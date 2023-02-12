過年期間必訪景點！用旅行為自己創造幸福滿滿的未來

「春節」是全球華人最大的節日，「祈福」則是賦予它一個非凡的意義，不單只是為了自己，更是為了周遭所愛的人，為了迎接這個偉大的日子，美遊記特地規劃以「幸福」為主題，精心推薦幾處過年期間必訪景點，讓大家在走春出遊的同時，也能夠用旅行為自己創造一個幸福滿滿的未來。

一、苗栗南庄碧絡角花園

✅推薦原因：「幸福」就是相信童話世界真的存在

✅地址：苗栗縣南庄鄉25號

很少公路會像這裡一樣，一看到就立刻愛上它。

儘管目的地都還沒有到，還是會忍不住要下車，因為你很清楚地知道，只走在這條路上，就是一種迷人的喜悅，光欣賞前方景色，就可領略淡淡的幸福，當下的感受，讓人有如置身在一幅巨大的油畫當中，你開始相信，童話世界是真的存在，於是你毫不猶豫地選擇走進它。

「碧絡角花園」位於苗栗南庄的東河村，除了擁有無敵的自然生態與美麗景緻之外，還提供了各項的飲品和美味餐點服務，與眾不同的是，這裡還特別栽種了各式各樣的植物如：香菇、各種櫻花、杏花、楓樹、五葉松……等，再加上精心規劃的庭園造景，整體氛圍可以說是好到爆棚，打破圍牆、無拘無束的環境設計，讓人在享用美味的同時，還可以同時享受自然，既品茗佳餚也品味人生，不得不感佩老闆的用心之真、用情之深。

「碧絡角」的名稱來自於客家話「壁壢角」，意思是偏僻的地方，但是仔細想想，在一般鬧區要有視野遼闊的自然景觀，總是不太容易，再加上清新的空氣、鳥語花香的環境，和山中獨有的寧靜，要想清新脫俗，不遠離塵囂的話又怎能輕易覓的，所以它就像是星辰一般，雖然地處偏遠，但是光芒卻足以照耀整片夜空。

👉繼續閱讀：苗栗南庄》有如置身在巨幅的油畫作品｜有閒來尞的童話世界～碧絡角、東河吊橋

二、新北平溪十分瀑布

✅推薦原因：藝花可以邀蝶、賞瀑可以邀福

✅地址：新北市平溪區乾坑10號

地無三里平的平溪，由於位於基隆河的上游的，拜河流貫穿全區之故，加上全年豐沛的雨量，以及侵蝕作用和附近切割地形的關係，「瀑布」、「壺穴」等天然景觀特別發達，截至目前為止發現的瀑布數量就高達30多座，可以說是名符其實的瀑布之鄉，其中的十分瀑布因岩層的傾向與水流相反，是垂簾型瀑布，與北美的尼加拉瀑布相似，所以有著「臺灣尼加拉瀑布」的美名，每到假日時分遊客總是絡繹不絕。

為了一睹心目中的迷人風采，刻意選在非假日的時候前往，除了避免擁擠的車潮與人潮之外，更多的想法是希望可以有個不受打擾的獨處時光，因為對我而言，賞瀑可是一個相當特別的活動，其重要性不亞於日本的賞櫻，絕不是拍拍照、打打卡，到此一遊就好的，它除了可以帶來視覺上、聽覺上和嗅覺上的享受之外，重返大自然的舒適自在，才是心靈上的一大饗宴。

四廣潭橋是此行的第一個景點，位置就在十分旅遊服務中心的前方，站在橋上可以將四方週遭寬廣的景色一覽無遺，「四廣」的名稱想必也是因此而來，藍天白雲與吊橋似乎是美拍的黃金組合，要留下引以為傲的曠世巨作，這裡絕對會是最佳的創作場所，河床遍佈著大小不一的壺穴，看起來就像大自然展現滴水穿石的鬼斧神工，這是因為當石塊遇上河床上的岩石凹處無法前進時，會被水流帶動而打轉，長期日積月累下因侵蝕而形成的壺穴地形。

👉繼續閱讀：新北平溪十分瀑布賞瀑可以邀福～十分瀑布，十分幸福

三、北海岸雙灣自行車道、芝蘭海上觀景平台

✅推薦原因：「幸福」就是想與你牽手同行

✅地址：新北市三芝區

陣陣的浪濤宛如掌聲，熱烈地歡迎踏上步道的每個人，越是往前一步，就越是深入大海的懷抱，短短不到50公尺的距離，內心的思緒有如波濤一般續而不斷，直到閃亮耀眼的戒指出現在眼前時，這才驀然發現，原來有種幸福是想與你牽手同行。

要親身感受這樣浪漫的氛圍，最好的選擇是從「淺水灣」開始，因為那裡是故事的開始，也是旅程的起點，順著「雙灣自行車道」來到「芝蘭公園海上觀景平台」，接著再一路往白沙灣前進，沿途盡是風光明媚的沙灘景色，有難得一見的藻礁潮間帶，也有別具風格的特色意象，如「軍人碉堡」和「迴聲海螺」等，還可以見證電影「不能說的秘密」拍攝景點，市區巷道的美食小吃更是不可錯過的重點，這些元素的組合打造成北海岸最浪漫的旅程，還在等甚麼，一起出發吧。

享有羅曼蒂克景緻的「淺水灣」，在北台灣是相當的有名，除了令人心曠神怡的濱海美景之外，岩岸與沙灣同時具有的特質，更是它的一大特色，漫步在平緩好走的「淺水灣步道」，與海為鄰的感覺油然生起，搭配一旁的植栽，讓人彷彿走入南洋異國，伴隨著獨特又熟悉的海水風味，往日的美好時光又再度重現，一樣的藍天白雲，一樣的海水沙灘，特別適合在當下無法國旅遊的時刻。

👉繼續閱讀：北海岸最浪漫的一段旅程～雙灣自行車道、芝蘭海上觀景平台

四、宜蘭冬山河生態綠洲

✅推薦原因：「幸福」就是遇到生命中久違的那份感動

✅地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號

在這裡，你不是沉醉於眼前如詩如畫的風景，就是近距離觀賞呼嘯而過的火車，或是穿梭在神秘誘人的河道，那怕只是看著藍天白雲，都成為生活中最單純的一種享受，時間彷彿停留在最美好的時刻，因為當下所遇到的，是生命中久違的那份感動。

位於宜蘭冬山河的冬山河生態綠舟，地理位置就在宜蘭縣冬山鄉台9線上、與冬山河交界的陸橋旁，總面積約18公頃，為一座大型的森林公園，腹地廣大，視野遼闊，不僅可以欣賞優美河岸景致，於高處向外眺望，還可飽覽四週山色及田園風光，是一處適合所有年齡層旅遊休憩的好地方。

園區擁有豐富的自然生態，廣大的翠綠草地不只吸睛，大型的裝置藝術更是讓人注目，規劃完善的公共設施除了提供絕佳的感受，精心設計的各項分區，如遊客服務區和友善生活區等，更是可以帶來前所未有的體驗，徹底滿足既可享受旅行又可放鬆身心的需求，而且讓人絕對想不到的是，入園費用只要30元（水上遊船費用另計），事先準備一些輕便飲食，悠哉地待個半天以上，對比所能得到的服務，放眼全台，CP值和滿意度的排名鐵定是數一數二的。

👉繼續閱讀：宜蘭推薦景點》冬山河生態綠洲｜讓人驚艷不己、讚嘆連連的地方

五、基隆潮境公園

✅推薦原因：「幸福」就是找到一處可以讓人放空、療癒身心的地方

✅地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

據說在基隆有這麼一處地方，景色不僅優美而且渾然天成，漫步其間宛如置身在人間仙境，成為追求安樂美好生活的最棒獎勵，為了怕大家不得其門而入，所以特地在前庭留下蛛絲馬跡，讓眾人知道「效法大地寧靜」可為入門之鑰。接著又刻意在後院擺設巨型掃把，使眾人明白「清洗內外汙染」可以一窺奧妙，種種巧思設計讓人得以在一覽名勝的同時，還可以藉著山海之景放鬆身心，是百年難見的洞天福地，也是放空療癒的絕佳聖地，它就是「潮境公園」。

位於八斗子半島的潮境公園，佔地寬廣視野遼闊，園內公共設施俱足，既可以散步、看海、聽濤，又可以坐望「基隆山」和「九份」，不論是遠眺還是近觀，都能夠在當中發現到無窮的樂趣，除了欣賞美麗海景，還能夠進一步觀賞海岸地質和豐富生態，再加上附近景點串聯完整，如「忘幽谷」、「國立海洋科技博物館」……等，所以這裡就成為東北角最具人氣的景點之一，適合全家親子同遊，也適合學校戶外教學。

望著眼前的綠草如茵，很難相信這裡原本是垃圾集放地，在經過「海洋科技博物館籌備處」的妙手規劃之後，才似枯木逢春般地蛻變為看海賞景的最佳地點，如點石成金般，指尖所到之處均能化腐朽為神奇，可以說是人類參贊天地化育的極緻表現，「復」有回之意，「育」則是有春之象，「環保復育公園」就成為大地回春的最佳典範，此舉不僅改善我們與土地的關係，也在每位訪客的心地，埋下一顆希望的種子，期盼有朝一日能夠開花結果，持續為人類與自然和諧共存的目標而努力。

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