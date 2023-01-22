美景最是橙黃橘綠時！果園體驗採橘樂

橘子紅了，柳丁黃了在日前前，走了趟友人的果園，見枝頭上掛著碩果纍纍，讓人眼花繚亂，而現在市場上最常見的水果，自然要數橘子，柳丁，每到秋收時節，橘子，柳丁由綠變黃，再漸漸變得緋紅，鑲嵌在碧綠的葉叢間，西風陣陣吹涼，那股熟悉的香氣，橘子飄香橘林美不勝收，金黃的橘子掛滿枝頭，淡淡的橘香沁人心脾，我來到橘園，品嘗鮮果，拍照度過週末閒暇時光。

在橘子園看到，一顆顆大小均勻、圓滾滾的橘子掛滿枝頭，伴著明媚的陽光下一個個黃澄澄的橘子綴滿枝頭圓圓的身體裡藏著誘人的甜蜜散發出大自然的清香，惹人喜愛剝開色澤溫潤，指間深入橘子皮的刹那間，一縷酸甜的香味汩汩滲出、撲鼻而來，從指縫間流淌飄逸，一點點擴散蔓延，令人沉溺于橘子的芳香中，果肉一瓣瓣誘惑我，徜徉在這片恬靜的果園中感受豐收的喜悅，分享甜蜜的時光。

一顆碩果累累的橘子樹旁，我停下了腳步，滿滿的青翠的橘子清新香氣隨風飄散，走到這個橘子園裡面來，看到這個黃燦燦的，像掛的燈籠樣子，然後聞到這個橘子的香味，給人有種果園中好舒服的感覺。

山中果園間的橘樹，適應這片水土，友人守候著深山中的果園，葉兒翠綠讓我頗為羨慕，友人告知層層枝葉間，雖然結出的果實又圓又大，照顧這片也實在辛苦。

橘子有青有黃，相互映襯，橘子外表粗燥內裡素潔，芳香酸甜氣質不俗在園林裡，橘樹綠油油的葉子被深山涼露浸染，結成紅紅的橘子需霜氣來滋潤。

採摘橘子一邊摘一邊吃了，橘子紅了，深山果園呈現出美麗的風光，來到也就熱情地嘗一嘗，橘子的味道酸酸甜甜的滋味，讓人難忘啊！

橘子和綠葉相互映襯，光亮耀眼，掩映在遠山間，滿滿的都是秋收的氣息，摘下橘子剝開橘皮，油脂芬芳，噴濺得到處都是，手上沾滿了橘子的香氣。

嘗一嘗新橘，甘美的汁水如同清泉在齒舌間流淌，剝過或吃過橘子，手上仍有餘香。

橘子又圓又滑，顏色紅豔，真是好看，在這風景秀美的山中，橘子飄香成片橘林美不勝收，金黃的橘子掛滿枝頭，淡淡的橘香沁人心脾，品嘗鮮果，拍照留戀度過週末閒暇時光。

橘子紅了，遠遠望去，就像掛起了一盞盞小燈籠，如同一幅豐收圖畫，眺望晴朗的遠山天空，橘籠罩在薄涼的暮色中，秋色茫茫迎著蕭瑟秋風，秋天漸深，橘子越來越紅，探橘採橘，也是一大樂事。

橘子紅紅，香氣彌漫果園到處都是，成熟的橘子掛在園林裡更為好看！在吃橘子之前，總是要先觀賞拍照一番的啊！

視野所及之處，望見它們，讓人備覺興奮秋天，秋日遊逍遙又快樂，滿林的橘子，燦爛奪目橘子讓人眼前一亮，這樣的情景，實在是太美了，就想將它拍下來，好好地收藏，日後細細觀賞，回味秋日這風光的絕佳之處！

橘子密如繁星，一個個碩大飽滿、黃橙橙沉甸甸地懸掛在樹梢，壓彎了枝頭。

橘園從遠處看，裡面黃澄澄一片，這是因為裡面所有的橘樹上都是橘子。有大的有小的真是美不勝收。

橘樹上的樹葉包圍著一個個橘子，橘樹長的個個枝葉茂盛，使樹上的橘子也又大又多，摘下一個橘子，不管大的還是小的，外皮難看的還是好看的，他都有一種屬於它自己獨特的味道，這對於這片園主來說，都是辛勤勞動的結果。

摘下這些金棗橘，還能聞到來自橘樹上橘子皮清新的味道，還有來自橘園的氣味，還有來自大自然裡各種各樣的氣味，這些氣味都能讓你感到大自然是多麼的神奇，多麼的奧妙，多麼的快樂。

在橘園裡看到，一個個橘紅色的果實壓彎枝頭，綠葉叢中，燈籠似的橘子點綴其中，油光發亮，呈現一片豐收時的景象。

橘子成熟的季節，橘園枝頭上掛滿了橘子，既漂亮也誘人，近距離的感受一下它豐收的美。

橘子也是養生的水果生活中很多人都喜歡吃，味甜汁水飽滿，樹上金黃色金棗橘讓我忍不住摘一個品嚐，橘子成熟了，累累果實綴滿枝葉間，橘子紅橙橙的外衣換下了嫩嫩的的小果，豐收等待採摘上市。

留連忘返，橘子成熟了，點綴在片片綠葉之中，而橘園裡依然是蒼翠欲滴，還能感覺到一絲絲春的暖意，帶回來滿滿的橘子，橘子長得很好，很甜、很甜，明年還要再去這橘園摘橘。

友人這片滿園的橘子，讓人垂涎欲滴置身橘子園內，陣陣清香撲面而來，友人隨手摘下一個讓我品嘗，酸中透著一絲甘甜，全無酸澀之感。

橘子很甜幸福其實很簡單…滿山遍野的果樹上都掛滿了紅了的橘子，空氣裡都充滿了甜蜜溫柔的味道，離去時還摘了一籃提回家，分享親友這皮薄汁多，很大個關鍵還很甜，這就是親近大自然，體驗採摘的快樂吧！

進了果園那成熟的橘子掛在樹上，橘子樹的葉子濃青， 黃澄澄的正等著人們去摘呢！我摘下一個一聞，一股淡淡的清香飄進鼻子裡。

抬眼望去成片的橘子林上掛滿金黃色的橘子，圓滾滾沉甸甸的顯得格外的亮眼，酸中帶甜爽口，水分十足，生津解渴。

現在橘子已全面成熟，口感十分不錯，在果園內看到，到處是金黃色、沉甸甸的橘子，這些橘子果實掛的不高，非常適合採摘。

生活中最美的風景，總是在你的身邊，但這份美的一草一木使人親切，浮生偷得半日閑，嚐嚐自己摘的橘子，每一顆都很甜，一園美景最是橙黃橘綠時。

遠離都市喧囂，逛橘子悠然世外，陶然忘情，盡享田園樂趣，成片連山的橘子樹，鬱鬱蔥蔥，漫步在橘林下徜徉果園中，定格嫣然美好的瞬間，品嘗現摘的橘，如癡如醉流連忘返。