新北／藏身金色水岸熱鬧風景區【淡水第一漁港】 好看好吃又好玩！

淡水一共有三個漁港，第一漁港在哪？

繼續漁港的探索，淡水之前來過 六塊厝漁港，還有廣為周知的熱門景點淡水第二漁港的漁人碼頭，那第一漁港在哪呢？緊鄰漁港旁的「朝日夫婦刨冰」，看到了抖大的招牌 地標，才知道原來在這裡。

滬尾漁港也稱《淡水舊漁港》，位在中正路旁的而這個位置，幾乎是來到淡水玩都會經過的，經過數不清的次數，這麼大的標示，卻不知到這裡就是淡水第一漁港，現在終於知道確定位置了！

⬇︎ 漁人碼頭（淡水第二漁港）

⬇︎ 六塊厝漁港

淡水第一漁港，40年代早期又稱為「滬尾漁港」

小小的港口停了幾艘小船，傍晚日落時分，漁港口的水面便會有天空的倒影，經旁路燈也相當有氣氛，不管來過了幾次，都會在停下腳步，或欣賞或按下快門！近幾年漁港周邊的小商家多了好多，我比較喜歡來這裡，老街都逛到膩了，但這裡面積迷你的幾個小店，是那種會被迷倒的特色小店！

第一漁港 / 滬尾漁港，面積很小，只 可供小型漁船約50艘停泊 ！

淡水第一漁港位於新北市淡水區中正路外側之淡水河濱，民國42年由當時漁管處撥款興建，至44 年完成，現有泊地面積僅0.45公頃(水深-2.0公尺)，碼頭133 公尺，可供小型漁船約50艘停泊使用，不過，經過官方調查， 實際調查發現常停泊的舢舨約僅10～20艘，而我經常看見的就這幾艘的個位數！

⬆︎ 第一漁港旁釣魚景觀平台。 ⬇︎ 第一漁港。

一邊吃冰一邊賞淡水夕照，有來自澎湖的「浪花丸冰店淡水分號」和「朝日夫婦刨冰」。這二家人氣很旺，朝聖遊客很多，假日要排隊！

朝日夫婦日式泡冰的冰，像雪花般綿密，而朝日夫婦所使用的食材全是自家手工製，招牌的口味有抹茶和火龍果，幾乎是來者必吃的，冬天來吃的遊客也很多。

下圖，就是舊稱滬尾漁港的淡水第一漁港，在2013年獲得十大經典魅力漁港魅力組第3名，現在仍是觀賞夕照的首選地點之一。

淡水河右岸是越來越漂亮！

從淡水海關碼頭一路逛到到捷運站之間的，沿著河岸的河濱公園，行人道越來越寬，好走好逛，沿途吃喝玩樂無一不缺，午後遊人相繼的來，好熱鬧！淡水河右岸現在的整體景觀，相較二年前若與二年前的印象，美多了！

沿岸有漂亮的河濱公園，從淡水捷運站旁的淡水老街開始，沿途經過了可看可玩可吃的有超過10家高人氣的美食餐廳和景點，百看不厭也百吃不膩，探索漁港之後順遊周邊，小漁港夕陽西下前的淡水河岸，真漂亮！

⬆︎⬇︎ 設有美食攤位河濱公園和沿岸人行步道。

⬇︎ 馬偕博士淡水上岸地點。

淡水海關碼頭。

巨型貓屋：展期至2023/1/2

淡水海關碼頭的洋樓，化身的巨型貓屋， 讓古蹟從裡到外都萌的可愛！圖中 「光映淡水－喵的光波」系列活動的首波活動，白天的洋樓在夕陽照下美的有氣氛！

洋樓裡古色古香的陳設，簡單不失古典和高雅～

⬇︎ 渡船碼頭周邊，還有幾座藝術雕像地景裝置，感覺竟是要放鬆！

⬆︎⬇︎ 緊鄰河岸的沿岸多了很多休閒座椅，坐下來休息一下，吹吹海風！

轉個彎就進入淡水老街。

河濱公園的地景藝術霓虹燈開始閃閃發光，越夜越美麗的河岸！

淡水老街的聖誕裝置，也一閃一閃亮晶晶的點燈，美極了！

街頭藝人即興表演。

全程來回的走了4K，有點累了，超商外帶一杯熱拿，河濱公園找個角落，坐下來觀賞夕陽西下的八里（觀音山），喝完後體力隨即恢復囉！

⬇︎ 意外發現，捷運淡水站的全家便利超商，有「沒電救星 ChargeSPOT 」可租借，沒帶行動電源或是手機沒電時短期租用的救星，太棒了！

從認識漁港的主題旅遊裡，專為淡水第一漁港到重遊淡水的輕旅，好療癒的輕鬆！淡水不是只有老街可逛玩，還有好多的迷人之處，近期走訪幾次後，在我眼中現在的淡水是越來越迷人，著迷的點就在淡水右岸的沿岸景觀和河濱公園，隨意走走看看盤點，會想停留的迷人之處竟多達十個點！

一下午，淡水捷運站下車，往淡水海關碼頭河岸方向漫遊，在10個熱點景區停靠，來回一趟，總里程計4K，這一天日走萬步目標達成，輕鬆愉快！在所經過的熱點清單裡，有美食攤位河濱公園、渡船頭碼頭（淡水碼頭）、Starbucks星巴克河岸門市、觀潮廣場舢舨船共融遊戲場、朝日夫婦、浪花丸、淡水魚文影像館、第一漁港旁釣魚景觀平台、地景造型觀景台、淡水海關碼頭。

🚢 淡水第一漁港 / 滬尾漁港

地址：新北市淡水區中正路25巷