新北／世界僅存古老漁法誘網漁業「蹦火仔」！金山【磺港漁港】賞海景

臺灣四面環海，目前共有224處漁港（維基百科），第一類漁港9個，第二類漁港115個，新北市就有28個、我才走過9個，有待繼續探索～～

在走過幾個漁港之後，卡娃思知道，現在的漁港必須更積極的多元化，如果可能同時兼具有觀光休閒功能，隨著國人生活型態的改變及生活品質的提升，以漁港為主題的旅遊，也是很有看點和賣點的！

來去金山的二個漁港玩玩吧！先去哪兒好呢？磺港漁港還是水尾漁港，磺港漁港的「蹦火仔」很有名，流傳自巴賽族原住民的「焚寄叉手網漁法」，那就先來這裡探探，還可以順便體驗黃金之湯的足湯浴。

⬆︎ ⬇︎ 從獅頭山步道可以居高眺望磺港漁港全貌

磺港漁港停泊的船隻，大概是我這一陣子遊走淡水、三芝、石門等漁港，船隻最多的漁港，下圖這種船上「LED集魚燈」的這種，記得多年前在野柳、南方澳漁港就看到好多這種漁船呢！

獅頭山步道就在漁港旁，步道上有好觀景台可觀看到磺崗漁港全貌！

關於磺港漁港，新北市官方網站的介紹詳盡也簡單！

得名「磺港」，是因為17世紀西班牙佔領臺灣北部，開採大屯山的硫磺後，以此為港口來運輸，而稱之。地利的位置，位於山岬西南邊，可以避開東北季風直接吹襲，形成良好的避風港，利用金山的磺溪入海口闢建而成的漁港。金山八景之「磺港漁火」，是目前全台灣唯一仍保留這種傳統技法誘捕魚，在2015年被登錄為新北市文化資產。

所謂的「蹦火仔」：在每年夏季，夜行出海的漁船會燃燒加水的電石（碳化鈣）所產生的乙炔點亮海面，運用趨光性引誘青鱗魚、苦蚵魚。

⬆︎ 金山磺火-《蹦火仔》 世界僅存古老漁法，圖片來源：交通部觀光局

⬇︎ 磺港漁港是僅存，用此法火誘網漁業！

趁著好天氣，多走走動動，是卡娃思探索漁港時最大的樂趣，走著走著，想著圖片中《蹦火仔》的經典畫面，有一種身歷其境的滿足！回到磺港大橋前轉彎之處，這不是我在迷上溫泉樂的那些年，一直想來有著海底溫泉的「金海灣溫泉會館」嗎？

天吶！得來全不費功夫，早已深埋在心底的回憶浮現，這一天泡過足湯浴了，改天約好家人一起來這兒泡湯，很快的我會再來！

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🚢 磺港漁港

地點：新北市金山區磺溪下游出海口