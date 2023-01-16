Somewhere to Live．2022年四大推薦住宿。

去年我用了不少時間寫遊記，可以說是把本來的電影主力都放下了（踹飛），過了年底，是該來分享一下過去這一年的旅宿體驗，尤其想在「Somewhere to Live」這個系列中，我挑出了四間民宿跟大家再次分享與推薦，之所以列入年度推薦，自然會考量住宿的品質、價格、地點與服務內容等等，雖然是我很主觀的感受，也無法跟網路上眾多專業的旅行部落客或youtuber相提並論，至少是我自己旅行過的經驗。

我以為，不是為了介紹才去住的旅宿經驗應該會是比較真心的感觸吧。

雖然去年這個系列也才寫了八篇，八選四也不算多難，要是來年還有寫旅宿回顧的話，我就繼續挑一半來分享。

推薦之一：綠洲旅店

旅宿地址：澎湖縣馬公市西衛里西衛575號

住宿日期：2022.01.03

2021年到2022年的跨年，我和黑嘉莉在澎湖過了七天，期間住了五個旅宿，「綠洲旅店」是我們那次旅行落腳的最後一間。

絕對不是前面幾間住宿不夠優秀或獨特，那些都是很有特色的民宿旅舍、甚至有五星級酒店，但單純就是「綠洲旅店」特別得我的心，因為它座落在我最喜歡的馬公角落，西衛。

「綠洲旅店」並非西衛最盡頭的民宿，但絕對是同區域最有特色的一間，北非風格的模樣，還有年底淡然的天色，完全令我醉心，我實在找不出不第一個推薦它的原因，有時候，到一個地方住宿，圖的也就是一種與內心感受相通的氛圍。

下次再去澎湖，我還是會想去「綠洲旅店」住一下，房間與外面的放盡天下，誰能不被奪走心神？

推薦之二：九樹森林二館．瘋之谷

旅宿地址：南投縣埔里鎮水上巷120號

住宿日期：2022.02.15

「九樹森林二館．瘋之谷」其實是偶然間發現的民宿，早就耳聞九樹森林的大名，卻沒料到實際去住是去到二館，這座位於埔里山中的民宿有相當獨特的房間造型，我們這趟過去並非為了眾多網友追尋的玻璃屋，而是比較沒人關注的小木屋。

我相信每間旅宿都有亮點，要我訂房也都需要一個亮點，「九樹森林二館．瘋之谷」小木屋的亮點就是那座置放於陽台上的白色浴缸，面對山巒和雲海泡澡，光想就很有畫面，黑嘉莉知道我需要亮點才會訂房，她一看到這座浴缸，當下就明白我為了什麼。

早餐是「九樹森林二館．瘋之谷」相當特別的安排，天氣好的情況下，旅人們會在大露台上沐浴天光用餐，我們去的時候就碰到那麼好的天氣，放慢速度吃吃喝喝、吃到其他人都吃飽回房打包行李，我們才結束這頓身心滿足的餐會。

沒有感受過望山泡澡的人，這裡是相當好的選擇。

推薦之三：太魯閣研海泊渡假別墅

旅宿地址：花蓮縣新城鄉中山路1巷72號

住宿日期：2022.09.16

我一開始真的沒想到會在生日當天住進「太魯閣研海泊渡假別墅」，原先要來住的時間並非九月、而是七月，但就那麼剛好碰到工作無法妥協的年度大事，最後才挪到九月來訪，不過，九月才來也有個好處，過了暑假的花蓮少了不少遊客，沿途的整體氣氛都舒服得多。

「太魯閣研海泊渡假別墅」位於花蓮新城，相當鄰近新城海堤，走路只消一分鐘，民宿算是一個小小園區，內有專屬荷花池及獨棟別墅，我沒預料房間空間會是什麼模樣，只能說是被園區環境給吸引了，既然網路上的評價都不錯，房間應該不會有多差，事實證明，我沒把網路評價看仔細，因為忘了帶泳衣。

房間附有泳池的旅宿體驗實在非常有限，這可不是豪氣的汽車旅館，這是花蓮鄉間的特色民宿，每間房都配有泳池一座，雖然還是可以不穿泳衣下去玩水，但我們想想還是打住，或許以後有機會再來可以嘗試看看。

花蓮的住宿在印象裡都是百花爭鳴，稍微遠離市區一點的新城海邊，其實藏有一間足以享受安靜的渡假別墅。

推薦之四：龜丹六二溫泉山房

旅宿地址：台南市楠西區龜丹里龜丹62號

住宿日期：2022.12.06

台南楠西．龜丹六二溫泉山房

黑嘉莉的生日我們又來到台南，這是連續兩年她生日時造訪府城，說要去泡溫泉，她第一時間的反應幾乎嚇傻了，因為關子嶺給她的印象不那麼舒服，卻沒料到我們在台南泡湯竟不是去關子嶺，而是到了更偏遠的楠西龜丹。

「龜丹六二溫泉山房」座落於龜丹溫泉區，是台南新興的溫泉地，放到整個台灣來看也是很嫩的溫泉區，以致於沒什麼人知道、遑論關注，我抱著不成功便成仁的心態訂了房，進房看到浴室就知道穩了，超大的浴室和湯池讓人幾乎要歡呼，雖然不是露天感受，也很有一般該有的泡湯氣氛。

台南楠西．龜丹六二溫泉山房

餐點會是「龜丹六二溫泉山房」的另一賣點，我們這趟只享受到早餐，沒吃到晚餐是個遺憾，也讓我們決定下次再訪絕對不再出門覓食，直接就在園區裡解決晚餐和早餐，那才會是最聰明的享受方式。

雖然是二零一九年才開幕的溫泉民宿，老闆很大力砸下去的園區讓人一點也不敢小覷，加上售票亭親切服務的櫃檯人員，我相信下次再來恐怕就要排隊了。

台南楠西．龜丹六二溫泉山房

以上就是二零二二年「Somewhere to Live」系列的旅宿體驗推薦，基本上，會被我放到這個系列的旅宿已經很有獨特性，要從中挑出一半再推薦，我還是會有一點點猶豫，不過，旅行本來就是為了自己與身旁重要的人，住一個舒服的環境、體會到舒服的享受，那才是旅行得以放鬆的意義。

彰化鹿港／華宿濱海館 Seas

當然了，除了「Somewhere to Live」系列，我也在不同旅途的遊記裡寫有其他住宿感受分享，那些也都是各位朋友到各地旅行可以參考的旅宿選擇，包括：

ENISHI RESORT VILLA緣民宿（Somewhere to Live系列）

綠空間民宿（Somewhere to Live系列）

華宿濱海館 Seas（Somewhere to Live系列）

樂逸旅居高雄七賢館

梨山明秀農場（「2022梨山喫晴花」連載中）

議蘆會館

台南大員皇冠假日酒店（私心珍藏推薦，不想寫XD）

二零二三年的旅遊體驗，才正要開始呢！