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台中／慶福山椪柑 美味又香甜多汁

2023-01-16 09:50
 / *花ㄦ

冬至的前後是椪柑收成的時節，其香甜多汁的美味，可一路品嘗到年節過後。黃橙橙的果實，常溫擺飾耐放，非常討喜，是年節祭品送禮的最佳水果之一。椪柑除了有富含維生素 C及礦物質，其中果肉間的白絲，其膳食纖維更豐富。

攝於：台中-東勢/慶福山

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「椪柑」為芸香科柑橘屬，柑的一種植物，是世界有名且栽培最廣之寬皮柑。原產於印度，主要產地包括美國、巴西、台灣，其他產地如日本、中國南部等地。

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台灣「椪柑」產期約於10月份至隔年1、2月份。10~12月份為「青皮椪柑」產期，主要產地集中於台中 、嘉義、台南。

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10月初椪柑果皮仍綠，已稍具甜度，此時採收供應即是「青皮椪柑」。椪柑成長期間較長，成熟時，果皮橙黃，酸甜適度，又耐貯藏，貯藏技術好時可供應至4月份。

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「椪柑」果皮含精油，晒乾可藥用，是芳香健胃劑、祛痰劑。果肉中含豐富胡蘿蔔素、維生素C、果膠、葉酸等，是美味自然養份完整的水果。

從《本草綱目》中對柑、橘形容有差異 ?「橘實小，其瓣味微醋，其皮薄而紅，味辛而苦。柑大於橘，其瓣味酢，其皮稍厚而黃，葉辛而甘。」如今已習慣混用「柑與橘」，將柑、橘通稱為「橘子」或台語的「柑仔」。

除了顏色之外，可口的椪柑放於手心丟丟有重量感。表皮要光滑飽滿，而且柑皮油胞較多，外型則以果蒂飽滿、底部以凹陷為佳。

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*花ㄦ
喜愛徜徉於自然原野，似蝶兒覓處花香，如鳥兒尋處林野。
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