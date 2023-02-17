嘉義／爆紅夢幻景色東石水中厝、廟口美食一次打包

網路世界無遠弗界，因為一張網路照片而爆紅的東石水中厝。其實因為地層下陷、海水倒灌造成老屋佇立水中無法居住，多年無人聞問，如今在夕陽西下時，卻是攝手聚集時刻。

位於台61線旁昔日地層下陷變成汪洋一片，許多老房子佇立水中，主人離去，任由風吹雨打，它荒廢頽圮，屋頂垮了，頂樑門柱被偷。

黑、黃兩隻忠犬在門前露出水面的田埂上慢走，偶而飛來覓食的白鷺鷥為伴，散步水中、土徑。

屋前這棵光禿老樹依舊屹立不搖，迎著朝陽、餘輝，伴著老屋，水不枯石不爛，走過一次又一次的春夏秋冬……，或許在某個颱風夜，一起走入歷史。

它曾經是主人一家和樂的避風港，也曾經孤寂，如今是打卡熱點，假日時分總有許多訪客來為它的風霜留下容顏。政府更為它立了景點路標，可見有多紅。

在台61線旁，支線產業道路可停車，但是一定要注意安全，以不妨礙行車為主。

這裡海風非常強勁，造訪當天豔陽高照，但是從海裡來的風不斷的吹著，水中波浪也是一波波。

拍完水中厝已過中午，前往東石市區覓食，來到先天宮廟埕有寬大的停車場，廟前就有美食街。

廟前美食街

廟前美食街短短的幾十公尺，有好多商家提供在地好料。來東石就是要吃蚵仔，蚵仔料理多樣化，煮湯、炸、煎、烤……。

我選了靠廟口第一家，60年老店，果然一點不含糊，料多實在美味，難怪是生意最好的一家。

生意最好的一家

這盤炒麵70元，料這麼多，CP值超高，重點是好吃味美。

料多味美的炒麵

鮮蚵湯60元，絕對不讓人失望，蚵仔碩大肥美。

蚵仔湯，蚵仔很大顆。

這麼肥美

我看蚵仔這麼肥美，問商家有沒有賣沒煮的鮮蚵，想買一些回家。老闆娘說沒賣吔，而且她配合的蚵農住得較遠，另外指點幾條街外有賣家。不過她建議清明過後到中秋這段期間本地蚵仔最肥美，目前稍微瘦一些。有些賣家會混外來的，所以建議考慮考慮，真是有良心的業者。

回程來到口湖休息站--幸福246K。

台61線高架下的重機休憩天堂，高架下地盡其利，放了幾個貨櫃，招進商家，提供美食飲品、旅人休憩，假日是重機聚集熱點。

幸福246K

雲林在地小農特產任君選擇。

簡短半日遊，景點美食一次打包，休閒愜意。