台北／南港茶葉製造示範場 品味人生的優質首選

生活中需要一個空間，可以讓自己的心靜下來，尤其是在陷入困境裹足不前，追憶以往或許歷經衝擊、飽受煎熬，當下心中五味雜陳，但在緩緩沉澱，再次回味的時候，感覺已由濃變淡，歷苦轉甘，這時才突然明白，品嚐的除了是生活中的辛酸甘甜之外，還包括了學習與成長。

「回頭」不只是向內省思，更多的是希冀從中淬取那股生生不息，能夠創造未來的力量，今天要跟大家分享的，正是可以挖掘這股力量的泉源所在－南港茶葉製造示範場。

以雲為水、邀山為友，品味人生的優質首選

南港茶葉製造示範場位於台北市南港區舊莊路2段336號，是一棟保存南港茶鄉歷史，以及讓大家了解製茶文化的建築物，之前因為進行整修而沒有對外開放，如今已是二層樓的多功能展館，不僅提供免費停車，內部設施更規劃了茶葉製造機具區、簡報室、品茗、及校外教學空間等，可以說是個散心休閒、喝茶聊天的好地方。

為了讓更多的人親近茶葉、認識茶葉、體驗茶葉、喜歡茶葉，館內不但精心規畫各式的包廂和挑高的大廳，提供不同休憩空間感受，也會依照當地地理、人文、歷史等天然教材，和不同時節規畫提供解說導覽講座課程。最令人感到窩心的是，這裡還提供「茶師講茶泡茶」，以及「免費茶品供應」的服務，這些服務包括了提供免費大桶茶，免費茶具借用及場區品茶空間，有這麼多的好康，不來瞧瞧還真是對不起自己。

茶製場擁有相當豐富的自然生態環境，在它的對面有「畚箕湖桂花林古道」和「大坑溪桂花吊橋親水步道」，後面則是有「環山棧道」。

在二樓的品茗區，更是可以居高遠眺臺北盆地，造訪的當天，雲霧繚繞群山，恍若置身在一片虛無縹緲當中，矗立於遠方的101大樓，忽隱忽現的模樣，就如同是披著白色面紗的神祕仙女，令人捉摸不定，於是我就以雲為水、邀山為友，慢慢品嚐眼前的這份悠閒與詩意。

專業讓你認識茶葉、熱情讓你喜歡茶葉

南港茶葉製造示範場每天都會安排不同茶師，今天有幸遇到的是桂花達人後代楊茶師，早期只要是要薰桂花，都要找他們家薰桂花。對於不了解茶葉的我，茶師展現出無比的耐心，專業的介紹製茶的過程，這些包括了：室內萎凋、機器浪菁、高溫殺菁、機器揉捻等，為了讓茶葉能夠散發出絕佳香氣、滋味以及茶湯水色，以上的步驟可都是一點都馬虎不得，藉由仔細解說，這才得以了解製茶的辛苦，與茶葉的得之不易。

介紹完製茶的過程與步驟之後，茶師更是熱情地分享如何品嚐一杯茶，他將動作分成三個部分，簡而不繁，易學易記，首先就是要聞茶香，讓人心情平靜，接著就是觀茶湯，看看是否蜜綠清澈，最後則是品茶味，甘醇無澀，回味無窮。

解說時的細心，泡茶時的專心，讓我對這位專業職人另眼相看，但最讓人感到衷心佩服的，則是茶師的熱情，這份熱情從他的分享中自然流露出來，小時候的茶園生活、照顧茶樹的點點滴滴，產業發展的殷切期許，無私奉獻的志工活動，這些看似平常生活、淡而無味的事情，在他口中娓娓道來，卻成了一股清流，沁人心脾，阿美從來都沒想過，原來坐著泡茶聊天，竟會是這麼大的一個享受，專業可以議你認識茶葉、但是熱情絕對讓你喜歡茶葉。

除了茶師講茶之外，這邊還提供許多的活動，如：生態之旅、手作體驗、茶時製作等，除了欣賞茶山風光之外，還可以作自己喜歡的茶包，調配自己喜歡味道，附近也有百年樟樹和余家古厝，想要為自己安排一個不一樣的旅程，南港茶葉製造示範場絕對會是品味人生的優質首選。

南港茶葉製造示範場

【參觀資訊】

地址：臺北市南港區舊莊街二段336號

電話：（02）2654-8026

營業時段：上午9:00 – 下午5:00（每週一公休，春節期間另行公告）

場館性質：全年免費參觀​

【交通資訊】

（大眾運輸）捷運昆陽站搭乘小5或是小5區公車

（自行開車）導航設定臺北市南港區舊莊街二段336號

＊防疫期間請遵守相關規範

＊美遊記精心規劃【廟宇走讀祈福趣】課程，就在中山社大112寒假班

【美遊記】一個享受旅行、放鬆身心的地方