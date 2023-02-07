台中／Ubike微旅行 搜集老屋老樹冬日美景

台北這一波雨下得太久，幾乎不見天日的雨勢，偶爾暫歇也不超過一天，每天出門只能踩著濕漉漉的街道，路上、樹上、屋簷上、公車的玻璃上，到處都是一片濕溽，浸潤著一切，被冬日禁錮的心都快發霉了。往南走，過了新竹吧！陽光把心烘得好舒服，台北不能騎車，搭上火車隨意選個有陽光的地方，迎來一場美好的旅行。

清早，從窗外雨聲中醒來，前陣子因為這場冬雨去過桃園，去過新竹，也去過苗栗，那就再往南一點去台中吧！雖然從台北出發有點遠，時間有點久，不過為了享受一點陽光暖意，一切都值得。睡飽飽，搭上快九點的火車，往南奔馳，二個小時後抵達台中。果然是一個陽光燦爛、氣溫微涼的好日子，走出車站清風迎來，感覺幾分舒適。

台中火車站

對於台中有太多回憶，大多來自於舊站裡。自從台鐵高架化後，新站當道，舊站依然佇立，但已經成為展示用博物館，那些舊有的回憶，無法再次重來，只能用日漸泛黃的記憶，在那座漂亮的西洋風老火車站裡尋回。台中舊站裡，保存著往日光景，舊月台、老車廂、撐起百年老站的愛奧尼克柱，一次次喚醒旅人的記憶。那個曾經載過多少遊子的EMU100自強號、賣便當的櫃台、賣票的窗口……，好似還閃爍著我經過或駐足的身影。

簡單微旅行

來到台中輕裝簡從也沒什麼準備。市區裡的UBike分布密度頗高，若是以市區旅行，UBike無疑是最方便、機動性強的交通工具。租好車，回頭望，台中火車站橫在眼前，楓樹上的葉子泛著黃與紅，屬於冬天的色彩。心想，今天都已經中午了，旅行範圍不設定太大，去尋找一些舊台中的過去好了。

我把範圍設定在建國路、林森路、柳川和民權路圍起的四方形內。簡單的路況，不容易迷路。

來旅行的，不再多花腦筋，沒有太多算計，只消沿著建國路騎行，遇見林森路右轉。一個轉彎，遇見老屋和老樹。

演武場

馬路對面有一些被鐵皮包圍的日式老房子，似乎還在整修中，附近大多是早年台中刑務所相關建築群。再往前一點，有一棟很漂亮的日式與洋風融合的老房子，這也是後來大家熟知的和洋混合式建築。台中刑務所演武場，佇立在冬天的陽光下，今天是上班日，遊客不多，我停好Ubike慢步，享受著好久不見的冬日陽光。

好像台北來的純濕身心，才會對台中的陽光如此愛不釋手吧！抬起頭，讓那一抹暖意在臉上多停留一點時間。老屋子左側視角特別漂亮，老樹身影映在方窗上，綠葉透著天光，板凳孤伶伶的等待主人，看見這一幕，我也想在畫面裡坐坐。旅行除了看風景，更是在創造風景，屬於自己的風景。

慢步走往後方庭院，日式風格木造屋圍繞，中庭大樹老榕靜靜佇立。一旁解說，老榕樹1895年就存在於此，樹爺爺一百多歲了，抬頭仰望，樹隙光影閃動，彷彿是樹爺爺的笑。

警察宿舍

路線中第二個轉彎，林森路和柳川交叉口，巷弄裡隱藏不少老房子，自立街和四維街間的區塊，目前整理出台中文學館。日治時期的警察宿舍和小公園結合，幻化出一種日式老房子和自然綠意交織的美感。好可惜，腳踏車不能入內，只能停在這個有歷史與自然綠意的邊緣，擷取一些冬日陽光穿透歲月腳步的光與影。附近有Ubike站，可以先歸還車子後再入內慢步。

園區中央佇著一棵無比巨大的老榕樹，氣根直入地面，展開面積目測有十公尺見方以上。枝葉覆蓋面積很大，圍繞著大樹的新修舊屋都能享受樹下晃動的葉影。那些被重新定義的日治時期舊宿舍再也找不回時光軌跡，到是被壯觀氣根所包圍的斷坦殘壁，似乎留下些許事過境遷的傷感。

抬頭仰望，樹影遮天，下午的陽光費盡心力想穿透枝葉，重建的黑瓦想再塑那年。一抹錄意停歇在瓦鎮上，這一刻，好靜、好恬。

民權路上

沿著柳川轉向民權路，往車站方向車流頗多。這裡是日治時期的行政中心，施工籬笆把台中州廳圍好圍滿，不是刻意尋找，只會不經意的輕掠而過了。沿著人行道，尋找一些可以往內眺望的縫隙，從門縫下伸手，穿越雜草阻攔，相機鏡頭稍稍能看見那棟華麗又古典的州廳建築。記得二年前來尋找過，只不過二年後還未整修完成。

踮著腳抬高視野，也只能看見一點老屋子的角落。紅磚牆、白扛窗、馬蕯屋頂，隱約看見它一身歐風外衣。少了老樹相伴，感覺少了些什麼。

街角，對望，台中市役所。與州廳隔著市府路，緊臨車水馬龍的路邊。愛奧尼柱撐起山牆，想看清楚高聳門廳得駐足馬路對面，用廣角的視野看清楚台中市役所從頭到腳的全貌。站在市府這邊，看見辰野風格的紅磚白飾和馬蕯屋頂、老虎窗。

來來往往的車流太容易擾亂心緒，或許夜闌人靜，也或是城市還未甦醒的清早，才能好好的欣賞這歷經百年歲月的老房子吧！

回到台中火車站，夕陽拉長身影。

冬天時候，從早上到黃昏，老車站一直背向陽光。所以打算在向晚前，面見迎向陽光的老台中車站，想望無法完成。日頭下山後，風有點涼，穿起外套，準備回到多雨的台北，再見台中。

冬天早上，台中車站，微涼，天氣晴。

從台中車站，望向舊火車站的屋頂，塔樓、黑瓦、老虎窗。

台中新車站啟用後，舊站保留下來，現在是開放式博物館形態。

舊月台和白鐵車廂喚醒許多那個時期的回憶。

月台柱子外停靠著EMU100，第一代自強號。

車站大廳裡，現有老印刷行業進駐。

可以為自己做一張車票。

滿滿的車票

那一年的旅程重現了。

站前的楓樹，泛黃。

林森路上，演武場。

這個角度特別好看，樹下的板凳，等一位有緣人。

台北雨，台中冬天的陽光好暖。

解說牌上寫著，樹爺爺1895年時就長在這裡。

演武場後方的日式老房子，長廊、賣店，繫在窗前的願望。

樂群街，台中文學館，日治時期的警察宿舍。

樹爺爺好高好大，駐足樹下，百年來的光影落滿地。

一抹綠意，依靠在屋頂，這調性有冬日的味道。

柳川新了，味道淡了。

民權路人行道，鑲上過去的老照片。

路過此地的過客，有多少人注意。

往台中車站騎，這一段民權路綠意蠻漂亮的。

台中州廳，圍在施工牆內。

視線從縫隙間，穿越長柄菊，瞥見未完工的角落。

工人進出，打開了門扉。

在短短十來秒，看見州廳門面和一些細節。

街角，對望，台中市役所。

馬蕯屋頂，老虎窗，市役所的華麗佇立在冬日。

門廊好高，近近的抬頭，無法一眼看盡。

走到對街，才能看見全貌。

役所與州廳相望。

門廊前的Ubike顯得好小。

還有些時間，晃到後站，苦楝樹梢是金黃色的，掛滿果實

小湖對面，帝國製糖所佇在那兒。

以前的工業風，簡約中還是有裝飾細節。

向陽面，製糖所頭上的天空好藍。

冬日，它的正面一直是背向著陽光。

黃昏時分，也只能看見一些被夕陽照亮的角落。

坐下來等回家的火車，有點歐洲旅行的FU。

新站出現一棵好大的木棉，春天，應該會很美很繽紛。

月台上，我的火車進站時，夕陽正美。