花蓮／太魯閣研海泊渡假別墅 在陽台就能聽到海浪聲

過了太魯閣大橋，我跟黑嘉莉說今晚要住的民宿就快到了，她有些不敢置信，因為這個區域是她從沒想過會要住宿的地點，鄰近新城老街的舊市區。

新城老街一帶的地名是陶璞閣，太魯閣語是「初生之地」的意思。對我來說，每次來到花蓮路過此地都有一種匆匆而去的淺淺遺憾，說來也怪，明明想在老街這邊走走看看卻又沒有認真的心思停留，這回安排的花蓮兩日短旅，我就特別想找新城的住宿，最後找到一處出乎意料符合我所想的民宿。

其實，新城老街這個區域之所以引起我的興趣，最主要的原因是日治時期花蓮港廳的研海支廳。

日治時期在台灣留下許多建設，時至今日仍有許多公家機關的建築物是當時沿用而來，包括行政區劃也是，而研海支廳在整個日治時期都算是很特別的存在，以重要人物的名字命名的行政區確實不多見，這個以台灣第五任總督佐久間左馬太的號「研海」而命名的行政區雖然只存在二十三年，依然引起了我的注意。

最令我意外的是，這兒居然有個民宿以「研海」為名，確認過民宿的模樣符合需求後，我決定要去那裡住一晚－－「太魯閣研海泊渡假別墅」。

黑嘉莉得知我選這裡落腳的用意，笑說男人的浪漫實在有點搞不懂耶。

站在「太魯閣研海泊渡假別墅」門外其實看不到住宿區的外觀，門前所見的建築物是接待區和用餐區外牆，旅客所住的三棟別墅要穿過美麗的荷花池塘才會抵達。

推開柵門，服務人員出來迎接並帶我們走往最裡面的那間別墅時，黑嘉莉直給荷花池吸引住目光，拍了又拍，服務人員笑說好多人來這裡住都是這樣，不過今天下午天氣不太好，明天早上應該會是更適合拍照的天氣。

「太魯閣研海泊渡假別墅」的別墅只有三間，都是挑高的兩層樓設計，一樓是像回到家的客廳和寬敞舒適的浴室，還有專屬的庭院可以透氣，二樓則是臥室與陽台游泳池。

二樓窗外看出去

是的，你沒看錯，游泳池。

二樓泳池

黑嘉莉在一樓客廳和浴室嘩了好幾分鐘，尤其浴室的配置讓她相當期待泡澡時刻，來到二樓，不但有放鬆身體的吊椅與茶席（茶席的懶人椅超舒服），居然還有游泳池！？

看漫畫放空一下

她蛤了好大一聲，問我怎麼沒先跟她說要帶泳衣？我其實也沒特別留意房間就有游泳池，本來以為泳池是公用的，沒想到真是一間一座。雖然黑嘉莉遺憾沒帶泳衣來玩水，不過聽服務人員表示，泳池水放到滿大概要兩三個小時，既然不是那麼有游泳的需求，還是省一點水吧。

不過，我們隔壁房的小倆口早早就入住，在陽台上依稀可以聽見戲水的聲音，果然人家是有準備才來的啊。

房內環境-二樓

房內環境-一樓

我特別喜歡二樓茶席的位置，黑嘉莉在一樓庭院跟好友開導心事時，我在茶席這兒邊看老弟給的漫畫邊喝咖啡，那種放鬆或說放空，是好久沒有感受到的輕鬆。

房內環境-二樓

傍晚時刻，我們去了民宿門外左轉走路一分鐘的新城海堤、也到北埔覓食，其實從民宿到現在的新城市區不算近，不過這樣的距離讓我們感受到花蓮的雨，那是一種體驗和樂趣。

房內環境-一樓

回到房間後，我們在客廳看電視看到差點睡著，黑嘉莉去泡了精油澡，相當滿足，我在茶席多看了兩集「葬送的芙莉蓮」，真奇怪，我以為我有追到最新進度，這才曉得原來我單行本只看到第三集、而現在已經出到第七集啦！

太魯閣研海泊渡假別墅

在舊時研海庄的夜晚，相當安靜自在。

研海庄清晨

大概是上班累積來的習慣，清晨五點半自動醒來，我蘑菇到六點才起身悄悄拉開窗簾看一下外頭；昨晚我們把房間落地窗的大片窗簾都拉上，房間裡完全沒有外面什麼天色的感覺，拉開窗簾才發現太陽已經升起。

昨天服務人員有跟我們說，其實民宿當年落成啟用時，從房間二樓是可以直接看到海岸的，不過這些年政府對海堤後方的防風林少了維護，林葉茂盛的結果就是遮去了民宿原本可見的海景。

雖然看不到海景，可是站在陽台還是聽得見海浪聲，知道離海不遠，有一種莫名的愉悅。

太魯閣研海泊渡假別墅

雖然有點可惜，但若真想看海，走路過去也不過一分鐘，其實還好。

花蓮的好天氣

太魯閣研海泊渡假別墅

果然如服務人員說的，第二天一早天氣超好，藍天白雲加上鄰近的新城山景，我忍不住對山那頭拍了好多照片，又續追了一集單行本，才讓黑嘉莉起床準備去吃早餐。

房內環境-一樓

浴廁空間

我們約好早上九點用餐，抵達用餐區，另外兩間房的住客都已經在吃早餐了，原來我們是最晚的。

早餐由民宿現場製作，其中的亮點是阿拜（abai，魯凱族語）這項原住民米食，根據傳統，阿拜是原住民節慶或招待重要客人時才吃得到的美食；除了阿拜，另外有一個很相像的原住民米食叫做吉拿富（cinavu，排灣族語），這類米食外層以假酸漿葉包裹、內層用月桃葉，為了迎合大眾口味與市場需求，也改以小米和豬肉為主要餡料，根據查到的資料，兩者最大的差異是吉拿富有使用芋頭、阿拜沒有。

今日早餐

阿拜

今日早餐

今日早餐

服務人員說我們眼前的是阿拜，但裡面有綿密好吃的芋頭，我弄不清到底是阿拜還是吉拿富，不過這份米食口感特別且好入口，黑嘉莉與我都是第一次吃，美味！

餐廳空間

餐廳空間

早餐過後，黑嘉莉在漂亮的荷花池畔拍了些照片，昨天下午跟現在的景致確實很不一樣，在太陽照耀下，這座荷花池顯得生氣勃勃，不過外頭還是很熱，我們回到房間吹冷氣。

太魯閣研海泊渡假別墅

太魯閣研海泊渡假別墅

太魯閣研海泊渡假別墅

這回我們打定主意要待到退房時間到才離開，我利用時間繼續把漫畫追完，茶席座位實在舒服，黑嘉莉給我沖了杯奶茶配漫畫喝，因為剛剛早餐已經喝過咖啡；黑嘉莉沒在看漫畫，一點也不懂到底有什麼好看的，不過看到我能放鬆渡假，這趟是值得了。

太魯閣研海泊渡假別墅

太魯閣研海泊渡假別墅

太魯閣研海泊渡假別墅

太魯閣研海泊渡假別墅

黑嘉莉相當喜歡「太魯閣研海泊渡假別墅」的房間，除了活動空間甚大，天光照射到房內的氣氛也很舒服，比較可惜的是這趟沒有體驗到房間的泳池，到現在還在講，或許改天再訪時能好好地在房間泳池泡水+游泳吧！

別墅園景拍照

別墅園景拍照

太魯閣研海泊渡假別墅

十一點整，我們打包行李退房，接下來要往新城老街去走走，黑嘉莉想去買杯檸檬汁、我想去看看歷史古蹟，當年的研海庄才正要展現我們面前。

太魯閣研海泊渡假別墅

太魯閣研海泊渡假別墅





－太魯閣研海泊渡假別墅－

地址：花蓮縣新城鄉中山路1巷72號