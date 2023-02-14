澎湖／來去充滿沙漠風情 綠洲旅店住一晚

這趟菊島浮生，最後一天我們落腳於馬公西衛的盡頭，「綠洲旅店」。

一月三日，下午兩點半我們就抵達旅店了，雖然到得早些，旅店也準備得早，櫃檯的服務人員親切健談，跟我們聊了一會兒就帶我們到房間放行李，因為是淡季了，今晚旅店沒有其他旅客，這麼大的一間旅店就給我們包了，讓黑嘉莉差點又以為我砸大錢包下整棟。

澎湖的旅遊淡旺季明顯，東北季風吹來之後就進入淡季，我們來訪的這個時間即便有跨年，也只是小小旺個兩天，街頭很快就回歸平靜，連旅店也很平靜，基本上現在工作人員只留一位，接待完我們之後旅店也要準備放年假了，也就是說，我們是入冬以來「綠洲旅店」的最後一組客人。

這天駐守在「綠洲旅店」的服務人員是個開朗的大女孩，櫃檯妹妹說她會來這邊工作也是因緣際會，因為喜歡旅行就開始嘗試到處打工度假、不料打工度假度到後來變成這裡的正式員工，類似的例子在澎湖比比皆是，不過，她確信自己服務的旅店性價比是高的。

那種自豪與滿意，清楚感受。

以淡季外加包場來看，「綠洲旅店」性價比肯定是有的，我們更注重在入住後的服務細節，這棟沙漠風情的建築物在澎湖還真難以找到第二棟，雖然有其他類似的風情民宿，可要做到「綠洲旅店」這般連位置都很開闊的，確實沒有第二間。

綠洲旅店

我問黑嘉莉，這下知道我們這趟旅遊藏有什麼隱藏主軸了嗎？

她回想了一下，赫然驚覺這趟旅行所住的地方幾乎都跟「綠」這個字有關：像是「綠的旅店」、「綠空間」以及「綠洲旅店」－－除了跨年夜的「福朋喜來登」以及元旦的「緣民宿」以外。

她笑問，我是刻意安排的嗎？

綠洲旅店

其實不是，真是剛剛好，我行程排到最後一間時才發現不知不覺形成這樣的樂趣，而且，就連元旦落腳「緣民宿」的「緣」也跟「綠」在字形上相像哩！

我們是來了一趟綠色旅遊嗎？黑嘉莉笑了。

綠洲旅店

綠洲旅店

綠洲旅店

放好行李，趁黑嘉莉睡午覺的期間，我自個兒到附近逛了逛，從外邊看向旅店，真的煞有一種沙漠氣息，這間旅店我注意多年，如今終於來此住一晚，心裡甚覺滿意。

A201房

A201房

西衛盡頭當然還有其他民宿，但都沒有「綠洲旅店」來得特別，這也讓我和黑嘉莉在晚餐過後還在旅店外頭走走晃晃吹吹風，回旅店後，碰到旅店老闆的朋友－－也是附近的民宿經營者來此串門子，大家聊了聊、同時得到在地人才知道的美食店家，黑嘉莉要我趕忙記下來，下次來去去吃吃看。

綠洲旅店

綠洲旅店房間窗景

綠洲旅店房間窗景

綠洲旅店房間窗景

黑嘉莉沒跟我們聊太久，因為她得先回房備課。她的工作行程向來相當緊實，這個夜晚還安排了線上精油分享課程，一邊跟線上的朋友們講訴精油的美好、一邊不忘讓大家羨慕一下她現在人在澎湖度假。

A201房

我若是鏡頭那端的朋友，肯定要握拳頭惹。（笑）

A201房

A201房

入夜後，「綠洲旅店」門前靜悄悄一片，遠處的街頭燈火彷彿是另一個世界，包棟（誤）的感覺原來這麼棒啊！

綠洲旅店

對面西嶼的燈火

綠洲旅店房間窗景

早上六點十三分，我起床了。

菊島浮生的最後一日依然是好天氣，我給窗外景象拍了照，天還未亮，那瞬間我以為人在北非。

綠洲旅店房間窗景

黑嘉莉還在睡覺，她這幾天其實累壞了，雖然都是吃吃喝喝旅遊行程，但對習慣性繃緊神經的她來說，只要放鬆下來身體就會湧出強烈倦意，最後這兩天我們沒排什麼行程，能睡就多睡一點。

依然是好天氣

我拿起相機來到旅店頂樓。

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

「綠洲旅店」主要是由三棟建築物串連起來的，頂樓設有石砌游泳池（這季節當然沒開放）、還有露天涼亭區，視野極好，可以環顧尖山角附近的風景，不僅中央嶼清晰可見，對岸的牛母件嶼、潭邊村和許家村都清楚得很，我這才發現原來大退潮時真的可以直接走路到中央嶼！

冬季未開放的頂樓泳池

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

綠洲旅店頂樓景致

隔壁正在蓋的建築物

如果在這裡邊吃BBQ邊看海景，會是多麼愉快的時刻？

綠洲旅店

「綠洲旅店」自然也有提供早餐，櫃檯妹妹昨天有給我們選擇早餐品項，我們可以指定時間，櫃檯妹妹會到街上買回來，我們說八點半才要吃早餐，時間一到，我們被引導到旅店平面的露天區域，早餐已經放在沙漠椰林氣氛底下等著我們。

綠洲旅店

黑嘉莉滿意得不得了，頻頻點頭說，能在這種地方悠閒吃早餐，真是太美妙了！

綠洲旅店

悠閒早餐

早餐吃什麼呢？居然是鐘記燒餅和我們愛吃的益豐豆漿啊。

感謝櫃檯妹妹提供的客製化早餐！

燒餅來一套

今日的客製化早餐

今日的客製化早餐

今日的客製化早餐

黑嘉莉覺得這趟來澎湖收穫滿滿，不只看到很多不知道的冬季菊島模樣，也體驗了好幾間不同風格與感受的民宿，最後能在「綠洲旅店」這兒結束，實在放鬆且開心。

A201房

我們跟櫃檯妹妹談起今天下午的返台班機時刻，她一口氣答應說，我們行李可以先放在旅店裡，等時間差不多了，我們直接到租車店還車等她，她會幫我們把行李上車、到租車店接我們，甚至前兩天給「緣民宿」不小心帶出來的鑰匙都能順道送我們去歸還，然後再送我們到機場。

我瞠目結舌啊，問她這怎麼好意思？櫃檯妹妹笑說，反正沒事啊、以客為尊不是？何況，湖西那間傳說中的民宿她也很好奇啊。

綠洲旅店房間窗景

旅店外的馬路

旅店外的馬路

就這樣，我們在澎湖旅行的最後一天有了完美順利的結束，有了這樣的記憶，下次再去澎湖還會想去「綠洲旅店」多住幾晚，那會是更自在的旅行吧！

旅店門口的天人菊

－綠洲旅店－

地址：澎湖縣馬公市西衛里西衛575號

電話：06-9267757