新竹／六號花園笑傲群山 綠蔭山風伴我眠

延宕多時的親友團露，再次於疫情趨緩後共揪了兩區四頂帳位，還有兩間四人房的小木屋，雖然有一家人因事而臨時缺席，但「酒鬼俱樂部」終於在睽違一年多之後，於 2022 年的第四季再次成行、歡笑聚首。

「山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈。」我不知道這裡究竟有沒有仙，但是眼前的風和日麗藍天白雲，營區周圍風景如畫，站在高處放眼四望，居高臨下的山景壯闊，讓人心曠神怡、眼界開闊。

新竹縣尖石、五峰鄉露營場多達218家，密度高居全台之冠。不少享有高CP值人氣的熱門露營區，若沒有提前幾個月預訂，只怕難以搶到營位。這次託友人的好手氣，我們順利預約到《新竹尖石｜六號花園》的露營區。

下了高速公路行駛竹120縣道往內灣老街方向，到達35KM的路標後左轉，沿著產業道路往山頭行駛，秀麗的景緻風光頻頻向我們打招呼，不易會車的山路綠蔭林道很療癒。抵達目的地後似乎佔據了整個山頭的營區，從A區到W區已有不少露友或許前一晚夜衝，早早就搭好帳篷享受著山林微風的寧靜。

親友分批由各地抵達後，先依據需求安排下好裝備，再開始共進下午茶。選擇小木屋住宿的位置視野極佳，房間內有一大片親近山景的玻璃窗，除了基本床墊和枕頭的配備之外，個人睡袋需要自理。木屋旁附有一個寬敞有屋頂的平台。由於兩木屋共用的關係，因此訂房時必須兩間同時預訂。

營主很貼心的於戶外提供快煮壺與杯架，只可惜廁所需要與其他木屋與露營區的民眾共用，若小木屋內有自己廁所就太好了。後來巡視營區時才發現，實際上在特定的營位有提供一頂帳位、一間廁所的 VIP 配置。

露營區分為碎石地與木棧板兩種，車子可以停在帳篷旁。衛浴廁所乾淨在水準之上，盥洗清潔用品必須自備，現場並沒有提供唷。循著A區一路緩行爬坡到最後的W區，參觀其他營帳的傢私和玩具，順便研究一下這個令人心癢的剁手坑。只有一條山路很容易辨識，就當作在登山健行，趁機活動身體也是好事。

晚餐時分，往往是各家推銷食材的重頭戲，深怕吃不完隔天還要帶回家。酒水自然也是一瓶接一瓶，沒有壓力不用勉強，能喝的多喝些，開心才重要，吃吃喝喝說說笑笑，就是出外露營的快樂泉源。小朋友們快速吃飽旁邊玩去，大人們抬槓間互聊近況，生活盡是瑣事，健康平安就好。

露營時向來喜愛入睡前抬頭眺望夜空，捕捉樹影、月色、星光的映像，當下的靜謐十分迷人，或許在另一個光年之外的星球上，也有某個人正和我一樣望著遠方，感受子夜的氛圍。

露營的喜悅不勝枚舉，除了與親朋好友戶外高談暢飲外，無非就屬孩子們臉龐的天真笑顏，自由自在的追逐嬉鬧著。忙裡偷閒天地為伍，山風輕嵐薄紗若現，大自然樂章毫不吝嗇就地演奏，短暫的山林露宿著實為調劑身心的假日休閒。

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