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雲林／來這捕捉「雙鐵」畫面！順訪滿是歷史感涌翠閣、舊水塔

2023-01-13 10:10
 / asu

時序來到十二月，每年此時是台糖的重大事紀——廍動。

十二月六日舉行開工儀式後，虎尾糖廠進入製糖季，預計至明年3月底，開工天數113天。

大小雙鐵入鏡
大小雙鐵入鏡
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先有虎尾糖廠，才有虎尾鎮，而虎尾更有「糖都」之稱，目前虎尾糖廠是唯二仍在製糖的糖廠之一（另一處是善化廠）。

虎尾糖廠是全台唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠（其它地區轉型為觀光用），雲嘉南進入甘蔗採收季，蔗農忙進忙出，現在大都是機採，採收後由五分車載送進入虎尾廠，展開製糖作業。虎尾廠周邊園區仍有日治時期的文化資產，如小火車、日式廠長宿舍、百年茄冬老樹、文物館、虎尾鐵橋。 還有雲林布袋戲文化館、同心公園，也是值得一逛。

岳家離總廠很近，每年此時天天都聽得到火車過平交道，嘟嘟嘟的鳴笛聲，通知行人車輛，火車來了。

台糖小火車經過虎尾市區
台糖小火車經過虎尾市區
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我喜歡帶著孫子趕往看火車，讓他們知道糖廠「五分車」原來長這樣，跟高鐵、台鐵就是不一樣，這是載甘蔗不載人的。

往年都會在附近平交道拍火車經過的鏡頭，今年無意間得知可以拍「雙鐵」。

滿載而歸
滿載而歸
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小火車從總廠出來第一關，平交道辛苦守門人員
小火車從總廠出來第一關，平交道辛苦守門人員
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火車從總廠駛出來，這是第一個平交道路口，此時空車正要到鄉野載採收好的甘蔗。

從總廠出來，空車要去載甘蔗。
從總廠出來，空車要去載甘蔗。
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我的小鐵馬湊熱鬧，拍到小雙鐵。

我的小鐵馬搶上合拍「雙鐵」
我的小鐵馬搶上合拍「雙鐵」
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那天早上約10點左右在總廠的第一個平交道口錯過班次，詢問平交道工作人員「下一班是幾點」，他說「再來應該是11點」。因為火車10點半會停在高鐵站附近讓大家拍「雙鐵」。這是我第一次聽說五分車停下來讓大家拍，當然不能錯過，詢問地點是在崇德國中過去一點點。

依方向前往，果然被我找到，遠遠就看到行家聚集，有位先生拿著單眼站在鐵道中等時機。我的車停得較遠，又只有手機，只好一直往前走近小火車停靠處，等高鐵列車到來。終於來了北上列車，快速拿起手機狂拍。大大的「雙鐵」---高鐵、糖鐵，到手了。

第一次來拍大大的雙鐵
第一次來拍大大的雙鐵
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北上列車
北上列車
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速度真的很快，咻一下就過去了，差點來不及拍。
速度真的很快，咻一下就過去了，差點來不及拍。
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正在找尋最佳地點角度，突然有聲音，南下列車來了，可能因為剛從虎尾站出來，所以速度還沒有很快，也讓我拍到了。

南下列車
南下列車
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一下子就過了

今天運氣很好，用手機捕抓到高鐵、糖鐵同框，下次有機會帶單眼拍拍。

鐵道旁邊還有「虎尾鐵支綠道景點導覽攻略」，方便就近一遊。

這個導覽圖，是無意間發現的。
這個導覽圖，是無意間發現的。

話說，一開始車停這麼遠，是擔心高鐵列車被鐵軌的水泥護牆擋住。

初始我站這麼遠。
初始我站這麼遠。

五分車慢慢駛到高鐵軌道下方停住，好攝者趕緊靠過去猛拍。

一面走近，一面手機鏡頭慢慢拉。
一面走近，一面手機鏡頭慢慢拉。

走近一看，原來這裡還有更寬敞的停車空間，不得不說糖鐵很貼心，選擇好地方，方便大家拍拍照。

司機員停好車，走出來靜候大家拍拍照。

拍過雙鐵，這次又發現新景點---涌翠閣。

涌翠閣，最近才知的景點。
涌翠閣，最近才知的景點。

虎尾涌翠閣（亦稱為湧翠閣、游水閣），建立於昭和14年（西元1939年）。雲林縣政府文化處於2010年公告為縣定古蹟，於2015年修復完成，2017年將湧翠閣交由台灣藝術發展協會團隊承租經營。民國107年至109年連續受國藝會補助「視覺藝術組織營運補助專案」，為國藝會雲林唯一支持的藝文空間，以及地方創生培訓重要據點。（以上維基資料）

旁邊有正聲廣播電台的天線。
旁邊有正聲廣播電台的天線。

湧翠閣早年為日治時期官方「虎尾郡」所設置之招待所建築，接待當時的官方、軍方等重要貴客，屬於「待賓館」、「貴賓館」、「休憩所」或「會館」、「宿泊所」等建築類型。以書院建築形式建造之，為雲林縣少數相關案例之一。館內曾為二二八事件的當地台籍人士集會討論之場所。位處公園邊，周遭環境完整，為大型招待所，極具有保存與再利用之價值。

小摺也來合照
小摺到此一遊

到訪當天正逢周一休館，無緣欣賞攝影展。

今年中秋節虎尾鎮公所還在涌翠閣，舉辦中秋晚會，讓民眾欣賞精彩豐富的表演與摸彩活動。

藍天白雲下的涌翠閣，更顯得古樸。
藍天白雲下的涌翠閣，更顯得古樸。

下面此圖用手機上的濾鏡，不一樣的涌翠閣。

加上濾鏡
加上濾鏡

大門右側有許多水泥管裝飾，部分管子裡頭放上照片或文字解說，訴說歷史，有圖有真相，民眾更易了解。

大門右側一整水泥管，加上色彩置放解說，物盡其用。
大門右側一整水泥管，加上色彩置放解說，物盡其用。

旁邊還有這棟建築，像極了豪宅，好像是自來水公司的產業。（水道頭公園）

這棟物築，大門深鎖，宛如豪門世家，也可能是某單位的。
這棟建築物，大門深鎖，宛如豪門世家，也可能是某單位的。

涌翠閣左側公園有正聲廣播公司的天線搭

正聲電台的天線
正聲電台的天線

正聲廣播公司的辦公廳舍，就在涌翠閣斜前方。

正聲電台的辦公大樓
正聲電台的辦公大樓

原來這附近是大崙腳文化園區，背景圖是舊水塔，水塔呈八角形狀。

原來這整個區名為--大崙腳文化園區。
原來這整個區名為--大崙腳文化園區。

大崙腳文化景觀，好大的一隻虎啊！
大崙腳文化景觀，好大的一隻虎啊！

八角形的舊水塔。

水塔就是指標
水塔就是指標

這座貯水塔於昭和四年（１９２９年）開工，八角造型，隔年落成啟用，由虎尾水道事所管理，抽取地下水為水源。

當時虎尾地區自來水尚未普及，除了糖廠、公務機關、公共場所及學校等比較普遍裝設外，只有日本人和地方士紳裝設得起，初期，在虎尾庄大約一萬三千餘人使用自來水。也就是說，除了鄉下，虎尾街上住家自來水使用率已達到百分之百。

虎尾水道事務所在戰後為國民政府接收為虎尾自來水廠，隨著時代變遷，虎尾的自來水廠由地方併入台灣省政府管轄。精省之後，虎尾自來水廠改歸經濟部管轄。

水塔與天線塔
貯水塔與天線塔

貯水塔高度２７公尺，當時與糖廠煙囪、合同廳舍閣樓，並稱「虎尾三高」。１１０年虎尾鎮公所獲縣政府補助施工復修，整合周邊人行道空間，改善優化環境，既保存古蹟又成為散心好去處。

水塔竣誌
貯水塔修復竣工誌

近拍一張
近拍一張

手機近拍、超近拍，在藍天白雲映照下效果還可以。

手機超特寫
手機超特寫

旁邊的公園是四、五年級生約會勝地，如今還是很適合帶家人來走走。

五年級生的約會勝地
五年級生的約會勝地

涌翠閣：

虎尾鎮水源路２７號。

舊水塔：

虎尾鎮新興路１１４號。

逍遙遊台灣雲林旅行火車歷史建築
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asu
浮沉一甲子，沒去過的，盡量嘗鮮，走過的，找機會回味，老婆大人與孫子是最佳玩伴。
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