新竹／爬到懷疑人生！畢羊縱走三天兩夜 挑戰中橫中辣小辣

媽啊！我活著回到山下了！不知道哪根筋不對勁，答應朋友一起去畢羊縱走（畢祿山走到羊頭山）。出發前，琪琪看著別人寫的網誌，照片看來驚險萬分，睡前她抱著我哭了。

「媽媽，你一定要去嗎？你會不會發生山難，我覺得你會回不來。」小女孩眼眶紅。

「吼！放心啦，跟我一起去的其他三個人，都是消防員。」我安慰她。

「所以他們是去救你的嗎？你一定要活著回來……。」琪琪很認真的問。

「並沒有，我要自己爬好嗎……。」吼，幹嘛這樣啦。

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▋畢羊縱走路線

畢羊縱走是中橫四辣，這次我們要挑戰從畢祿山登山口，爬升到標高3371公尺的畢祿山，接著到標高3050公尺的羊頭山。

Day1：新竹→大禹嶺（合歡山隧道舊登山口）→820 林道 0.3K→820 林道 8.2K

Day2：820 林道 8.2K→畢祿山三岔口→畢祿山→畢祿山三岔口→鋸齒連峰→鋸東避難小屋

Day3：鋸東避難小屋→鋸山東峰→羊頭山登山口→羊頭山→羊頭山登山口→慈恩隧道登山口→接駁車回（合歡山隧道舊登山口）

雖然一次收集兩座百岳聽起來CP值好像很高，但就跟柬埔寨詐騙一樣。

看起來越美好的事物，背後都有不忍卒睹的辛酸。

例如，過程中一堆拉繩陡升挑戰臂力，還有根本就找不到踩點的大岩壁要你陡上陡下。就算帶著粗布手套，依然可以雙手紅腫，我根本是來拍玩命關頭的吧？

還有，縱走路線必須經過七上八下的鋸齒連峰。一座座山頭，峰峰相連到天邊。如果不是羞恥心阻止了我，我真的很想說「不然我在山下等你們好了？」

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▋畢羊縱走路況

出發這天，剛好是寒流來襲，沿途都是結冰的瀑布。連行經的木頭、樹葉上都黏上一層冰，踩踏起來相當險峻，稍不注意就會滑倒。

沿途中，還會經過許多比人還高的箭竹林。

完全可以好好感受「被打臉」的快感，相當適合邀請老闆一起來爬山（誤）。

還好，我們這趟雖然寒冷，但濕氣不重，所以沒雨也沒霧。不然走路「刷」過箭竹林時，大概就會變成通過洗車機通道一樣，全身濕了。還有還有，一堆要攀爬跨越的倒木和刺柏，完全就是練腿力和身體耐刺程度。

如果有想分手又不知道怎麼開口的對象，很推薦帶來爬山喔！

行走過程，多數地方有綠蔭遮蔭，直接照射陽光機會不多。相對的，只要稍作停留，一下就會全身急凍，所以還是要做好保暖。

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▋畢羊縱走食宿

身為本團唯一的肉咖，我們的團長擔心我會害大家滅團，相當貼心的把行程拉長為三天兩夜。

也減去背帳篷的重量，讓我的負重降低到11公斤左右。

第一天早上7點從新竹出發到大禹嶺，下午一點從林道登山口起登，走4小時到8.2K處，請協作扎營供餐。

喔~在零下8度的低溫裡扎營，雖然免背帳篷，還有薑湯、熱食可以吃。

第一天協作還提供兩個睡袋，但地底的寒氣仍不斷進逼。

根本就像中了金庸小說裡的寒冰綿掌，我全身貼了三個暖暖包，依然抖個不停。

第二天早上6點出發，大概下午3點半左右抵達鋸東避難小屋。

號稱五星級的山屋，有上下舖、房門遮蔽寒氣，比起帳棚溫暖許多。

但因天寒地凍，山屋水塔全成冰塊，所以只能靠自己沿路裝的瀑布水源來煮食。

至於洗臉刷牙這種事，太冷了就裝作不知道好了。

第三天早上5點出發，用僅存的多餘水源泡碗熱燕麥片當作早餐暖身。

接著就一路攻羊頭山，途中自備乾糧補充體力，大約11點返抵慈烏登山口。

▋畢羊縱走心得

感謝我的隊友不離不棄，帶我上山也帶我下山。莫名在2022年的耶誕節出發，在2022年底完成了今年兩座百岳的目標。

「有沒有覺得，之前帶你去走的加阿縱走很簡單？什麼合歡北峰、西峰，那根本小孩子爬得好嗎？」回程路上，我的隊友邊開車邊問我。

「嗯。沒有，我覺得都很難。」看我多老實。

「怎麼樣，下次來挑戰更難的啊！」

「我跟你說，你下次就可以自己帶帳篷、爐具……。（以下省略數萬字）」隊友的眼神閃閃發亮。

「……。」（已讀不回，決定裝睡）

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