台北／西門町頂級時尚精品飯店 【宿之酒店】低調藏身電影街後！

滑滑手機，滑到4.5星級飯店的優惠住宿，奢華品味

手機滑呀滑呀，滑到飯店的優惠住宿，還是那種不能退訂不能改期，眼看著預約住宿的時間快到了，不住就是白白的浪費，滑手機的那個人又因為工作之因，沒法成行的說要送我聖誕禮物《西門町頂級飯店假期》，預訂的河景房型可以看到淡水河景，我當然開心，好啊！就這樣的入住了。

到4星級以上的酒店住宿，在入住之前仍是習慣性的瀏覽官方網頁，這在行李的準備上較輕鬆，才上網，高質感酒店畫面就在前，設施完善的備品，只要帶上輕鬆簡單的行囊，背個小背包就可以了。

⬆︎⬇︎翹起臀伸展雙臂的放鬆姿態的大廳藝術品，隱喻的告訴來店遊客，在宿之酒店要像他一樣的伸展盡情的放鬆！

17層樓高的【宿之酒店（Suz Hotel）】，接待大廳在一樓，停車場在B1，服務人員大多是身著正統西裝服的男士，彬彬有禮的服務著客人，面對 顧客時，以客為尊 站著的服務，唯一稍覺不足的就是接待的空間略顯得小，服務的品質沒有受影響就是了！

【宿之酒店 （Suz Hotel）】網路好評《4.5星和8.7分》

位在西門町電影街的武昌街尾端，靠近環河南路的環快旁，低調的隱藏在台北市鬧區的寂靜之處。 Tripadvisor 貓途鷹（國際旅遊評論網站）在共63則評論中， 評價4.5（滿分5分）。另外在Agoda安可達847條評價中獲8.7分（總分10分），看來大多數的住宿客人給了優質的好評。

房內設施，完善的精品時尚規格，奢華品味

典雅、現代化的客房，配有免費 Wi-Fi、平面電視、迷你冰箱，以及沏茶/泡咖啡器具。 附免費停車場。其他設施包含健身中心、咖啡廳，以及能俯瞰淡水河美景的餐廳， 升級客房就享有美麗河景 。（官方網頁的資訊）

「河宿」客房內

非常舒適， 超大採光全景落地窗，席夢思雙人床， 窗外的川流不息的車流夜景伴著入眠，窗簾都捨不得拉下的夜晚，陰雨天照樣浪漫！厲害的是，完全聽不到外面的聲音隔音效果極佳。

Samsung 49”4K曲面UHD，寬大的螢幕多功能電視，房間內看電影也是絕佳享受！

醒來的窗景，隔著環快高架道路的淡水河。

⬇︎「河宿」樓層的客房休憩區，價格不菲法拉利專用椅皮的鵝黃色皮椅，房間的靠背椅也是同樣的等級。

全酒店裝潢設計感十足，搭配義大利進口瓷磚與黑檜木的設計基底，高貴典雅！這對曾經任職台灣專業進出口花崗石的amy，熟悉的喜歡！

德國百年精品衛浴，有淋浴、浴缸、智能免治馬桶的設施一應俱全。

⬇︎HERMES的沐浴乳/洗髮乳/潤髮乳跟乳液， 愛馬仕耶！

洗手台也是化妝台

寬大的鏡面 就在進門處，回來先洗手，衛生也健康，更能發揮自動做好個人防疫。那個人就是看到網友分享，滑手機時被吸引中就下訂。之前是防疫旅館時，被評列在優質的清單裡，網友住過「宿之酒店」後非常滿意，疫情後來台北，依然選擇這裡。

「BALMUDA手沖熱水壺」

市面上ㄧ個的單價都要四千多，喝咖啡講究的咖啡人用的，這是專業的咖啡手沖壺，咖啡和茶看來也是經過嚴選的《 UCC職人濾泡咖啡》和《新加坡TWG tea 1837》，品味中很滿足的享受！

超好用的 panasonic EH-NA98 奈米水離子吹風機

睡飽飽的一夜後的清晨，漫步西門町街頭，寧靜的鬧區。 西門町從日治時代開始，就是臺北的商業娛樂重鎮，全盛時期的武昌街上就有8間電影院，所以武昌街被稱為電影街。現今短短的武昌街二段，仍有幾家電影院持續營業，並新增imax跟4D影廳，熱門電影上映期間，擠滿排隊買票看電影的人，仍是非常熱鬧的街道。

在Suz獨自享受的住了一夜後，聯繫遠方的那個人，酒店很棒！一個人獨享很喜歡也很愛，但是少了他，奢侈了些，請他一起趕緊來享受這成人精品的酒店，他下訂時的價格是優惠的特超值！

那個人在住一晚後 ，看來還沒過癮，洽逢週末日的想再住一晚，我在旁想到又可以賺到一夜優質的住宿， 暗自竊喜中櫃檯傳來抱歉聲，沒有空房！想想也是，假日的西門町，優質的酒店，怎麼可能會有空房？

⬇︎台北市電影主題公園廣場

疫後的 【宿之酒店 （Suz Hotel）】

曾是防疫旅館的Suz ，防疫期間是獲推薦的優質防疫旅館，隔離期間像渡假一樣，現在已恢復了一般人人可住的四星精品酒店， 暫時也還沒有供應早餐的服務，17樓法蘭西斯料理餐廳也以美食＆絕美視野聞名，是需要預約的午晚餐。

從Sue散步5~10分鐘就到了西門町最熱鬧的中心位置，西門町美食超級的多， 幾家知名的也很都是起早就營業，來到Suz 才發現，原來熱鬧的西門町，早餐的營業時間的很早耶！有的甚至天不亮的5:30就開門營業，我一直以為要到中午呢～

環河南的五金街是台北市民各式五金材料都可以到此找尋，酒店就在斜對面，旁邊的「宜蘭肉羹」的豬血湯和滷肉飯超級的美味，和「施福建雞肉」，早午餐就買回飯店吃，湯好喝飯好吃， 然後再繼續補個眠，睡到天花地老，在酒店睡到翻也是一種極奢品味的享受和鬆懶，哈哈！

暢遊大台北 ， 步行就可以搭上四通八達的便利交通， 鬧中取靜的 【宿之酒店 （Suz Hotel）】， 輕鬆就可以成行！

緊鄰鬧區的「西門町」，步程10分鐘以內搭上捷運大台北地區趴趴走， 或者過個馬路，爬一小段的階梯，鬧中取靜自然風景的河畔「 龍江河濱公園，漫步悠遊個15~20分鐘就到了大稻埕碼頭，接著迪化街商圈可以吃喝玩樂

Sue的交通，便利的四通八達，步行就可以暢遊大台北，地理位置還挺好的鬧中取靜！





⬇︎台北大稻埕碼頭

結語

整體來看Suz Hotel二夜（河宿）的住宿，我的評值是高分的優質，近日正想著接下來的元旦假期到農曆春節，遠親來訪台北住宿的安排，在推薦清單裡多了一個選擇，對喜歡來西門町吃喝玩樂的親友們，優質低調奢華的【宿之酒店（Suz Hotel）】適合你們，推薦囉！

【宿之酒店（Suz Hotel）】

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地址：台北市萬華區環河南路一段51號

訂房專線（02）2375-5511分機4101，訂餐分機4201

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