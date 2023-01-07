台南／萬國通路創意觀光工廠 來趟行李箱嘉年華

夏天躲日頭、冬天免吹風、雨天不怕濕、熱天吹冷氣，對於老幼婦孺欲把握假期的休閒好時光，台灣各地逐年增加的觀光工廠景點，不僅有吃有喝有得逛，還不怕臨時要跑廁所，往往是闔家出遊散心的好選擇。

透過部落客文章發現台南歸仁有個新景點，全台首座以行李箱為主題的觀光工廠《萬國通路創意觀光工廠》。看官網介紹偌大寬敞的戶外園區，一樓與二樓的室內空有不同的展示空間，參觀不收門票且停車方便，附近也有些不錯的順遊景點，正好適合我們老幼少婦闔家前往。

車子停好後眾人尚未走進觀光工廠內，草坪上可愛有趣的戶外裝置，吸引我們前來玩耍，位於旁邊池塘內停泊一台造價不斐的景觀遊艇，民眾可以自由登船參觀幻想出海的那天，擺出帥氣美麗的身影姿態，拍照留念打卡紀錄。

觀光工廠內有一樓和二樓的展示區域，於大型的無樑柱階梯式劇場認識品牌的發展歷程，配合多媒體觸控裝置展示產品特色，走在光廊內感受高科技互動式投影的經營版圖，藉由互動情境的行動體驗，同時欣賞經典特展陳列的行李箱，進一步體會商品設計與精湛工藝。

經濟部工業局公布2021年「觀光工廠來客數」與「整體產值排名」的數據，普遍遭受 Covid-19 疫情影響，觀光產值與來客數雙雙下降，創下近三年的新低（相關新聞）。觀光工廠如何吸引團客到訪購物消費，成為後疫情時期的重要課題。

觀光工廠二樓設有DIY創意教室，讓小朋友有盡情揮灑的想像空間，只要提供孩子們願意在室內停留的動機，大人們的消費意願也就自然會提高。有別於食品類型的觀光工廠的吃吃喝喝，一趟《萬國通路創意觀光工廠》滿足了出國的想像，走訪的動線會不自覺想像，應該攜帶哪一款行李箱裝滿記憶行囊伴我歸呢？

走到後段商品展示空間的「旅行生活館」，一個個充滿新潮設計感的各式大小行李箱，造型各異吸睛動人，猶如婀娜多姿、環肥燕瘦的模特兒，對著經過的遊客擺出搔首弄姿的撩人姿態。最終，我也淪陷默默掏出塑膠卡片刷下去了。

全台灣有超過160家觀光工廠，成為國民旅行與闔家出遊的最佳去處。有大數據平台調查2021年期間，國內知名度最高的前五家觀光工廠依序為：臺灣菸酒股份有限公司埔里觀光酒廠、郭元益糕餅博物館、巧克力共和國、台灣玻璃館、黑橋牌香腸博物館。

而這間2020年起免費對外開放的《萬國通路創意觀光工廠》，挺值得放上推薦清單之一，雖然在這裡買行李箱的價錢還是很高。

後疫情時代隔離政策鬆綁，國門開放、戶外免戴口罩，假日時各處觀光景區重現久違不見的人潮，機場大廳滿滿等待出境興奮的旅客，終於將積壓已久的蠢動，趁著此刻揮別羈絆的心，熱鬧滾滾的報復性旅遊正式上路。

親子旅遊不外乎吃吃喝喝、走走看看，離小朋友放寒假還有一段時間，這時候倒不急著搶購機票飛上青天，先在線上旅展採買了幾張旅遊住宿劵，屆時再搭配該縣市附近的觀光工廠。輕鬆愉快的美好假期我們先預訂著，2023年等等我們唷。

#地圖車票

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