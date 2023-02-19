台中／麗寶福容吃喝玩樂住通通包 讓全家人都玩得很盡興！

麗寶樂園渡假區在2022年夏天與LINE FRIENDS合作推出限定聯名設施，包括福容大飯店（麗寶樂園）主題佈置與房型，以及麗寶OUTLET MALL主題摩天輪車廂，一早來到飯店大廳就看到可愛的LINE FRIENDS限定造景，讓因房價而卻步的我們，即使不住主題房也能拍照打卡湊個熱鬧！

一樓有LINE FRIENDS主題電梯可以拍照，但僅有LINE FRIENDS主題房型的住客才能搭乘電梯到該樓層喔！

附帶一提，我們造訪的時候，麗寶樂園探索世界還在整修中，直到2022年12月才正式曝光全新設施「熊大的麗寶小鎮」（𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦 𝗧𝗢𝗪𝗡），據官網描述裡面運用聲光、體感融合的互動裝置，打造出七大高沉浸式互動體驗區，感覺也很有趣呢！

【熊大的麗寶小鎮】LINE FRIENDS TOWN官網介紹 👉 點我連結

在飯店寄放完行李之後，先到麗寶樂園探索世界好好玩一玩。

上集回顧 👉 《台中／一站式旅遊之麗寶樂園 大人小孩都玩得開心！》

玩完遊樂園經過飯店一樓，發現其實飯店也有一些好玩好吃的，像是兒童超跑店、電動遊樂場以及大型氣墊樂園，感覺很適合讓在樂園玩不夠的孩子盡情放電。

還有一間全家便利商店，對我們來說，只要飯店附近有便利商店就是很加分！

考慮到小魚蛋越來越活潑好動，我們這次選擇入住的是和式加洋式的房型，因為和式空間較大，適合需要活動空間的兩小。

和洋家庭房

適合人數：2人至6人（第5-6人於和室地板加床墊）

床型：180cm*200cm*2+簡易和室

除了房間空間夠大之外，讓人覺得蠻加分的部分是房內提供的餅乾飲料比想像中得多，除了基本的礦泉水與沖泡茶包、咖啡包之外，還有五種飲料可以飲用。

另外還有提供寶寶澡盆、床圍、兒童備品及兒童拖鞋，相當友善親子！

在房間休息一會兒，接著來到飯店1樓「休閒中心」的戶外游泳池，在櫃台登記好房號、使用人數，便能領取毛巾入場。

戶外游泳池

人數限制：上限50人

開放時段：8:00-12:00 / 13:00-17:00 / 18:00-22:00

（每時段開放4小時，消毒1小時）

戶外游泳池分為成人池、兒童戲水池、水療池及傘瀑池等幾個部份，其中因為傘曝池地處偏僻且水位較低，所以我們第一天下午幾乎都待在這一池。

兒童戲水池

成人池

水療池

光是游泳池就夠我們玩到快天黑，接著到OUTLET MALL買晚餐回飯店吃，稍作休息之後，電力滿滿的孩子們繼續前往下一站放電！

兒童遊戲室

空間雖然不大，但遊具還算充足，有孩子喜歡的小球池、溜滑梯、跳跳馬、積木……，不知不覺兩小就在這邊玩了一個小時，直到晚上九點半才終於回房休息。

田園咖啡廳

早餐時間：07:30-10:30（旺日會進行分流入場）

晚餐時間：17:30-21:00（旺日會進行分流入場）

早餐價格：成人NT$ 580+10%/位／孩童NT$ 350+10%/位

晚餐價格：成人NT$ 1080+10%/位／孩童NT$ 680+10%/位

早餐的品項豐富並依類別分區置放，每區的空間動線都算寬敞，取餐不至於人擠人還蠻舒適的！選項方面，無論是麵包、起司、果汁、沙拉、冷盤、熱食的選擇都蠻多的。

還有降低高度以便孩子取餐的的親子餐檯，有義美果汁及不同口味的玉米榖片，都是孩子喜歡的早餐內容。只能說麗寶福容大飯店真的是太友善親子啦！

適合素食者享用的健康蔬食區，也有不少餐點可以選擇。

老公說現點的小卷米粉湯很好吃，雖然我個人對米粉沒有愛，但湯頭不錯！

還有師傅現煎荷包蛋，熱騰騰的半熟蛋超好吃！

現打的新鮮果汁、香蕉牛奶，以及養生黑豆漿、美白薏仁漿，還有看起來就很健康高纖綠拿鐵，每種感覺都好好喝。

最角落則是水果區、咖啡飲品區。

整體來說，對喜愛一站式旅遊的家庭而言，麗寶福容真的是很值得推薦一住的喔！除了一旁有樂園可以玩、有OUTLET MALL可以逛，光是麗寶福容就可以吃喝玩樂住通通包，讓全家人都玩得很盡興呢！

麗寶樂園渡假區

地址：台中市后里區福容路8號

電話：（04）2558-2459

營業時間：09:30–17:00

停車場：有

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