台北／大龍峒孔廟來趟覺醒之旅 向孔子請益「人生經營管理」

如果我們把「人生」當成是「企業」來經營的話，就會發現這兩者有許多的相通之處，例如：企業總會經歷誕生、成長、壯大、衰退四個時期，人生難免面臨生、老、病、死四個階段；企業樹立願景，人生重在立志；企業需要遵從制度，人生則要循規蹈矩；企業期盼永續，人生渴望長生。

相較於企業經營管理課程，提供人生經營管理建議的，似乎就顯得寥寥無幾，且讓我們以旅行為途徑，化台北孔廟變為教室，向史上最偉大的老師請益吧！

立志當如彎弓射月，心靜猶如秋月映水

萬仞宮牆是這次旅程的起點，也是為孔廟建築特色之一，高聳的外牆讓人無法從外看到內部，其設計的典故出自《論語》，子貢曰：「夫子之牆數仞，不得其門而入，不見宗廟之美，百官之富，得其門者或寡矣」，雖然是寓意孔子學問道德高深，但也勉勵著所有的人只要肯虛心學習，就可以入其門下一窺奧妙。

更何況這位老師以有教無類、因材施教著稱，不怕你來討教，只怕你不敢跳出自己的舒適圈，挑戰自己的極限，立志要有彎弓射月的氣概，就算不中也會比一般人都還要遠得多，這是第一個建議，也是入門的第一張門票。

轉角處的四隻猴子正努力扮演好屬於牠們的角色，提醒大家「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」的重要性，有西方孔子之稱的蘇格拉底曾經說過：「想左右天下的人，須先能左右自己」，不論古今中外，大家看到的問題都相當一致，孔子則是藉由顏回的提問，不發展深奧難解的學說，而用樸素簡單的語言直接將解題的方法點明，這是何等的睿智！

所以別小看這四隻猴子，不管是儒家的存心養性，還是釋家的明心見性，又或是道家的洗心煉性，只要是提到下手功夫，絕對是從牠們四兄弟開始，了解這點的話，第二張門票就到手了。

黌門是臺北孔廟的大門（西邊門），「黌」的發音為「ㄏㄨㄥˊ」，指的是學校，進入後位於左手方向的現代化建築是「明倫堂」，主要以講習經典，教育學生明人倫之道為主。

強烈建議先以這裡為主，不是讓你先買文創商品或是喝咖啡，這些是參觀結束之後的待辦事項，無需本末倒置，重點是「明倫堂」埋藏著少為人知的彩蛋－「4D虛擬實境劇院」，一個可以讓你輕鬆地坐著欣賞孔廟歷史和孔子生平的秘密空間，舒適程度完全不亞於豪華大戲院，像這樣富有創意，充分運用科技影像表達的方式，不僅有助於了解之後參觀的動線和重點，更是將「寓教於樂」四個字淋漓盡致的揮灑出來，驚豔程度完全超乎預料之外，就算孔子再世親眼目睹，也絕對會狂按讚的。

人們在竹子的身上看到君子的風範，也找到經營人生的關鍵成功因素

穿過禮門之後，首先映入眼簾的是「泮池」和「櫺星門」，泮池的形狀如同是半月形，具有養殖、抵禦、防災、調溫和風水的多重意義，池中的石拱橋稱為泮橋，是一大看點，除了橋頭有文筆柱頭之外，兩側還有竹節形欄杆，不但為視覺帶來賞心悅目之效，更將「文運昌隆」和「高風亮節」的祝福寓意寄託其中。

「竹」自古以來就受到許多文人墨士的青睞，「松、竹、梅」是歲寒三友，「梅、蘭、竹、菊」為四君子，因為在竹子的身上，人們看到的是君子的風範，是經營人生的關鍵成功因素，竹子的空心象徵君子的「虛心」，竹子的竹節被看成君子的「氣節」，終年翠綠被引申為「不屈」，挺拔外表則被視為「昂然」，竹子的成長過程也被引喻為「堅持」。

白居易寫了《養竹記》來歌頌君子的四種美德，蘇東坡不只愛竹、吃竹、畫竹和詠竹，詩中名句：「寧可食無肉，不可使居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。」更是讓他一舉登上愛竹幫的幫主寶座。

「櫺星門」不畫門神，而是用一百零八顆門釘代替，表現的手法與「行天宮」雷同，都有著「不在孔夫子門前賣文章」、「不在關老爺面前耍大刀」的隱喻，而楹柱、門窗上沒有對聯，也是為了做同樣的呼應，108是個神奇的數字，天罡地煞加起來是108，除夕撞鐘祈福是108，就連佛珠上的數目有的也是108。

「茶」這個字的字型頗有看頭，上面的草字頭看起來像是二十，中間的「人」和下面的「木」，似乎可以當成是八十八，相加之後剛好就是一○八，這個不可思議的巧合，似乎也在透露著人生如同茶一般，唯有經過淬鍊，才能散發出與眾不同的韻味，就像海明威所說的：「生活總是讓我們遍體鱗傷，但到最後，那些受傷的地方一定會變成我們最堅強的地方。」

台北孔廟準備的豐盛大禮，總是讓人收穫滿滿

步入「儀門」之後，就可以看見屹立在的花崗石庭院中央的「大成殿」，作為孔廟的主殿，自然飄散著一股莊嚴宏偉的氣息，屋頂兩側為孔廟特有之通天筒，據說宋朝朱熹感念孔子德配天地，道冠古今，於是在屋頂設置通天筒以示崇敬，另有一說為秦始皇焚書坑儒，士子為保存經書，乃將書籍藏於竹筒內，為紀念護書有功的竹筒，乃豎立通天筒於屋脊之上。

同樣屬於孔廟特有的，是屋頂上一排的梟鳥塑像，據說梟鳥雖然是兇殘的鳥類，但也受到孔子的感化，所以將其置於孔廟屋頂，藉以傳達孔子「有教無類」的精神。

儀門下的「客製祈福卡」和「紙藝DIY體驗」活動，是埋藏在台北孔廟的另一顆彩蛋，不僅完全免費，現場更有書法家直接揮毫，將書法與國畫結合，讓大家帶走一張張充滿濃厚情誼的紅色紙卡，此舉不但拉近儒家文化與民眾的距離，更將祝福傳到所有人的心裡，這就是台北孔廟為每個人準備的豐盛大禮，不只是在精神層面，就連物質上也都讓人收穫滿滿，徹底顛覆以往對台北孔廟的印象。

為了配合即將到來的農曆兔年，台北孔廟提供不同款的兔子造型剪紙吊飾，並且邀請許多書法家現場揮毫精美的對聯、四字春聯與小斗方，免費提供給現場排隊索取的民眾，這麼多的好康，就是為了等你來一起共襄盛舉，看到這裡，還不趕快過來，記得出門前先上「臺北市孔廟儒學粉絲團」查詢各項活動相關資訊呦。

【台北孔廟】

「基本資訊」

地址：臺北市大同區大龍街275號

電話：（02）2592－3934

開放時間：週二至週日(含國定假日)08:30-21:00， 免費入園參觀

臺北市孔廟儒學粉絲團：https://www.facebook.com/taipeiconfuciustemple/

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