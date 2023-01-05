新北／空軍三重一村 保留了眷村的況味

之前聽朋友提到大稻埕碼頭有一條船班，可以穿越淡水河的河道直抵對岸新北三重的忠孝碼頭，緊鄰歷史建築《空軍三重一村》。後來才知道水上巴士的航線早就經營多時，向北可以往八里左岸的龍形碼頭還有淡水右岸的漁人碼頭，往南可以到大漢溪與新店溪交會處附近的華江碼頭，原來藍色公路有這麼多條遊憩路線可供選擇。

同安東街

選了一個冬陽暖暖的午後驅車前往，平日沒有什麼遊客，但因為疫情的關係，福德南路旁的出入口封閉，只能繞行往正義南路的大門進入。經過園區外同安東街的整排閒置老房舍，人去樓空的外觀，勾起懷舊思念的情緒，年輕時不覺得有什麼好看，透過陽光從樹梢灑落的陰影，我默默站在路旁望著這整排的老屋舍。

小時候我未曾真正住過眷村，直到上了國中家父輪調到鳳山之後，才終於有個機會買下協和新村的眷舍，我也順理成章成為眷村裡的一員。班上同學有不少來自大型眷村的外省二代，下課聽他們分享昨晚村子裡哥哥們於籃球場調兵找幫手，帶著傢伙騎上機車就往外衝，猶如多年後在楊德昌電影《牯嶺街少年殺人事件》看到的劇情呈現。

正義南路86巷

眷村房舍的大小與官階和人口數有關，《空軍三重一村》內的房舍分為甲、乙、丙與特級四種，高階長官的眷舍都有花園和多房多廳的格局，最小單位的六坪空間，往往是新婚夫妻或單身者居住的大小，只有簡單的家具和床鋪，屋內沒有衛浴設備，需要到公廁使用，燒煤煮飯都在門外處理。

但儘管環境擁擠空間不足，彼時能獲得政府配給宿舍，都相當感謝政府給予的關愛照顧。

淡水河畔落地生根

眷村獨特空間氛圍及生活記憶，在大時代裡隨著不可逆的洪流，經由漂泊遷徙最終於此落地生根，來自不同省籍的家庭卻有了共同的命運，走過艱辛困苦的悠悠歲月。早年淡水河的洪患讓大家吃足苦頭，還好鄰里關係緊密互相扶持，收拾家當後就往有樓房眷舍棲身。

而「一年準備，二年反攻。三年掃蕩，五年成功」的精神口號，也漸漸地成為一種奢望。

由於《空軍三重一村》保存完善，處處充滿眷村風情的原味，因此深獲影視工作者的青睞，歷年來已有不少作品特地來此取景拍攝。如：戲劇節目《想見你》、《國際橋牌社》，和國片《紅衣小女孩》、《刻在你心裡的名字》，還有些知名歌手的MV都有此場景的畫面。或許找個時間抽空前來，尋找一下劇情的片段是在哪個角落拍攝的吧！

眷補證時代

早期眷戶都有共同的回憶，不外乎茶米油鹽醬醋茶的日常生活，除了藉由糧票領取米糧、麵粉和油鹽的配給之外，憑著眷補證（軍人眷屬身分補給證）前往軍公教福利中心（現為全聯超市）購買其餘的生活用品。

每當領回麵粉等配給後，隔壁家王伯伯，後院的李媽媽，榕樹下的陳奶奶，來自五湖四海家鄉的絕活紛紛出籠，大家各顯神通做出一鍋鍋的美食，手工紮實又道地的眷村味四溢飄香。

磨石子地版、偉士牌機車、黑膠唱片、馬賽克磁磚拼貼的浴缸、黑色轉盤的電話、勝家牌縫紉機、布袋戲、跳方格、大同寶寶、拉門電視機、領袖玉照、公文箱、黑白照片……等等生活物品，或許陳列或許手繪，記憶中的點點滴滴一一映入眼簾，瞬間鮮活滿滿的過往，童年往事就是這樣的日子啊。

眷村風情好回味

雖然時光無法倒流，但是親自走一趟懷舊之旅，將會有回到過去的錯覺。整個園區最讓我心之嚮往的是這裡曾為日軍高砲陣地，負有防衛臺灣總督府的使命，改建後的三重空軍防砲眷村《空軍三重一村》，除了它緊臨忠孝碼頭旁藍色公路的地緣關係外，特別是經過眷村居民和地方文史工作者爭取「全村」保存，並指定為新北市歷史建築。

與村子內的守衛大哥閒聊，他提到民國107年11月以《新北市眷村文化園區》的招牌對外開放免費參觀後，初期倒有不少參訪遊客，無奈後來遇到疫情影響暫時關閉，直到今年2022年才再度對外開放。

明年2023年起將委外改由民間企業經營，恐怕就難保如此純樸的眷村原貌了。

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