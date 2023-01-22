高雄／港都散策 與美好不期而遇

曾經，那年我也是被鎖定高中聯考必上雄中的一員，無奈連離家最近的省鳳中都過門不入，只好一趟搭兩班公車（88號＋5號 或 16號＋19號），來回擺盪悠悠晃晃又三年藍衫人的日子。回味青春是一件快樂的事，如果能一年一次舊地重遊，那也很好的。

曾經，這裡是離家的門戶，

告別故鄉與父母，負笈北上的起點，

正式宣告重新回到死老百性身分的源頭；

多年之後，景物已逝 人事已非，

遊子的鄉愁，再回首 不勝唏噓……。

行經阡陌弄巷，懷抱一刻悠閒，

遊走打卡熱點，滿足一份期待，

漫步港區鐵道，享受一片閒適，

隨時隨地，

與美好有約，就盼有緣人來入框。

這回兩天兩夜的小旅行，

嚐嚐隱身巷子內的美食，無奈胃納量縮小，

見見老朋友畫虎爛，但時間總不夠用，

另外開發了新的散步路線，

走走停停看看拍拍的，眼球忙碌不停歇，

隨性、隨意、隨喜，這就是旅行的意義。

漁船、貨輪、遊艇、軍艦，

讓你輕鬆坐擁船頭沿途看到飽；

船塢、碼頭、儲存槽、吊機重掛，

親近電影畫面一瞬間，

港區風光、岸上風雲，酒水茶點請自備，

航程一個小時，只需要300元，

高雄港內海導覽，全台僅此別無他號。

鐵道旅行一直是我小時候的夢想，

千里之遙的火車快飛，

越過田野、穿過溪流、橫過鄉鎮、跨過日夜，

東方特快車埋下心中的經典原型，

日本新幹線卻成為後來的夢幻路線；

現在暫時沒有機會，那就安排短程旅行，

有朝一日再來實現兒時的清單囉。

這個週末。有陽光，很南國。私人行程＋公幹差旅＝假性單身，

首次體驗 Airbnb 的高雄行，選擇這個區域有許多回憶情景。

白天的街景，不欠過往，黑夜的下酒菜，不缺話題。

#地圖車票

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