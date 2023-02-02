新北／金山八景之一【水尾漁港】 與療癒浪漫神秘海岸為鄰

接續磺港漁港的探索輕旅

來到金山秘境的水尾漁港，初探的這一天從金山老街順遊過來，經過中山溫泉公園，15分鐘散步的路程，看到舊金山總督溫泉，再走個五分鐘就到了，開車來也很方便，再往裡開，漁港旁有蠻多的停車場。

十字路口，向左還是向右，或者轉個彎呢？斗大字體路標清楚引導方向，明白的標示了漁港周邊景點方向！

沿路遠望看到了萬里、磺嘴山，是陽明山系嗎？我猜是的～

從這觀景台望過去就是萬里區。

金山萬里的交界處，真美！

站上觀景台，卻見低頭族滑不停，也許寂靜的漁村裡這個角落沒人干擾，若是我住在此應該也會經常來，安靜的心靈很容易陷入沉靜安穩，心靈安歇之處！

大磺嘴煙孔

古老時代的一個火山大爆發，留下了磺嘴煙孔，就是在這裡！

員潭溪景觀橋，跨過去就到海灘，退潮時刻，光著腳ㄚ玩玩追逐海浪，好玩的跑呀跑的！

緊鄰水尾漁港鮮滿客海鮮餐廳的指標，順著走就走到了水尾漁港～

沿途有幾間知名的美食，有的甚至週間不營業，只在六、日，像是「黑媽媽白冰冰 HeyMaMa.Buy.BingBing 」咖啡飲品和甜點的肉桂捲相當知名，也聽聞二樓的座位搶手，可以邊喝飲料觀賞海景，留給預約客人的福利！

另外還有好多人知道的88好水碼頭海鮮餐廳，吃喝玩樂探索品味在地的特色餐飲，是卡娃思喜歡做的事，所以還會為美食再來玩喔！

這時候才10月呢？綠藻之美迫不及待要展現，我想很快就會看到了～

有一說，北海岸的特有的綠藻景觀，在老梅綠石槽從11月就會陸續看到了，一直到隔年的五月最是美艷，真的耶！員潭溪邊和水尾漁港岸邊，已看到了漸漸被綠海藻包圍的礁岩！

⬆︎ 員潭溪旁。 ⬇︎ 水尾漁港停車場岸邊。

⬇︎ 水尾漁港的地理位置是位在金山的豐漁社區，社區內還有一個隱藏版的公共溫泉浴室，男、女湯分開，我們都知道這些都是要裸身，是免費進場的，不用花錢的泡湯樂，敢坦承相見嗎？有何不敢，若是屬於流動的溫水，我敢啊！

關於豐漁社區溫泉浴室（公共浴室）

區公所鑽井所設置的公共浴場，泉質屬於「鐵泉」，和磺港漁港旁的熱門的規模較大的觀光「磺港公共浴室」一樣，溫泉湯內富含鐵質，遇上空氣氧化後沉積成黃褐色的沈澱物，以泉色來看有人稱之「金泉」，我喜歡稱為「黃金之湯」，因為稀有如黃金般的寶貴！

《萬縷千絲》海廢再生藝術牆 / 主角：軟絲、綠蠵龜

走訪北海岸多處漁港，會發現海岸附近多處都有「海廢再生藝術牆」，直接把海洋風景放到陸地上，這裡也有喔！幸福3號可愛的軟絲和綠蠵龜，希望透過藝術創作，喚醒重視我們生活的海廢和海洋生態問題的現況，是很嚴重耶，需要大家一起努力！

⬆︎老屋民宅旁，我也稱之為海廢再生牆，雖非出自藝術大師之手，看來是居民的傑作，大多是廢棄漁具，小小老百姓所創藝術特殊景觀（也可能隨意置放，時間久了自成的牆上藝術風）～

⬇︎ 第一步踏進來貼近水尾漁港的景觀～

圍籬旁行人道走進來，經過水尾安檢所，漁港工程進行著，安檢所為海巡署下最基層的行政單位，海岸港口，主要工作負責船舶進出港安檢及海岸安全維護，及沿海近岸的執法單位

無名咖啡旁邊鵝黃色階梯，就是神秘海岸的入口～

⬇︎ 通往三面臨海的獅頭山步道， 絕美山海系的步道， 伴隨的山海美景，老少皆宜的好走步道！

聽聽海浪拍打聲，欣賞海岸巨大礁岩，療癒的美景！

站在水尾漁港觀景台上，望著神秘海岸超漂亮的海景入口，面對大自然的魔力，卡娃思總是超難抗拒的愛呀！這一天之後，在週間又來訪三次，可以說是週週拜訪，實在是太美了！

午後來來往往頻繁進出的遊客，遠道而來的，大多是為了不再神秘的「神秘海岸」，不知何時成了熱門觀光景點，來金山必遊的熱點，必經之路的水尾漁港，跟著熱鬧不再冷冷的孤寂！探索漁港之旅，連周邊的景點一次玩遍，收穫滿滿的旅程在豐漁社區，開心！

關於【水尾漁港】

新北市觀光旅遊網這麼介紹：位在新北市金山區的水尾漁港，是位在獅頭山公園山腳下的小漁村，員潭溪流經萬里與金山流入海洋，溪水清澈乾淨，景色怡然。出海口規劃有「員潭溪景觀橋」，景觀橋跨越員潭溪的出海口，劃破天際的拱橋設計相當引人注目，來到這裡可上橋跨越員潭溪，到溪畔沙灘泡泡水，悠哉地欣賞漁村風光，十分愜意。

此外，除了白天的依山傍水的美景外，夜晚的水尾漁港海風寧靜，海面如鏡，每逢月圓之際，月光便映滿在水尾漁港海面上，波光粼粼的畫面讓人難以忘懷，因此有了金山八景之一「水尾泛月」的美名，如詩如畫的美景相當浪漫，令人讚嘆不已。

水尾漁港裡不多的船停泊，釣客卻還不少。

水尾漁港，在漁村的末端靠近海岸的角落，寂靜的漁村，因著神秘海岸多了好多的遊客，必經過的豐漁社區，從名稱上可以想像這裡的漁獲量應該是多麽的豐盛有餘！

往金山老街方向折返，車就停在這兒，夕陽無限好，只是近黃昏，美好的時光即將過去了，不急不急，路過中山溫泉公園，停留半小時泡個腳，溫泉足湯浴舒緩了雙足，在冬天是很棒的享受！老街逛雖然來過多次到數不清，再逛也行，逛不膩的金山老街！

路過再路過的豐漁社區，寂靜的漁村！

旅程的終點金山老街！

【水尾漁港】

🚢 地址：新北市金山區豐漁里民生路2號（近金山老街中山溫泉公園）

交通：

開車族，導航「水尾漁港」

公車族：不論是從基隆、金山、淡水等地出發，只要公車在金山郵局停靠，步行20分鐘即可抵達。