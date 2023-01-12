台北／北投漫遊 走入溫泉鄉輕鬆穿越街景記憶！

老街區見證歷史的角落

說到北投相信大家的概念就是溫泉鄉，搭乘捷運信義淡水線到達北投站之後，多半轉乘新北投支線前往北投公園附近的溫泉區泡泡湯，殊不知人家北投其實也有老街區的捏！北投區範圍之大從台北市承德路七段一直到七星山竹子湖都是北投區的範圍，可見北投區絕對不是只有泡湯這麼一回事喔！

話說北投區如果真的要徒步旅行，隨隨便便都能走上十幾二十公里路程，所以阿杯捨棄轉乘到新北投站，就直接由北投站先來看看老街區，這老街位置範圍大概在北投站1號出口前方的大同街、豐年路、中正路、清江街一帶，就是古早以前淡北古道經過的地方。

沿著捷運北投站底下公園走往豐年路來看看第一個點周氏節孝坊！周氏節孝坊全台僅存的十幾座清治時期牌坊之一，挺震撼的一個牌坊就佇立在眼前，如果兩側沒有停放機車就更厲害了。這是第一次在台北市區見到這種古早時期為了獎勵忠孝節烈而建立的牌坊，以前在台南見過幾座總以為是府城才會有的古蹟哩！

清治時期台灣牌坊的建築形式，總共能分成三個種類：（一）二柱單間二層式（二）四柱三間三層式（三）四柱三間五層式。北投的周氏節孝坊屬於四柱三間三層式，走訪每個街角巷弄其實都能見到不同時期的歷史建築，當然這些地方文史特色還是得要借助這些研究工作者的文獻紀載才能為城市徒步旅行增添色彩。

接著繼續往新北投站方向走，在豐年路與育仁路口無意間看見大樹下的這座路牌，這座路牌的年紀跟周氏節孝坊比起來算年輕小咖的，但是能在這裏遇見也算不簡單了，對於這一代年輕人來說，也算是近代古蹟吧！

穿越時空見證百年足跡

北投因為溫泉到處充滿了日式的風味，新北投車站旁剛完成公園及附近水岸空間更新的七虎公園磺港溪河岸就滿滿的日式情懷，一來到這邊馬上就有偽日本旅遊的感覺。一路從北投站走來沿路均能見到舊北投最深的歷史陳跡，七虎公園更新設計的河岸景觀，似乎是特意為新北投溫泉與日治時期文化做鋪陳。

新北投車站日治時代日本人在北投發現了溫泉，從此來北投泡湯的人絡繹不絕。即使與北投車站距離並不遠，但為了節省走路時間服務來此泡湯的遊客，鐵道部還是鋪設了新北投支線。1916年4月1日，台灣第一條純為觀光而開闢的鐵道新北投支線正式通車，車站出口即面對著北投公園，周邊盡是溫泉澡堂，於是新北投車站就創造了北投地區的一段溫泉的黃金歲月。

隔著七星路的另一邊是捷運新北投站，時代的新舊交替形成了對比。诶~這捷運新北投站的建構是不是挺面熟的，這樣的設計是與周氏節孝坊相呼應的概念嗎？還是有甚麼值得褒揚的事蹟呢？（捷氏節孝坊）好像想太多了齁……。

原本這趟行程是計畫從捷運新北投站前右側的光明路走到北投文物館，再從泉源路接新民路繞一個O型路線回新北投站，但是光是在前面就用掉了快1個小時，這北投區實在太多文史可看，時間有點不夠用了，於是決定改變一下計畫，改成分段再來走訪新北投這溫泉鄉，今天直接就走光明路沿著北投溪木棧道直上確認一些景點位置，之後再來細細走訪……。

一種在地的生活文化 ╴╴泡湯

沿著北投溪旁步道一路上來，北投溪是啥玩意，就是北投公園與光明路間的一條不起眼的小溪，遊客多半會認為不就是一條水溝阿！如果來來往往的過客是這樣認為可就「淺」了喔！

從北投溫泉博物館的文獻紀錄臺灣溫泉文化就是從北投溪開始的，據說日治時期北投溪有舞瀧，瀧是瀑布的意思，就可以知道北投溪其實也是很厲害的！拍張北投溪第二瀧，這處是北投溪五瀧中高低落差最大的。

而北投溪當年還有出產一種擴石叫做北投石。因為在北投溪裡面的岩石常期浸泡在硫磺溫泉水中，高溫硫磺腐蝕下堅硬的安山岩表層經過白化，產生黏土礦物質吸附溪水中之礦物質後，產生沉澱、結晶，其聚合狀結晶體即是「北投石」。

1905年，日本學者岡本要八郎在北投溪發現含有微量放射性鐳之「北投石」（Hokutolite）。1912年東京大學教授神保小虎於聖彼得堡國際礦物會議中展示，1913年正式命名為「北投石」，是目前唯一以臺灣地名命名之礦石。

走得慢看得深

1895 年日本人初來台灣時，發現北投有他們熟悉的溫泉，因此便啟發了將北投發展成他們在台灣的第二個故鄉的念頭。溫泉產業讓新北投逐漸成為台灣的休憩勝地，旅宿名店如雨後春筍般接連開啟，與溫泉衍伸而出的相關行業，也在替這地區贏來了許多的美名：那卡西的故鄉、溫柔鄉、台灣好萊塢，都是北投盛極一時的寫照名稱。

天狗庵1896年由於日本人平田源吾發現北投溫泉的療癒奇效，於是建立了台灣第一家日式溫泉旅館「天狗庵」。縱然百年歷史的天狗庵，已經隨著時光而消逝，僅剩百年前遺址靜靜的躺臥在街角邊。但是經過百年時光的淬鍊，北投溫泉文化也已經在在地扎根，除了是北投人深切的記憶外，更是吸引了許多人慕名前來感受北投溫泉的魅力。

今天的行程就走到這號稱北投第一家溫泉旅館「天狗庵」遺址結束。台北市北投區不僅有新北投這個著名的溫泉鄉，還擁有不少歷史上的古蹟建築，其中溫泉博物館（北投溫泉浴場）、 不動明王石窟、臺灣銀行舊宿舍、普濟寺、吟松閣、前日軍衛戍醫院北投分院、北投文物館等七處建築都已被登錄為歷史古蹟。

除了建築古蹟之外，也有不少日據時代的歷史遺跡，例如北投公園的噴水池、石拱橋，都已有近百年歷史。另外位於逸仙國小校門口的新北投神社的狛犬、位於瀧乃湯浴池庭園內的皇太子殿下御渡涉紀念碑等。還有當年舊稱「地獄谷」的地熱谷，也是大眾所知的新北投地景，都值得一遊。

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