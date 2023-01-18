台中／武陵農場梅花初綻 一朵朵美不勝收

2023年新年伊始，武陵農場臘梅、梅花都開始競相開放了，臘梅幽香，白梅雅致，每一梅都有自己不同的特色，梅花開放的季節，自然也吸引了眾多的遊客和攝影愛好者，梅花好看，要拍的好看並不容易，因為梅花的花朵比較細小又密集，可能比拍攝其他花卉需要更加用心，近日農場內，已有少部份梅花開放，幾場寒流過後，今年春天來得晚，當許多地方的花朵還在含苞待放的時候，農場內幾株梅花樹有些梅花順著茂密的枝條開了，武陵這些梅花樹上的梅花卻是初綻！

把鏡頭對準了眼前的梅花，我喜歡拍攝近景或是特寫，入武陵農場梅園，鏡頭不外取兩個角度，平視、仰視，取喜歡的角度，才發現開始是無意的拍，後來就有意思了如此這般，一樹梅花顏值驟升。

尋找意境優美的梅花照片不易，除非構圖或者花卉特別漂亮，看多了難免讓人審美疲勞，202年伊始，連續的寒流過，氣溫持續下降，山間氣溫開始出現冬天的景象，正是出遊踏雪尋梅的好時候，我沒能抵住這波的誘惑，去感受這片寒冬！

今年的春天來得格外地晚，當許多地方的紅葉轉紅的時候，武陵農場幾株梅花樹早已花開初綻，粉紅的梅花順著茂密的枝條開在各個角落，這些梅花開上去已經有不少年歲了，樹幹上充滿了歲月的痕跡，但是樹上的梅花卻是初綻。

梅花朶小用大光圈拍攝，畫面有種寧靜的深遠的視覺感，梅花美想拍的好其實並不容易，每個人的審美觀點不同，照片上的梅花，沒有樹上的梅花耐看。

武陵農場這梅花開得早，落得也快！一場寒流悄然來襲，茂密的梅花在氣溫下降之下，地面上鋪滿了厚厚的一層花瓣，雖然有大量的花瓣落下，但是樹梢上的梅花顯得不是很茂密，但初綻有不少新的花朵悄悄的開了。

當寒流結束春暖的時候，這些新的花朵，或許也會變成打落的花瓣，給這些新的花朵騰出空間！清晨，漫步在梅花樹下，踏著滿地的花瓣，呼吸著清新空氣，感受著梅花初綻的清香，讓人神清氣爽，內心也變得無比安寧！

武陵農場內滿地的落花和樹上初綻的梅花，創作了一幅絕美的畫卷，讓我不禁感慨，花開花落本為自然現象，每一次的花落，都是為了後面的花開，這是大自然的定律，每年此刻都會去大溪角板山今年我卻獨偏愛來到武陵農場拍下梅花開的花影。

梅花知時節，晨間賞梅格外清新怡人，這裡臘梅、白梅已綻放枝頭，含羞帶露，暗香浮動，殘留在花瓣上的露珠滴晶瑩剔透，嬌豔欲滴，一朵朵梅花美不勝收。

在光影中一樹梅花，明暗交錯，光影斑駁，極強的立體感！當把鏡頭對準了眼前的梅花，拍攝近景或特寫，花卉的立體感就有靈動感，花卉本身就有生命，有了光照，花卉的生命力更是由內向外勃發。

看到一片梅園，就急著拍攝，想仔細觀察，尋找那些特別出彩、漂亮、新鮮的花卉，選擇梅花將開未開，含苞欲放的最嬌豔，除了花朵的選擇，花枝的選擇也很重要，想尋找梅花的花枝的蒼勁感，感受歲月滄桑，但在武陵農場古老或者形狀奇特的樹枝都沒有，想拍出那種古老滄桑的感覺很難。

依實景拍選擇背景簡單一點拍攝，簡潔乾淨梅花花型比較小，所以乾淨的背景，突出花朵的特色，畫面比較乾淨，為了能夠讓花卉在畫面上更加突出，用大光圈鏡頭進行拍攝，黑色背景讓梅花更加鮮明。

構圖用心拍攝梅花，適想拍出國畫意境的畫面，讓梅枝顯得更加舒展，根據拍攝的實際情況和光線，最終效果拍出心中所想的畫面。

不同光線下的花卉，營造出不同的感覺，在逆光、順光下的梅花拍出梅花質感，意境優美單純的梅花照片，拍多了難免讓我審美疲勞，所以拍攝花卉的時候，很多時候我喜歡用深色背景大光圈來拍攝。

武陵的梅花，有自然的野趣，單純的花也有意境，我拍的梅開眼笑～心中有暖，歲月不寒！ 賞梅拍梅不勝收！

千百年來頌揚梅花品格，一首首詠梅詩篇流傳千古，「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」、「牆角數枝梅，淩寒獨自開」都是熟悉的詩句，梅、蘭、竹、菊為四君子，以其清雅淡泊的品質，一直為世人所鍾愛。

春寒料峭，傲然綻放漫步，看到一樹樹梅花風姿綽約，有的迎風綻放，嫣然含笑；有的含苞待放，半藏半露，加之山間煙雨迷蒙，花朵愈顯晶瑩透亮，煞是好看。

雖不是賞梅的最佳時間，來到的這沒有蜂擁的人流，能夠靜下心好好觀賞梅花，也是另一番感受，微風拂過，更有陣陣梅香縈繞鼻尖，沁人心脾。

意境十足雖寒意料峭，但這滿園春色仍吸引了遊客前來探梅，遊客沿著石板小徑，或駐足拍照，或細嗅梅香，享受這悠然的梅好時光。

梅花，靜靜地開了，寫滿了傲氣和從容，梅花的美麗，使人陶醉，而梅花的精神，才是最令人敬服的地方啊，要開花的時候，再惡劣的環境，再寒冷的天氣，也阻擋不了一顆火熱的心和堅定的意志，且看它將春光送到人間！

梅花樹皮漆黑粗糙，莖杆挺拔反倒不好看，若莖杆彎曲以曲為美，就有一種天然的虯曲蒼勁之美。

當梅花遇到陽光，一樹梅花，明暗交錯，光影斑駁，極強的立體感！在我看來，花卉的立體感就是靈動感。花卉本身就有生命，有了光照，花卉的生命力更是由內向外勃發。

梅花的斜其實就是指形態，包含俯、仰、側、臥、依、盼等；歪斜的梅花，有一種很強的韻律感，這樣的梅花枝幹上花朵點點，不管花開得怎樣，整體都給人一種很舒服的感覺。

初綻的梅花小小的花瓣圍簇成一小朵花，連連綴綴地串在樹枝上，一枝一枝的梅花相依相偎撐起了一棵樹，靜悄悄地散出淡淡的幽香，空氣中無處不在的梅香，讓單調的冬天也不再那麼乏味。

一般花卉，枝葉越繁茂，開花越多，越漂亮，但梅花不一樣，它集色、味、形、神、韻為一體，以疏為美，密則無韻，這裡的疏包含兩方面，一方面指枝條稀疏，各自成型，韻味十足。

花朵稀疏，每一朵都精緻耐看，我覺得梅花一根枝條上開出許多花，挨挨擠擠，就沒那麼好看了，梅花以疏為美，所以更能體會到梅花的韻味。

拍梅貴稀不貴密，貴老不貴嫩，貴廋不貴肥，貴含不貴開，謂之梅韻四貴，只是微距鏡頭拍攝梅花，還是有它的限制拍不出梅花細膩美，可是怎樣拍攝才最能拍出梅花的神韻呢？梅花朶小不易對焦，但拍花的過程讓我愉快，放上照片和網友分享，拍的好不好不重要，重要的是開心比什麼都好。

新冠疫情讓大家心情不安，生活不只有眼前的不便，其實當攝影鏡頭對準自然大地時，就會發現眼前的美好，生活從不缺美好，缺的是發現美好的眼睛，讓我們隨著鏡頭，一同去發現、領略梅花香的美好。

綻放的梅花，來的時侯綻開的數量上雖然不太多，但點綴的恰到好處，賞梅，也許不是被梅花的顏色所陶醉，而是被其高貴的氣質所折服。

賞梅，朵朵梅花在枝頭綻放，散發幽幽淡雅香，飄逸縷縷精氣神，送去冬的問候，更送來春的信息……，一株白梅一枝獨秀，遠遠望去，甚是好看。

梅花則是冬天裡百花的中最美的，嚴寒之下，萬花凋謝大地無語，唯有梅花越冷越美香，每當寒流過境而來，梅花也就越發抖擻精神吐蕊綻放，枝頭上的花瓣，齊聲奏響一曲梅花三弄，那朵朵梅花，舞的就是報春的律動……秋景美如畫，臘梅傲枝頭。很難想像這兩種景色在一起的樣子。

寒冬將去，因為梅花的點綴大地變得生機盎然，瞧，這梅花清雅俊逸，樸實，嫺靜清幽，輕悄悄，迎接新年春天的到來……。

作為攝影愛好者，遇到花期當然是要拍攝花枝招展；就算不是攝影愛好者，梅開花的時節，也會借著臘梅打卡留念，記錄生活，也是一件挺有意思的事情。

牆角數枝梅，淩寒獨自開，臘梅然悄悄開放。褐色的枝條上點綴著星星點點的小花，花瓣晶瑩剔透，蕊心豔如朝霞，一朵朵梅花似是用碧玉雕刻而成的藝術品，散發著淡淡寒冬飄香！

寒冬飄香！武陵農場蠟梅綻放，一起去聞香，隨著年關將近，已暗香浮動，蠟梅在寒風中綻放，如果說這個枯蕭的冬天，還有什麼花值得我們期待，那非梅花莫屬。