宜蘭／桔的堡親子民宿包棟玩透透！多種遊樂設施超好玩

桔的堡親子民宿提供電動車以及寬敞跑道、溜滑梯、球池、夾娃娃機、沙坑、小泳池、盪鞦韆、廚房玩具間、童書區等多種遊樂設施，除了小家庭外，也提供團體包棟住宿，而我們這次包棟讓孩子們開耶誕趴，除了可以讓孩子自由跑上跑下玩捉迷藏之外，民宿豐富的遊樂設施也讓孩子玩到不想睡，徹底把電放光光！

​​去年回顧：

👉【宜蘭遊記】桔的堡親子民宿Orange Castle | 有超大溜滑梯球池和電動車好好玩！

這次接待我們的依舊是協助老闆管理民宿的老闆妹妹－大管家Karen，可惜這次兩天都在下雨，無法到戶外玩電動車……。

所以孩子們只能在陽台坐一下拍照留念……。

只好回顧去年的照片懷念一下……。

雖然無法到戶外玩電動車，幸好室內也有幾台可以過個小癮。

因為這是是包棟，所以除了上次入住的「森林6-8人房」之外，也得以順便開箱其它房間唷！

我們上次原本訂的「海洋4人房」，這次終於入住了！

浴室一樣備有親子民宿不可或缺的寶寶澡盆與增高椅。

三樓還有同樣是四人可以入住的「飛機4-5人房」。

三樓的另一間房型是「賽車3人房」。

雖然是三人房，但這間的浴室特別大耶！感覺比我們另外兩間四人房都大間。

而且還有小孩最愛躲進去的小帳篷，超可愛的！

位於一樓的是「公主2人房」。

因為是耶誕節前夕，餐廳這邊還很應景地掛上了耶誕吊飾，感覺很有氣氛呢！

連大廳的球池城堡造景上也有耶誕吊飾唷！

大人與孩子們玩成一片的樣子超溫馨的！

這次來發現多了一台須另外付費使用的卡拉OK伴唱機，還蠻適合喜歡Ｋ歌的三五好友。

還有咖啡機跟氣炸鍋。

晚上的的重頭戲便是大家期待已久的抽耶誕禮物！

首先大家把自己的禮物藏到球池的某的角落，接著從年紀最小的開始抽籤，過程中大孩子都很熱心地幫弟弟妹妹到球池找對應的禮物呢！

最後孩子們的大合照時間，不如所料地小小孩總是比較不受控，小魚蛋還來不及拍照就開始崩潰大哭了……。

第二天一早在餐廳享用大管家Karen為我們精心準備的西式早餐，有健康的雜糧麵包、荷包蛋、花椰菜、番茄與水果拼盤，還有豆漿、牛奶等。

在退房之前，Karen還招待每個小朋友輪流玩兩次夾娃娃機，孩子們都好興奮！

雖然最後小小魚因為沒夾到玩具而有些鬱悶，但這就是遊戲的必然過程，有輸有贏才有趣嘛！

桔的堡親子民宿Orange Castle

地址：宜蘭縣冬山鄉鹿埔路101巷147號

電話：0922-200-033

停車場：有

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