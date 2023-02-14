台北 / 落羽松轉色燦爛季節 三個秘境捕捉美如北國風情畫景色

一、陽明山200公尺落羽松大道，永公路500巷

堪稱爆紅極的，躲在陽明山的巷子裡【200公尺長落羽松大道】，燦爛如世外桃源般如詩如畫的風景，劍潭捷運轉乘公車303和小16路線，就可輕鬆抵達的秘境。

蜿蜒步道旁整排落羽松大道，步道的一側是高高聳立的轉色中落羽松矗立在砌石上，另一側則是砌石的步道把手，沿著溪邊漫步還聽得到山谷中的潺潺流水聲。

橫跨菁碧溪的蜿蜒的 這一條落羽松步道，步道的終點，有一片溪水匯聚成汪汪水源地，旁邊種滿了櫻花樹，山景水景和轉 色落羽松落交織成如詩如畫的風情畫！二星期來，正值落羽松葉變色轉紅燦爛季節，發現陽明山的臉書社團的動態貼文，連看了幾天，不心動都難！

站在至高之處，高舉雙手，唱起詩歌！

落羽松步道的終點，前段小溪流匯聚成河的菁碧溪～

地上滿佈茂密落羽松的落葉，幾片紅葉陪襯，抬頭在望了望，樹葉掉光光的大樹也很多耶！看來未來楓紅森林指日可待！

永公路500巷，私人產業，地主無私開放遊客觀賞，入出口處停有一台發財車的小農攤位，若可以買些回家吧！竹籠裡有一個讓我好奇的綠色蔬菜，原來是雪裡紅，第一次認識它，全部買回家，做什麼呢?雪裡紅炒肉、包子、水餃料理啊！

回到家洗乾淨瀝乾水分後切丁，用「鹽」醃製做好冷藏，新鮮的雪裡紅一種獨特的香氣，三天後就可以做各種雪裡紅料理！

回程經過興農橋上小吃攤，幾十部鐵馬停在旁，遮雨遮陽棚下吃起來團體，看來是物美價廉的台灣小吃，紅豆湯、米粉湯和幾個販售的醃製蔬菜，好像也不錯！

⬇︎ 303路線的公車站牌。

二、大安森林公園

2021年第九屆台灣景觀大獎肯定的「台北最美五個公園」之一「大安森林公園，公園池南水一方的落羽松大道」，獲得的獎項是環境設施類，經過水質改善後所打造的落羽松步道，沿著新設的木棧道漫步，不僅可以欣賞多種鳥類的姿態，不同程度轉色中的落羽松，湖光水色中浪漫100！

近期也是網路熱度很高的分享，這星期以來天天都看得到分享的美圖。

⬇︎ 台北健森房「活水踩飛輪」，世界第一座邊採邊活水的踩踏飛輪，距離落羽松步道很近，觀賞落羽松還可以來體驗，聽說有一個人天天踩踏，沒多久時間就瘦了八公斤，好厲害！

三、青年公園

也是獲得2021年第九屆台灣景觀大獎肯定的「台北最美五個公園」之一的殊榮，深獲大小朋友喜愛的「飛行探索遊戲場」，獲特殊主題類的「優質獎」，附近的幾處轉色的橙紅黃色羽葉點綴了綠油油的綠色園區，特色在落羽松雖然高大，卻因中在平地，平易近人的容易接近，不需要抬頭仰望，平視的近距離觀賞羽葉之美！

園藝教室旁的大概有10棵落羽松，每當轉色季節，燦爛耀眼總能吸引遊客駐足停留！

花鐘，和陽明山的很像，應景聖誕節的佈置，漂亮！

【景點資訊】

200公尺長落羽松大道

陽明山永公路500巷落羽松步道

大安森林公園

地址：台北市大安區新生南路二段1號

青年公園

地址：台北市萬華區水源路199號