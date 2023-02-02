苗栗／鄉町露營區露營趣 坐享鄉間小路的田園風情！

台灣各地的露營區約莫2000處左右，以南投、苗栗、新竹三縣市有最多的露營區。在我們33次的餐風露宿裡，就以苗栗達18次為最多。最愛森林系的營位，但往往也最難預訂，擁有大草坪的綠茵也不錯，非不得已才會選擇雨棚區紮營。

出發前，還擔心將天龍國的雨水一併南下，之前的雨天收帳印象深刻。這回的露營區是五個月前就先敲定，畢竟跟著老婆同事的親子團跑，她們的月月親子團露早早就安排妥當，我們只需要出聲報名，等當天再出現即可。

小朋友最愛露營的放風時刻，不僅可以吃吃喝喝，還可以晚晚入睡，出門露營的野放徹底無大人，不同的帳篷來來去去，東家吃零食、西家悄悄話，熱心的家長還會帶隊玩遊戲，露營區內的設施也不甘寂寞，無論是沙坑、水池、溜滑梯都擠滿一群群孩童，這是他們的放電時光。

循著導航在鄉間小路左彎右拐，到達營區後中間的道路兩邊都有不同區域的草地（另一邊的草坪區有專屬停車場），我按照指示將車子停放在營位D區的路旁。根據網路說法停車時要小心留意，輪胎不能壓到草地的邊緣，別讓營主不開心。

今天的溫度舒爽宜人，女兒一開始生份，沒去跟其他小女生玩耍，乖乖的聽麻麻指揮當起小幫手，還自告奮勇要幫我下營釘呢，結果才沒幾下就被拔拔我趕去一邊玩沙，若是打到手那可就麻煩了。

大功告成後我們三人就在營區四周散步晃晃，沿著蜿蜒的鄉間小路行走。苗栗三灣屬於客家人的聚落，看著村民翻土忙農活，旁邊的農舍裊裊炊煙正準備晚餐，眼前上演的是農家的日常。

座落在田園風光的純樸農村，遠山白雲依偎景色優美，路旁有許多不知名的植物與花卉，意外發現一處養蜂場和果園，女兒神情緊張似的遠遠站著，就怕蜜蜂往她身上飛來。

營區有提供幾台自行車讓人騎乘，看著幾個小朋友來來回回享受鄉野奔馳的快感，鄉下地方的生活就是這麼無拘無束，大自然體驗更顯自在。

走回營區觀望其他露友的配備，每次露營都有會有新發現，划著手機查規格資料、看販售價格，這真是一個可淺可深的坑，應該有不少人剛開箱不久吧，或許雙11剁手節的戰利品都出貨送來，正好具體感受CP值有無滿足預期。

夕陽無限好令人貪戀，台北陰雨綿綿已經一段時間，好久沒有看過晚霞了。黃昏後的夜幕悄悄上映，香味撲鼻而來胃口已開，老婆應該正在料理我的指定菜色，稍後準備上場的南洋風味咖哩雞迷人的哩。

天氣舒適宜人也就沒有搭哈比帳，露天進食、飲酒暢聊。吃飽後隔壁的星空電影院隨即開演，立即吸引許多小朋友的目光。夜裡淅瀝淅瀝下起雨，睡夢中心裡默默期盼，明早起床迎來的是好天氣啊。

這處D營區屬於長條型的區域，兩邊都有樹木（車道對面是C營區，各收17帳）；帳篷前方與洗手台之間的活動空間不算小，廁所和衛浴設備乾淨，需自備洗沐用品，營區的熱水僅供應到夜間十點乃可惜之處。

隔日吃過早餐趁著飄雨之際，比平常還要早開始收拾細軟，住在高樓社區沒地方曬帳很麻煩的。氣象預告上午十點就會轉陰，也有露友不動如山，一付既來之則安之般泰然自若。露營與天氣的關係，似乎也是一場大自然的賭注。

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