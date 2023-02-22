台北／梅花開了！各有特色的五個公園就能欣賞到

台北正值落羽松轉色美景，爆紅景點還沒有走遍，梅花已開了！

逐漸解封的疫情後，外出遊客多了，故宮博物院至善園飄來花香，梅花開花了。梅花不畏嚴寒綻放，更無畏熱的似夏天的台北的冬天，依然開花，公園走透透觀賞梅花開的這星期，天氣是熱得像夏天！

冬陽溫暖照耀著的台北，為落羽松而來到的士林官邸花園，遇見梅花開，順著一路觀賞，走到了故宮博物院至善園，門前那一棵花開約3～4成，飄來梅花香。

飄落的花瓣，裝扮著解說牌，我們慣稱的梅花，也稱之白梅、梅仔、梅樹。

一、士林官邸公園

十幾棵梅花樹就在路旁，站在路邊就可以觀賞，公園的前半段似歐風的花園風格，加之鮮豔的紅白黃紫色交織的花田，在藍天白雲下襯托了公園綠地之美！

臨近台電台北營業處旁 位置的官邸公園，園區後半段的落羽松林，和大樹林立圍繞著中心點的大片綠地，還能看得到後方的福山，沒有建築物擋住滿滿綠意的公園，轉色落羽松美顯眼的紅棕色半圍繞自園區中心的位置，漂亮的吸引多方遊客前來，梅花樹旁花的清香隨風飄來，聞香遊客陶醉的舒服，心情自然美麗！

地址：中山北路五段 台電台北營業處旁。

二、故宮博物院「至善園」

古色古香庭園裡，才幾株梅花開，卻是香的不得了，園內分散種有數十棵梅花樹，是台北市區賞梅花的好地方，腳步快的賞花遊客，已爭相著在拍照。至善園為臺北市士林區國立故宮博物院北部院區內仿宋代建築而建的庭園，佔地5687坪，成立於1985年，其中有許多仿王羲之之景點。

園區一棵山櫻花已見花開，接著就是櫻花季，準備迎接春天的到來！

三、志成公園

台北市熱門賞梅景點，和士林官邸隔著福林公園。 不需要上山，也不用跑遠就能飽覽梅花開，種有十多棵梅樹，總能讓捕捉美景的攝影愛好者，莫不拍到忘我，我也曾經是。當風兒吹，靄靄白雪般的花瓣落下的景緻，飛雪迎春到的浪漫場景，留在觀賞遊客的記憶是美麗的漂亮！

位置：士林中正路至志成街

片片潔白飄落在野餐桌上的花瓣花苞，美極了！雖不是寒風吹散一縷地，卻也添幾分落下的惆悵～

四、雙溪公園

靈秀的水景，古色古香滿滿綠意美不勝收的仿江南景觀，亭台閣樓處處好景致，有涼亭與迴廊，以及充滿江南風韻的園林造景，小橋、假山與綠林圍繞著的三角形的園區，繞圓一圈，不知不覺就會走到約種植影十多棵的梅樹區，花香不請自來，梅樹上小蜜蜂好多，蝴蝶也很多，雙溪公園裡的梅花樹上蝴蝶飛舞的景象，是近期公園走透透的五個公園，看唯一最多蝴蝶圍繞停留在梅樹上！

地址：台北市士林區承德路五段150巷1號

五、青年公園

青年公園位於台北市萬華區東側，東臨國興路、西瀕青年路、南靠水源路、北向青年路，面積為24.7公頃，附近圍繞國宅及軍宅，是台北市國宅密集地：此外在台北市柯市長主政的興建的青年社會住宅，就位於青年路與水源路交叉口。

園區內有三處種植有梅花，大多圍繞在園藝教室兩側，和太陽能圖書館暨苶展示館。生態池旁的數十棵樹齡較年輕，近年有幾棵花開時還蠻壯觀的。還有位在青年路旁曾經有四棵高大的梅花樹，花開季節遠遠就會聞到花香，前二年其中的三棵都生病了，也摘除了，只剩一棵我稱之梅花王！

台北市公園走透透網頁，將台北市梅花的分佈地圖完善的資訊公開，賞梅地點多達22處，我在幾天內觀賞五個賞梅景點，文中所分享的五個公園的梅花，都各有特色，難得的假期，就是要放輕鬆觀賞花開，迎接即將到來的春天。

來去公園走透透觀賞，是一件不花錢的美好休閒，花開花落往往都在一瞬間，動作要快就是了，若真錯過，筆記起來，明年請早！