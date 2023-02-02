台中／坪林森林公園落羽松 配上滯洪池景色相當優美

坪林森林公園位處於國軍台中總醫院斜對面，毗鄰勤益科大，原為國防部坪林營地。公園內有環湖步道、親水木棧道、兒童遊憩區等公共設施，還有一座戶外展演廣場。園區除了原生樹種，並植有落羽松、黃連木、苦楝樹等，配上滯洪池景色相當優美。

攝於：台中太平區-坪林森林公園

坪林森林公園區內包含有環湖步道、親水木棧道、兒童遊憩區等公共設施。還有一座戶外展演廣場，可提供當地民眾舉辦各種類型活動的表演舞台場地。

公園內滯洪池兩側高坡旁植有落羽松，寒冷的冬日其松針已轉為嫣紅，景色相當優美。

「落羽松」別名稱之美國水松。是一種落葉的杉科針葉植物，喜愛長於沼澤濕地。羽狀的針葉於小枝上並排成兩列，因秋後落葉而得名，入冬後因寒冷漸轉成嫣紅。

「黃連木」的葉子也轉紅了，遠望樹梢嫣紅一片，陽光下更加紅艷美麗。

冬日裡「苦楝」滿樹黃葉，加上陽光的加持，已被整片透光的黃葉所著迷。

最喜愛「無患子」的黃葉，金黃的葉子飄落時，像是下了一場黃金雨。

「山黃麻」是台灣初生地或次生林中常見的雜木。一年四季可見到它美麗的黃葉，落葉前其葉子會自然轉黃，飄落滿地黃葉。

「坪林森林公園」兼具生態、景觀、滯洪及遊憩等，是座多功能綜合公園。園區內包含生態滯洪池、環湖步道、親水木棧道、戶外展演廣場、兒童遊憩區等設施。