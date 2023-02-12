雲林／湖光水色椬梧滯洪池 有「雲林版日月潭 」美稱

位於雲林縣口湖鄉的椬梧滯洪池有「雲林版日月潭 」美稱。雖然沒有遠山相映，但是水中生態豐富，從海裡來的風，時而輕柔，時而強勁，也是一處世外桃源。

浮動碼頭像極了日月潭，就差遊艇。

這裡最早是台糖農場的甘蔗林，卻因颱風再加上海水倒灌，結果積水不退，原先的林相變成了今天的湖泊，成了候鳥棲息地。（臨近的鰲鼓溼地也是候鳥棲息地）

從浮動碼頭往左遠眺，一整排灰灰樹林很特別，還有水鳥游來游去，有時一隻來聚，有時三、五隻齊飛，快樂的享受這一處靜謐世界。手機調到極限拍的，糊糊的候鳥戲水身影，很是悠閒。

浮動碼頭這裡有停車場，入口即有一座涼亭，過了涼亭往下走就是浮動碼頭。

椬梧滯洪池分為南池、北池，我到訪的是北池（鄰近口湖遊客中心），呈三角型狀，有幾處停車場，停好車可散步、騎自行車（可到口湖遊客中心免費借用）繞環湖小道而行，迎著時而輕拂時而強勁的海風緩緩而行探索秘境，沿途有涼亭供休憩、賞鳥，夕陽下更有另一種風貌，是很愜意的行程。

環湖古樸造型的涼亭，旅人到此歇息，吹風、品茶、啜飲咖啡、吃點心，補充體力再出發。

第一次到訪，對地理位置入口完全不清楚，從剛剛浮動碼頭停車場，沿著外側馬路「盲行」，抓著方向（滯洪池在我左側），就是繞著它轉，意外來到這處「椬梧滯洪池」地標。

椬梧滯洪池不僅有防治水患功能，更擁有令人驚豔的湖光水色，豐富生態資源更讓這裡成為了賞鳥天堂，也是附近居民騎行、慢跑、散步、賞湖景的好去處。

防風林下步道上盡是松針。

凸出於水中的小島，長滿了防風林。

每個小小水域都有或多或少的水鳥

生態島旁邊水域水鳥，手機放大到極限， 糊了…

生態島旁的觀湖棧點，這處是較大的。

我猜這是可搭帳的棧位，還有編號。

小小觀景台也提供搭帳露營

從椬梧帶洪池地標往前直走，近台61線前一個大角度左轉，就可往生態島而來。

遠眺生態島

過了這條小徑就是生態島

生態島上有一處廣場

這裡曾有人搭帳露營

同樣有人搭帳露營過

遊椬梧滯洪池，最好先到口湖遊客中心借用自行車，再去環池漫遊，最輕鬆，當然也可以散步，環北池一圈3公里多，安步當車也是愜意。

口湖遊客服務中心為口湖地區溼地生態園區節點之一，以溼地間常見物為意象，水鳥振翅飛舞的美麗景象為設計構想，為周圍空曠的草皮地景增添生命力。設計以地景建築的方式規劃建築量體—屋頂即是大地的延伸，使人為建築與大地合一。（雲嘉南濱海國家風景區管理處）

口湖遊客中心

量體交錯的關係為兩隻水鳥比翼而飛的意象。2樓有觀景台，出遊當天，上去的斜坡是封閉的，暫不開放。

海將軍的頭冠造型

這座由藝術家陳昱良設計的裝置藝術「海將軍的頭冠」榮獲2020義大利國際 A'設計大獎，與巴黎DNA設計獎。 是將海洋、信仰、文化及地方特色融入作品並與遊客休憩功能結合，成為口湖熱門打卡亮點。 是透過傳統信仰「媽祖」為創作發想，轉化而來「海將軍」。象徵為了解救被人類破壞的環境，犧牲軀體並留下頭冠警惕人類愛惜土地的意義。

頭冠造型以「龍膽石斑」為發想，呈現台灣多元族群基因，並結合台灣廟宇色彩和海洋元素進行創作。

例如：主體紅色系是華人福氣的象徵；「山型紋」是台灣原住民的視覺印象，藍、綠、橘象徵「大氣、海洋、陸地」；白色愛心代表沿海區域出現的白海豚；船舵造型的魚眼象徵南島語系族群的航海精神。整體造型以陶板和馬賽克磁磚拼貼，搭配抿石子、陶盤壺蓋、鏡面玻璃崁入等手法製作。如今成為口湖重要地標之一，（雲嘉南濱海國家風景區管理處）

海將軍的頭冠

頭冠裡有座位區，小朋友最愛。

裡頭有座位乘涼

裡頭有座位乘涼

旁邊就是遊客中心大樓，還有水池。

壯觀的遊客中心大樓

看板中的照片拍得很棒

這麼多自行車提供免費借騎

遊客中心裡提供自行車免費借用，只要押證件即可，限時2小時。

還有很多旅遊ＤＭ

這裡還提供餐飲服務，豐富的料理為「在地小農食材無菜單料理」，只要事先致電預約，就能到當地品嘗最道地的滋味。

翻拍牆上口湖遊客中心與滯洪池相關位置圖

從遊客中心後方遠眺

遊客中心大樓後方遠眺，有家「沐藝家」，主人是在地40年的藝術家。

後望口湖遊客中心，屋頂像是鳥展翅造型。

口湖遊客中心：

雲林縣口湖鄉梧南村光明路163號