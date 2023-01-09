台中／一站式旅遊之麗寶樂園 大人小孩都玩得開心！

麗寶樂園渡假區包括有「探索世界」（陸上樂園）與「馬拉灣」（水上樂園），以及麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店、密室逃脫旗艦館、麗寶OUTLET MALL、寵物公園、麗寶休息站、麗寶國際賽車場、兒童交通安全教育館、全球前十大天空之夢摩天輪……等，多元整合新娛樂，可說是囊括住宿、購物與遊樂園玩耍通通有的一站式旅遊好選擇！

我們這次安排了兩天一夜的一站式旅遊行程，住麗寶福容大飯店、逛麗寶OUTLET MALL、玩麗寶樂園「探索世界」，原本也有規劃第二天玩「馬拉灣」，只是礙於小小魚的身高限制，經過我們的討論，決定等明年夏天若小小魚身高達標，再來考慮安排玩「馬拉灣」囉！

我們特地提早在連假前一天來訪，且是在開園前就抵達，原本打著平日來不用人擠人的如意算盤，卻沒想到碰上了畢旅人潮，入場前目測就至少五間學校！結果整個早上玩每樣設施都要排好久的隊，只能說我們運氣真的太好了……。

幸好人潮在午後陸續散去，下午就幾乎暢行無阻，最後還是有把該玩的都玩過一輪啦！

「探索世界」園區很貼心地將適合不同年齡層的遊樂設施分為三區，入場後往左走便是適合年幼孩童的「POPA歡樂王國」與「魔法森林」，往右走則是遊樂設施都較為刺激、適合較年長兒童的「冒險天堂」,也就是說親子遊的安排，帶小小孩的請入場後往左走，帶大孩子的則往右走，都能玩得盡興，所以我們當然是毫不猶豫直接往左走，主攻適合小孩的遊樂設施囉！

｜POPA歡樂王國｜

這裡的遊樂設施幾乎都是身高110cm的小小魚可以玩的，而小魚蛋則是要看項目與大人共乘。

飛象藍天

可以自己控制升降很好玩，而且瞬間下降的時候其實還蠻刺激的耶！

露娜與海盜

以時高時低的平行旋轉前進，刺激度尚可還算溫和。

採礦飛車

其實就是兒童版的雲霄飛車，因為比較熱門所以也讓我們排隊排超久的！還記得小小魚之前在遠雄海洋公園初挑戰雲霄飛車時整個嚇哭，結果第二次挑戰雲霄飛車，膽子已經大了不少，沿途都好開心呢！

探險虎克

最大傾斜度為88度的巨幅擺動相當刺激，沒想到小小魚完全不怕還直嚷超好玩！

就是為了小小魚這張歡樂的笑臉，讓其實很怕的我硬著頭皮陪坐了兩次……。

皇冠鞦韆

限制身高要120cm以上才能搭乘，所以小小魚在這個項目就只能在場外看別人玩囉！

｜魔法森林｜

▲圖片取自麗寶樂園官方網站。

魔法風琴師

除了公轉還能自轉的咖啡杯，真的是遊樂園裡歷久不衰的經典設施，也是小小魚的最愛！很難得可以一家四口一起搭乘遊樂設施，結果小魚蛋被嚇到完全無法配合拍張全家福…😂

淌糖屋

主要販售糖果餅乾的紀念品商店，連櫃子都是蛋糕造型超級可愛的！

陽光探戈

有點類似旋轉木馬，會一直360度平面式旋轉，不同的是會加上升降變化，這項屬於蠻溫和的設施，可以全家一起玩唷！

摩天輪

園區有幾點蠻貼心的，第一點是遊樂設施場外都有設置嬰兒車停車位，相當照顧帶小小孩的家庭，另一點是當天天氣很熱，排隊區還有設置遮陽傘與水霧風扇讓遊客降溫，整個很加分！

花園小舟

一艘小舟可搭乘四人，我們一家剛剛好！隨著小舟在河道中緩慢漂流，愜意的氛圍也讓小魚蛋開心得拍拍手！

過午之後我們突然發現畢旅人潮陸續散去，熱門設施也不用大排長龍了，於是我們又回到「POPA歡樂王國」重玩幾項小小魚喜歡的遊樂設施。

路上經過可愛的遊具區，小小魚很開心地說這個設施學校也有耶！

人魚木舟

這款遊戲設施很像義大也有的「海狗歷險記」，就是類似義大「飛越愛琴海」以及另一區「火山冒險」的設施兒童版。

小蝸牛

這款遊戲設施是靠手動控制前進的，感覺頗耗小朋友的體力，不過大人可以在後面幫忙推，所以像小魚蛋這樣的小小孩也能一起玩唷！

時光旅行

這個設施可以一家四口一起玩，小孩在前座偽開車可以玩得很開心。

入園處有個憑入園門票優惠的抽抽樂活動，可以來試個手氣囉！

接著到入口右側適合較年長兒童的「冒險天堂」，包括最經典的斷軌雲霄飛車「搶救地心」，以及其它較刺激的遊樂設施，礙於身高限制孩子們都無法玩，只能先走走看看稍微見習一番，等長大以後再來挑戰吧！

｜冒險天堂｜

▲圖片取自麗寶樂園官方網站。

星際奇想電玩館

這裡有限身高120cm以上才能玩的碰碰車，還有許多扭蛋機、電動遊戲機等遊樂設施。

動感王國

這區有很多電動遊戲機，還有按摩椅跟射擊遊戲等。

銀河炫風

高度18m看起來超刺激！記得小時候自己還蠻愛玩這種設施，現在老了反而看到會覺得有點怕怕的…

火山冒險

刺激的濕身雲霄飛車遊戲，也是遊樂園中經典的遊樂設施之一。

POPA航站

順著出口的方向指示，在離場前會來到「POPA航站」紀念品商店逛逛，這是園區裡最大間的紀念品專賣店，商品種類繁多，包括生活用品、食品、玩具、文具、衣服、包包與首飾禮品……等等。

雖然最後我們沒買什麼，不過隨意逛逛也蠻開心的。

麗寶樂園渡假區

地址：台中市后里區福容路8號

電話：（04）2558-2459

營業時間：09:30–17:00

停車場：有

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