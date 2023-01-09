菊島浮生7日．媽祖陪伴的夕陽。美到無法形容

在尖山角走了一趟，回到旅店，黑嘉莉仍在睡覺，真的累了、也真的好睡。

我下樓跟旅店櫃檯人員小聊兩句，然後前往旅店對面、「得春養殖場」前方的海灘，夕陽正要落下。

退潮正是時候，日暮之色漸濃，我本來在養殖場前的小空地望著，突然發現小空地前緣有人為踏出的小路可以通下海岸，於是跟著足跡前進，西衛的岩石海岸就這樣來到我的腳下。

眼前看到的，是馬公重光那邊正在興建的媽祖像。

前幾天實際經過媽祖像，當時覺得這尊銅像果然巨大，但現在人在西衛海邊望去卻覺得銅像變得好小，距離當然是一回事，可能，讓我覺得銅像變小的原因是澄圓金黃大得耀眼。

即使是接近傍晚的四點五十五分。

我站在海岸發楞半晌，本想繼續往前走到海水邊緣，突然想到黑嘉莉還在房間睡覺，如果錯過這份美景那是多麼可惜？

回頭走向旅店，突然看見一隻橘貓站在馬路邊望著我，我給橘貓拍了幾張照片，牠可愜意了。

路邊橘貓

路邊橘貓

路邊橘貓

回到旅店，我來到房間把她叫醒，快點快點、夕陽要落下了！

路邊橘貓

黑嘉莉醒得迷糊，又像元旦那天傍晚突然被我從海邊衝回民宿將她帶出去那樣，即便搞不清楚狀況，也趕緊起身隨我來到海岸邊，那枚日輪美得讓她差點忘了自己人在何處。

傍晚的潮間帶

有多美？

照片呈現出來的感覺，大概不到現場親眼所見的一半。

西衛盡頭的夕陽

等媽祖銅像落成、園區啟用後，那邊應該會是新興的觀夕景點，但就沒辦法如西衛這頭，海面、夕陽、媽祖像還有城際線一起收入眼簾。

西衛盡頭的夕陽

西衛盡頭的夕陽

西衛盡頭的夕陽

由於黑嘉莉不想走下海岸，我們就在養殖場小空地前待著，看了幾分鐘的落日、一邊聽養殖場裡的老闆們放聲談笑，好像該準備去吃晚餐了？她笑問。

西衛盡頭的夕陽

那就去吃吃義大利麵吧。