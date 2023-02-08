台中／石岡落羽松秘境 沿路三處美景各有特色

冬日是「落羽松」嫣紅的季節，總讓人有股異國浪漫的境遇，特想前去尋幽探訪。羽狀的針葉於小枝上並排成兩列，因秋後落葉而得名，入冬後因寒冷漸轉成嫣紅。

「落羽松の秘境」位於台中市石岡區豐勢路山下巷內，沿路可見三處落羽松美景。

攝於：台中-石岡區/豐勢路山下巷13號

「落羽松」別名稱之美國水松、落羽杉。生長於沼澤地，木材可供造船、建築等用途，冬日的羽葉嫣紅美麗。

受連日寒流影響，落羽松樹梢羽狀葉子已嫣紅片片。台灣於1901年引進種植，因樹形優美多用於造景空間上的搭配，可惜少種於水池中。

毬果也像湯裡的貢丸，其熟果期約於10月份。「落羽松」雌雄同株，圓圓的毬果倒像刻有密碼的佛珠，帶點神秘感。

「落羽松」是杉科落葉的高大喬木，分布於北美至墨西哥一帶。其樹冠直立，高可達50公尺，老樹會出現板根及膝根的生長，於沼澤濕地更為顯著。

「石岡落羽松」位於台中市石岡區豐勢路山下巷內。沿豐勢路山下巷往山邊走，可見三處落羽松美景，緊鄰情人木橋及挑物古道。

一、「大草坪-落羽松」坐落於偌大的草坪兩側，一直延伸至情人木橋溪畔，離豐勢路最近此區面積最大。

二、「小公園-落羽松」坐落於山下巷中段，兩旁「桂花」夾道花香四溢，有涼亭、石椅供休憩及停車區。

三、「幸福井-落羽松」從小公園山下巷取右再往「幸福井」走，此區是最迷你版的落羽松。

「山下巷-落羽松」緊鄰「情人木橋」風景區，適合帶小孩來此遊玩。全橋沒有橋墩支撐，可防七級以上強震，是遠東地區跨距最長的景觀木橋。橋上鐵網掛好多愛情鎖，回程拍到池旁獅頭鵝、護堤上的赤腹鶇及食水嵙溪上的白雲。