台北／【福容飯店台北一館】五星觀光飯店 放鬆享療癒假期

那個人說：

「我又來台北了，來上課的，陪我住飯店二天吧！就在大安區的福容飯店台北一館，房間看得到台北101喔！」又說：「白天我都不在，飯店內設施你就盡情享用吧！」這不正合我意嗎，正想著獨處幾天呢。

⬇︎⬆︎ 迎賓大廳大氣的富貴，有賓至如歸的歸屬感！

⬇︎ 咖啡廳旁的藝術品，隔著玻璃，仍然可以看出五星級奢華的擺飾～

客房的電梯走道，牆上懸掛的印象畫，我雖看不懂卻很喜歡，若能在旁貼張小卡片說明，會更棒！

超大面的玻璃窗，光線特好的白天不需要開燈 ，很節能的設計！

看得到台北101的客房，對面是延平中學， 喜歡泡澡的應該會喜歡這個設計，淋浴設施在浴缸旁，沖淨身子可以直接進入浴缸，拉起窗簾看不到外面的夜景，若喜歡望著台北101，在這衛浴間會有別有一番滋味在心頭的心情。光線特超大面積的洗臉梳妝台，超大面的玻璃窗，在白天的日光照亮下，明亮的自然光，是不需要開燈的。

福容飯店的早餐和港式餐點，是有好名聲的好吃，吃過後的回訪率很高！

喜歡港點的那個人，第二晚預訂了晚餐在這享用，晚餐大多吃不多的我們倆，吃到了喜歡的，開心滿足！

多樣異國料理的自助餐早餐，那個人特推薦炒飯是必吃的，我推甜不辣的蘿蔔湯和冷盤，樣樣都新鮮好吃 ！

⬇︎ 這不是阿基師本尊嗎？哇！親臨現場指導～

⬇︎ 明亮典雅的用餐餐廳，舒服的氛圍～

第二晚的港點餐，只要有小點的鳳爪和排骨，再一盤蠔油芥蘭，在我就是會很滿足的晚餐，那個人竟然只吃牛肉炒河粉，品味美食不在多，吃到喜歡吃的幾樣就夠了！原來，同學請他吃了很撐的下午茶，這就難怪，記得他是可以點上好多的！

完善的健身房、游泳池和三溫暖運動和休閒設施

二天來我待得最久的房內設施，就是 ⬇︎下圖中的這個位置了，看電影和書桌了！

還有五星級觀光飯店大多有的的健身房、游泳池和三溫暖，房客可以免費使用著些完善的運動和休閒設施，非假日入住時，幾乎不受干擾的寧靜使用，每一次使用這些，總能放鬆的愉悅的，當脫去一身外表的衣物，面對裸身的自己，這時候往往真能看清楚自己不為人知的一面，不論是心靈的還是肉身，看清之後，自然會更加愛自己疼惜自己！

關於【福容飯店台北一館】

官網這麼說：榮獲「五星級觀光旅館」肯定、並位於台北市中心的福容大飯店台北一館，周邊網絡密集的大眾交通系統，讓旅客輕鬆串聯信義區、東區、與西門町等精華地帶。此外更鄰近大安森林公園，擁有都市喧囂中難得的靜謐，適合國內外差旅及觀光等旅客入住。

住過後，同意官網的介紹，喧囂的城市裡靜謐的五吋及觀光飯店！退房這一天恰是週末，旁邊的建國花市熱鬧到不行，逛了逛挑買了幾件植栽，被空氣鳳梨給絆住的那個人，直說很喜歡，這一挑就二大袋，一張千元大鈔在五張百元超，厲害的採買！還好開車來，車停在飯店，否則拎著逛大安森林公園還挺麻煩的。

他沒來過大安森林公園，我順著當起導遊園區繞一圈介紹起來，發現了又有了新的設施「台北健森房，排隊也要踩玩的『活水飛輪』」，踩個5分鐘熱身，再踩10分鐘流汗了耶！踩踏飛輪變得好有趣，也具吸引活力！

⬇︎ 台北健森房 活水飛輪。

結語

福容飯店台北一館貼心的服務和寧靜的和完善設施環境，在住宿過後的體驗，對飯店的整體的評價是優質的好！

台北市區五星級的飯店很多，找一間位處市中心卻有遠離塵囂的寧靜環境，短暫的住上幾天，照樣的可以放鬆療癒身心的，渡假不一定要舟車勞度的遠離城市呀！在市區五星級的觀光飯店一樣可以的。

延伸閱讀

都會生活微體驗 五星級飯店【老爺大酒店】迎新年

西門町頂級時尚精品飯店 【宿之酒店】低調藏身電影街後！