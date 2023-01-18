台南／龜丹六二溫泉山房 浴室兼泡湯空間出乎意料的大

從台南市區離開後一路往東，我跟黑嘉莉說，今天要去泡溫泉。

從新化接國三在關廟下交流道，我們沿著台南右緣區域去補齊比較偏遠的幾間公所，黑嘉莉顯得興奮，跟我一同探尋平常不會去到的公所，她覺得是很有意思的旅遊體驗。

拍完了南化區公所，天色已經晚了，最後一個楠西區得留到隔天了，我愈往山區開、黑嘉莉就愈擔心，因為她印象中的關子嶺溫泉區不是那麼舒服，我笑問，誰說我們要去關子嶺的？

在台南說到溫泉，十之八九直覺反應都是關子嶺，我沒打算去泡泥漿溫泉，這回找的是新興溫泉區－－楠西區的龜丹溫泉。

楠西？台南有這個地方？龜丹？真是第一次聽說這裡。黑嘉莉得知不是去關子嶺，霎時對龜丹充滿好奇，彷彿新大陸似的。

講真的，若不是我在Google地圖上找台南附近的溫泉，恐怕我會好一段時間之後才知道這裡；其實決定在龜丹過夜，我也有點忐忑，地圖上的評價都只是網友分享，具公信力的報導現在也還少，況且龜丹地區目前僅有兩、三間溫泉旅館，要嘛踩到大雷、不然就是發掘到很多人都還不知道的處女地。

在抵達目的地之前，我內心比較偏向前者，因為我很難想像台灣還有什麼溫泉勝地是沒啥人知道的。

穿過玉井、轉往龜丹山區，下午四點三十五分，我們抵達今晚下榻的地方－－「龜丹六二溫泉山房」。

「龜丹六二溫泉山房」園區規模比我們想像要大，當車子拐進園區入口時，黑嘉莉看見山房的範圍與樣貌，忍不住嘩了一聲，這是什麼地方啊？我才嘩了一聲，停車場這麼大啊？

黑嘉莉驚豔了，我也相當意外，當初之所以在「龜丹六二溫泉山房」訂房，最後關鍵是看到官網上的一張照片，即便曉得官網照片難免經過修飾，卻覺得如果真有那樣的俯瞰園區的場景，真的也值得了，雖然對房間的照片有些沒信心，還是訂房下去。

有些事情，網路真的不能盡信，當我們下車看著眼前漂亮的的偌大園區，雖然還沒進房，立刻就覺得這次訂房沒有錯！

我們拉著行李來到入口售票亭，告知是住房旅客，售票亭接待人員態度十分親切，仔細提醒我們該往哪兒走、住宿區進房的注意事項，以及晚餐與早餐的用餐模式。

是的，「龜丹六二溫泉山房」有分住宿區和泡湯區，住宿區就是山坡上邊的那棟主樓，泡湯區也有精緻湯屋和露天湯池的區別，露天湯池甚至還有一般大眾湯及VIP湯匙之分，雖然湯屋區感覺是用貨櫃屋打造而成，數量一多看上去就很壯觀；露天湯池區相當寬敞，我們拿了鑰匙往主樓前進時，看到幾位泡湯客正在那兒享受溫泉，這種有點涼、不太冷的溫度相當適合戶外泡湯。

山房餐廳

住宿區主樓跟整座園區相較之下沒有很大，主樓旁的餐廳卻相當吸睛，餐廳分成內外用餐區，室內區就不說了，亮點是戶外區，戶外用餐區圍繞著一株老茄冬樹，白天看起來已經很有氣氛，夜晚應該會更有感覺。

山房餐廳

龜丹六二溫泉山房

我們住的是二樓雙人房，打開房門，第一時間我們都有點登愣的感覺，原來房間不能說夠大，不過放下行李打開浴室門一瞧，黑嘉莉與我都呆掉了，這麼大的浴室兼泡湯空間到底是要嚇掉誰的下巴？

住宿區主樓

抵達房間

這個瞬間，我才理解為什麼床鋪空間不大，因為「龜丹六二溫泉山房」自豪的溫泉就需要那麼寬敞放鬆的浴室才有真正泡湯個享受感吶！

房間裡的溫泉

房間裡的溫泉

房間裡的溫泉

溫泉水量很大

有趣的是，我之前在網路上看的照片總覺得浴室空間感覺舊舊的，這下親身踏進來細看才發現並非牆面舊，而是園區主人與設計師特意挑選的磁磚顏色，乍看之下以為是老舊，其實是相當新穎的空間，也讓擔心泡湯環境不太乾淨的黑嘉莉完全放下心防。

她笑說，這麼舒適的湯池、那麼開闊的空間，現在就該先來泡一次才對！

我趕緊把昨天在便利商店買的蠟筆小新咖啡牛奶拿出來泡熱，笑說廣志泡完湯之後就是要喝咖啡牛奶的，黑嘉莉一臉莫名其妙，這也是個梗嗎？果然沒看過蠟筆小新的人就不知道。XD

泡完溫泉要喝一瓶咖啡牛奶

時間是傍晚五點，我們沒在「龜丹六二溫泉山房」訂晚餐吃，我想到鄰近的玉井市區買個什麼炸物汽水回來耍廢，黑嘉莉懂我的放鬆，促狹地說她得找時間回應臉書上那近百則的生日祝福，加上白天有吃飽、現在還不餓，晚餐我就自己處理了。

玉井市區

玉井市區

我於是自個兒開車到二十分鐘車程外的玉井市區買了吃的，入夜後的玉井原來相當安靜。

玉井市區

玉井市區

玉井市區

回到「龜丹六二溫泉山房」，黑嘉莉已經泡在大湯池裡享受，這兒的泉質是碳酸氫鈉泉，就是俗稱的「美人湯」，完全是她喜歡的泉水；我跟她說我就在樓下餐廳戶外區慢慢吃，她樂說這溫泉太優太舒服，謝謝我帶她到這麼棒的地方。

龜丹六二溫泉山房

湯屋區

夜裡的餐廳戶外用餐區打起燈光，美輪美奐到有點夢幻，看著其他房客訂了山房晚餐吃，我才有點後悔，山房的晚餐看起來豐盛美味，我怎麼沒訂房時一起訂起來？沒吃到山房晚餐，堪稱是我們這趟最遺憾的事情，不過，也變成我們以後再訪時必不錯過的目標！

龜丹六二溫泉山房

黑嘉莉狐疑，為了吃這裡的晚餐再來一趟？我笑了，這麼舒服又那麼少人的溫泉妳不想再來？

她點頭如搗蒜，溫泉與晚餐都要一起！

山房餐廳

山房餐廳

山房餐廳

山房餐廳

雖然沒能吃到山房晚餐，還是點了杯拿鐵，口感醇厚、溫潤舒服，這下更後悔了，到底是哪來的自信覺得買那些不健康的炸物回來吃會比較好？我再次確定下回再來「龜丹六二溫泉山房」泡湯一定要吃到晚餐！

山房的拿鐵

泡完湯，黑嘉莉來到戶外用餐區，跟我吃了幾口不太合格的炸物後，說她七點要上瑜伽課、又跑回房間上課去。在溫泉旅館上直播瑜伽課？真的是拼了。

住宿區主樓

俯視山房園區

相較於黑嘉莉來去匆匆，我則坐在這裡慢慢吃，滑滑手機看看影片，晚上八點半才回到房裡，她正在瑜伽課中，笑說忘記帶瑜珈墊來，地板好硬、今晚瑜伽的挑戰好大哦！

我應該吃山房的晚餐才對

我應該吃山房的晚餐才對

晚餐時刻

幸好，能夠徹底放鬆的溫泉就在旁邊，今晚瑜伽做得又累又倦，那就靠龜丹溫泉好好紓壓吧！

黑嘉莉瑜伽課程中

瑜伽後舒服泡湯

隔天早上黑嘉莉睡沉了，我七點半起床拍了拍窗景，房間位置剛好盡收下方的露天湯池區，確實有官網那張照片的氣氛。

俯視山房園區

享受晨湯

享受晨湯

我放了溫泉水準備來場晨湯，這是入住溫泉旅店的必備。

房內的溫泉池

房內的溫泉池

房間的溫泉龍頭很有意思，水量扎實地大，完全符合湯池旁那張「人在水開、人離水關」的告示提醒，黑嘉莉昨天傍晚泡湯時就搞了個烏龍，她打開龍頭之後以為湯池那麼大、溫泉放滿還要一段時間，人就回到房間繼續回她的臉書訊息，不料池大水更大、一下子就滿了，浴室因而差點淹水。

享受晨湯

享受晨湯

注意！水量極大！

享受晨湯

溫泉放滿後，我把黑嘉莉搖醒，趕緊起來泡個湯、咱們要來去吃早餐了！

山房餐廳

山房綠咖啡

在「龜丹六二溫泉山房」住房有附早餐，泡湯後來到餐廳，我們一樣選在戶外用餐區坐下，跟裡面櫃檯報上房號，沒多久早餐就端出來了；老實說，端到眼前的早餐讓我們感到驚訝，早餐是山房特製早點，有兩款麵包、有蛋、有薯餅、有花椰菜、有生菜、有水果，甚至還有肉排！

山房早餐

我想了想，好像是第一次碰到在外住宿早餐有這種肉排的，別說吃了會飽、光看就知道一定會飽了啊。

山房早餐

山房早餐

早餐除了上述內容，另有一杯飲品，黑嘉莉點了黑咖啡、我點了熱奶茶，在絲絲陽光下的熱奶茶有一種獨特美感，連口感也是。

黑咖啡

熱奶茶

山房餐廳

我們在這吃了好些時間，吃到早餐時段（上午8:00~10:00）過了、其他房客都離開了，才有點依依不捨地起身，黑嘉莉問我，一頓早餐吃這麼久是可以的嗎？我說，反正我們沒有要趕著去哪，悠閒一點享受生活，是可以的吧？

她點點頭，望著下方的露天湯池以及遠處山景好天氣，讚嘆道，這樣的好天氣，真捨不得回北部呢。

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

下一秒，黑嘉莉想到什麼似的，追問，你不是還要去拍楠西區公所嗎？該出發了吧！

山房餐廳

對哦，差點給這麼放鬆的環境與溫泉與早餐帶走了，重要的事情還是得去完成，把楠西區公所拍下，全台南市的公所我就收集齊了。

山房餐廳

山房餐廳

我們回房收拾行李，準備離開時，黑嘉莉問我當初選擇「龜丹六二溫泉山房」住宿的原因，真的只有官網那張俯瞰的照片？

我想了想，除此之外，其實還有另一個原因，原本我給預設的第一選擇打電話去詢問有無房間時，對方接起電話的第一句話是漫不經心且沒啥禮貌的「喂」一聲，我不清楚接電話的是什麼人，只曉得那樣的態度會讓我對花錢住宿能得到什麼樣的回饋與體驗起了疑惑，相較於此，打電話到「龜丹六二溫泉山房」時，接起電話的人溫柔親切且說明仔細，我就決定要住這裡了！

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

黑嘉莉聞言笑了，門面真的很重要哦，就像我們在售票亭碰到的接待人員，對於我們的詢問回應得細心親切、感覺舒服，加上園區環境與設施就那麼舒適，接待人員還說希望能幫「龜丹六二溫泉山房」多多宣廣，還分享了疫情這兩三年間經營者的用心與決心，讓我們感覺到這趟來訪實在來對了。

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

龜丹六二溫泉山房

溫泉可以暖和身子，能溫暖心靈的，是舒服適切的態度啊。

往楠西市區

－龜丹六二溫泉山房－

地址：台南市楠西區龜丹里龜丹62號

電話：06-5746363、0965-116262