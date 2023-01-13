台北／都會生活微體驗 五星級飯店【老爺大酒店】迎新年

台北老爺大酒店 台灣第一家國際日航連鎖飯店

交通部觀光局星級旅館評鑑的「五星級國際觀光飯店」

2016年榮獲「日航酒店金賞大獎」

同時在國際雙認證的品質和環境管理系統（ISO14001:2015、ISO9001:2015）

住起來會是怎樣的享受呢？有機會住上一宿，滿意也滿足！

今年二月，住進來時！妹妹說超享受的，是啊！

好友因商務需求，我陪同的算是賺到五星級飯店的體驗，要不然，住家離這裡車程10分鐘左右的距離，想都不敢想的呢？

走出電梯，簡潔的通廊，古董傢俱的高貴典雅，整體動線流暢！

入住的房型「景偶套房」，面積約65 m²，將近20坪。

客房的設備，我特喜歡的是：各自可以獨自使用的衛浴間、衣物間、客廳、書桌和房間！」尤其是房間的兩側有二個門，一個接著是客廳，一個接著衛浴，更棒的是衛浴間和廁間隔著玻璃門，二個人住起來不會因為習慣不一樣兒互相干擾影響。

二樓餐廳，無國界料理的自助餐早餐，窗外是中山北路。





房間窗外、客廳窗外的台北市中山區，真美！

隔壁的晶華酒店。

早晨若是和我一樣習慣到公園走走的，還可以順遊了大樹成蔭，森林系的「林森、康樂公園」，綠意滿滿的空氣好諷景美！不遠的距離，五分鐘步程。

老爺大酒店對面周邊，中山北路上幾家知名餐廳，清晨時刻的寧靜！

《客美多咖啡KOMEDA’s Coffee》

日系早餐，1968年自日本名古屋源自日本名古屋的早餐文化，具備名古屋咖啡店的特性，消費的顧客像是回到自家客廳，在寬敞的座席區與舒適的沙發上放鬆，安心享受維持同樣口味的咖啡及餐點。若來不及吃飯店的早餐，吃吃日系的客美多咖啡，不錯的喔！

《笹鮨 SASA》

低調藏身在中山北路巷子裡，連續四年（2018年～2021年）獲得米其林餐盤推薦的日本料理，有朋友來吃感覺很棒猛推說～

《中山區運動中心》

《蔡瑞月舞蹈研究社》

⬆︎ 浴火重生的「蔡瑞月舞蹈研究社」，以「玫瑰古蹟」為喻，呼應蔡瑞月女士的創作「牢獄與玫瑰」——在困境、苦難中仍不滅的愛。原來躲在巷子內喔！

⬇︎ 台北市政府捷運局。

安排台北市一日的輕旅行，是卡娃思經常建議親友們，在每一次來去匆匆的旅程裡，給自己一點都會生活的微體驗。

走進規劃完善的中山區商業區，鄰近捷運站，品味巷子裡米其林餐廳，吃吃也看看，走踏之間，巷弄之間的早晨整潔乾淨，似沙漠綠洲的綠地裡還有浴火重生的古蹟，穿梭在台北市的巷弄間，寸土寸金的土地，每一片土地都是那麼的珍貴，當然最應該珍惜的是自己，年終犒賞自己和家人，來個五星級飯店舒心療癒開心的假期，迎接新的一年！

台北市中山區中山北路二段37-1號

電話：（02）2542-3266