地傳達出來。

首先映入眼簾的，就是出自《金剛經》的八個大字「應無所住而生其心」，佛陀當年的教誨，不因時空而有所阻隔，繼續在此接引著大家，要想遠離煩惱塵囂，唯有「靜」才能入門，而且是愈靜愈入，愈動愈出，保持清淨心的第一步，就是從應無所住做起。

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四、新莊廟街

✅推薦原因：短短的距離就可以欣賞到四座古蹟廟宇和一座歷史建築。

✅詳細地址：新北市新莊區新莊路（思源路、新泰路中間的菁華地帶）

每個街道都有故事，從它被賦予名字的第一天起，傳奇就注定開始。

「新莊廟街」有三百多年的歷史，過去它意氣風發，享有「一府、二鹿、三新莊」的美名，繁盛之際更是贏得「千帆林立新莊港，市肆聚千家燈火」的稱譽；現在它獨一無二，歷經淬鍊自成一味，不僅有歷史人文價值的古蹟廟宇、百年文化的傳統老店、口齒留香的美食小吃，還有賞心悅目的地標景觀，這些因素的融合，讓它散發一股與眾不同的成熟韻味，清而不淡、濃而不膩，似醍醐一般，沁人心脾卻又發人省思，要想品嚐箇中絕妙滋味，就非得去掉平常囫圇吞棗、走馬看花的方式才行。

今天不妨跟著阿美，以細嚼慢嚥的心態，領略傳說中的「新莊廟街」，出發需要方向，讓我們以「四廟三巷二橋」作為開始，「四廟」指的是四棟古蹟廟宇，「慈祐宮」、「武聖廟」、「廣福宮」和「文昌祠」，「三巷」說的是三條典故巷弄，「挑水巷」、「米市巷」和「戲館巷」，「二橋」則是二座特色橋梁，分別是「新月橋」和「文昌陸橋」。

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五、台北孔廟

✅推薦原因：豐富的建築裝飾藝術和吉祥寓意，搭配許多免費體驗活動，讓人在精神和物質二個層面都收穫滿滿。

✅詳細地址：臺北市大同區大龍街275號

如果我們把「人生」當成是「企業」來經營的話，就會發現這兩者有許多的相通之處，例如：企業總會經歷誕生、成長、壯大、衰退四個時期，人生難免面臨生、老、病、死四個階段；企業樹立願景，人生重在立志；企業需要遵從制度，人生則要循規蹈矩；企業期盼永續，人生渴望長生。相較於企業經營管理課程，提供人生經營管理建議的，似乎就顯得寥寥無幾，且讓我們以旅行為途徑，化台北孔廟變為教室，向史上最偉大的老師請益吧。

萬仞宮牆是這次旅程的起點，也是為孔廟建築特色之一，高聳的外牆讓人無法從外看到內部，其設計的典故出自《論語》，子貢曰：「夫子之牆數仞，不得其門而入，不見宗廟之美，百官之富，得其門者或寡矣」，雖然是寓意孔子學問道德高深，但也勉勵著所有的人只要肯虛心學習，就可以入其門下一窺奧妙。

更何況這位老師以有教無類、因材施教著稱，不怕你來討教，只怕你不敢跳出自己的舒適圈，挑戰自己的極限，立志要有彎弓射月的氣概，就算不中也會比一般人都還要遠得多，這是第一個建議，也是入門的第一張門票。

轉角處的四隻猴子正努力扮演好屬於牠們的角色，提醒大家「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」的重要性，有西方孔子之稱的蘇格拉底曾經說過：「想左右天下的人，須先能左右自己」，不論古今中外，大家看到的問題都相當一致，孔子則是藉由顏回的提問，不發展深奧難解的學說，而用樸素簡單的語言直接將解題的方法點明，這是何等的睿智！

所以別小看這四隻猴子，不管是儒家的存心養性，還是釋家的明心見性，又或是道家的洗心煉性，只要是提到下手功夫，絕對是從牠們四兄弟開始，了解這點的話，第二張門票就到手了。

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2020年成立的美遊記，一直深信「旅行」不只是景點的參觀而已，它應該還蘊含著生活的體驗和自我的探索，甚至是理想的實現，喜歡藉由旅行來分享美好的事物，目前是「時刻旅行」的專欄作者、「輕旅行」的駐站玩家和「媽媽寶寶」的王牌名人、「PeoPo公民新聞」公民記者，在「Yahoo旅遊」、「聯合新聞網」、「微笑台灣」也都可以看到美遊記的文章、現在透過「台灣通」日語版，也可以在日本到欣賞美遊記的文章。