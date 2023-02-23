台北／士林官邸公園、原住民文化主題公園 落羽松轉色中美翻了！

在意外的拜訪中得知士林官邸花園和原住民文化主題公園的落羽松轉色了，2023年轉色中的特別燦爛，社群媒體中網友爭相分享的洗版，天吶！就不要讓我想起2018年第一次觀賞的感動，一想起就會想天天來！

在風和日麗的天氣中，官邸公園我就來了三次

腦海又浮現花蓮和中南部的爆紅美景，有那麼一絲絲衝動的想衝往繼續追，而全台灣處處都有美的不像話的落羽松景點，和孩子們年前有約定，走不開呀！ 看來我得收心了，怎麼收心呢？完成影像整理再寫篇分享文，最能讓我收心，這一篇完成後，我終於放下對轉色落羽松燦爛的思念！

天空，藍天白雲背景呈現出的落羽松和那冒出新芽的大樹枝樹幹，整個曲線美翻了！

落羽松樹，有著如鐘乳石般的氣根

觀賞落羽松轉色燦爛之美，樹根旁會發現有一顆顆如鐘乳石般的氣根，似絆腳石般的具絆跌的潛在危險，得小心喔！

漫步在燦爛奪目的樹中，挺浪漫的節奏！

寂靜的官邸公園，遊客不多，可以優雅地觀賞著美景，繞著公園中心的綠地走上幾圈，不同角度來欣賞，空氣優的舒服極了！

一棵獨秀的美人櫻，像花仙子般的綻放妖豔，鮮豔奪目！

當大樹和天空相呼應時，每一樹種的每一時節美的不一樣，長滿嫩葉大樹和樹葉茂盛的大樹，漂亮的冬日風情！

楓葉也是一種會轉色中的樹葉，秋冬的棕紅色的2023年初，同時觀賞到楓紅、落羽松紅，遊客洋溢著幸福的笑容和喜樂的心情莫不溢於言表！

湖中倒影的山景和落羽松松燦爛美景，台北就看到！

就在故宮博物院旁的「原住民文化主題公園」，amy在2018年第一次為這小而美的秘景吸引前來，季節限定的冬日風情，有時候，不需要在意種植面積，緊鄰著湖畔的這幾十多棵落羽松，任一角度來欣賞，在山這一邊的公園裡，小而美落羽松秘境，一樣會吸引著旅人的目光。

站上休閒椅上，略高的位置觀賞，不經意的將光禿禿的大樹入境！

氣象預報50%的降雨機率，午後的天空的一邊開始變黑了！

遇見「人偶攝影師」

人偶攝影師的道具，年輕漂亮的美女攝影師和朋友們，將人偶裝扮好，才慢慢的玩拍，一個一個鏡頭都是那麼的小心翼翼，我們聊了一下，這一個人偶可以做不同的裝扮，他們是縮小版的大人。

這是我第二次遇見人偶攝影師，看來會越來越紅，可調整四肢和裝扮的人偶，要價不菲，韓版的和中國大陸的價格有不一樣，中國的便宜些，我看起來都一樣是俊俏的美男子人偶，差一點心動的想網購的，上一次在大佳河濱看到時就有想呢！

人偶的右邊的是來是中國，左邊的是韓國的。

登對的情侶人偶！

公車站牌原住民風的彩繪！

好久沒帶它出門，相機不新，但是鏡頭超好的，是我不忍捨去的舊愛，拍照時專心，技巧掌握好，仍可以拍出好的影像，2023落羽松大多都用這個拍，偶而搭配手機，我似乎又找回了曾經的感動！

農曆春節，應該會是落羽松轉色的燦爛季節的尾聲，走春應該還能看到幾棵樹變色較晚的落羽松，假期很長的年假，不知道往那去的時候，台北這二個景點蠻適合和親友來的趴趴走春。

《士林官邸公園》

地址：台北市中山北路五段，台電台北營業處旁

《原住民文化主題公園》

地址：台北市士林區至善路二段，故宮博物院旁