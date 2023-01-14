台北／宛如置身雪場！中國信託金融園區戶外滑冰場 親子一起溜冰去

2022-2023第九屆中國信託慈善基金會「點燃生命之火」完全免費的戶外滑冰場公益活動又來啦！第一次溜冰、想體驗滑冰，或者週末假日想帶小朋友外出玩耍，就可以來中國信託南港金融園區戶外滑冰場溜冰唷～

特別注意：2022年的滑冰場入口改到三重世貿公園！整個活動場所的座落位置沒變，只是入口改到相對於去年場館的後面。

今年的主題中國信託是「ICE GAMING」，整個滑冰場是黑熊、小火子、小翔艾比、阿龍的二次元設計風格，可愛又好玩。

中國信託戶外滑冰場號碼牌領取，發放地點滑冰場正前方，發放時間每場次前60分鐘開放取票，每1人限領1張號碼牌，不能代領，排隊時需全員到齊。

號碼牌是一張薄薄的紙，取了號碼牌千萬要小心保管，不然很容易去吃個飯、買杯手搖飲就被揉爛了。

活動場次的時間一到，就可以到溜冰場入口排隊進場，服務人員宣達一下注意事項：比方說不能溜花式、不能喝飲料吃東西（白開水可以）等。

拿號碼紙換這張租借小卡，然後開始進場。換裝區很大，外面這一區還設有暖爐，天氣冷的時候就會點燃，坐在旁邊熱呼呼的！前方是服務台、醫護站。

有男女生廁所。

包含安全帽、護具、冰鞋等器材，都可以在鞋舖免費借用，但要記得攜帶一張證件抵押！

開放進場之後第一件事就是來排隊租器材，首先就是要量冰鞋合腳的尺寸，現場提供鞋碼尺寸為16－29cm，如果超過這個範圍就只能自己帶囉！領好冰鞋、安全帽、護肘、護膝、護掌，準備去換裝區穿上。

一樣有置物櫃可以寄放物品，今年的寄物櫃全部更新了，色彩繽紛的新寄物櫃相當能夠呼應今年2022-2023的「ICE GAMING」主題。

去年的冰場旁貴賓休息室，改成了小朋友的冰雪體驗區！看起來超好玩的，爸爸媽媽在冰場上溜冰，還可以來關心一下小朋友玩得如何～

圍牆上的二次元小翔、小火子超可愛！現場備有多樣的小鏟子、挖土機和小卡車給小朋友快樂玩耍。

冰場裡已經有很多大朋友小朋友在玩耍了，趕快進去一起溜～溜冰要以逆時針方向繞著中心，現場有教練指導和維持秩序，如果不會滑的同學，可以向親切熱情的教練們請教。

空中的冰晶和雪花，偶而還會看到冰霧飄在冰場上，夢幻的像在雪場！不能出國滑雪，來溜個冰過過癮也不錯。

中國信託戶外滑冰場|點燃生命之火

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