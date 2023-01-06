台北／街頭塗鴉創作天地 西門町【台北市電影主題公園】

西門町最大的綠地 「臺北市電影主題公園」

西門町有一個電影街，鼎盛時期的高流量人潮，總讓我卻步，這裡有大多數影迷青春的回憶，電影街的後街卻也是我幾乎不曾踏過的地區。

來看電影時大多走到《in98豪華影城》，看場電影就往西門町的中心吃喝玩樂。多年前聽過的「臺北市電影主題公園」其實就在影城旁邊，這個公園的前身原址還是日據時代昭和九年（西元1934年）成立之「台灣瓦斯株式會社」，都來到附近體驗頂級飯店「宿之酒店 （Suz Hotel）」，就近當然要來看看玩玩。

官方臉書說西門町最大的綠地就在這裡，看來的綠地其實不大呀！也許在公園前身是最大的綠地，園區確實有好幾棵高壯碩大的大樹，枝幹看來是高齡。

⬇︎ 公園的前身是日據時代昭和九年（西元1934年）成立之「台灣瓦斯株式會社」，煙囪還保留呢～

台灣原生街頭塗鴉，創意抽象藝術畫充斥的公園

好多塗鴉抽象畫，簡直被塗鴉包圍的公園，不論是園區裡、或是在園區周邊巷子內的牆上、店家的鐵捲門、路旁的小電箱和美國街等等的周邊，充斥著台灣原生的街頭塗鴉創意，這幾天來到了濃濃街頭塗鴉藝術氣息的天地，好特別的體會！

⬆︎ 外觀為復古的紅磚式建築，樸實的建築。 ⬇︎中心有面積600坪的藝術廣場，不定期會舉辦有活動～

藝文活動與青少年生活文化結合在一起的電影主題公園

從官網臉書的動態貼文，假日經常有多類型的藝文活動，台北市電影主題公園是熱鬧的公園暨文化中心，四周牆面均繪有塗鴉，同時也是觀賞戶外電影、跳舞和溜滑板的絕佳去處。2009年6月由「台北市文化基金會西門紅樓」接手管理後，歷年來也舉辦了很多的藝文活動，這片綠地也成了居民和年輕人生活休閒的熱門場所。

復古的紅磚式建築和現代公寓連在一塊，結合了古典與現代懷舊樸實的建築藝術氛圍。

⬇︎武昌街的入口處有間澳洲風時尚咖啡餐酒館，店名：「Woolloomooloo+in out West」

⬇︎對面的小公園，綠化和塗鴉牆也的小綠地的特色！

⬇︎⬆︎ 公園裡外的塗鴉街和街道兩旁誇張浮誇的抽象塗鴉畫，天馬行空的各類圖像，觀看中感覺沒有界限、沒有框框，更沒有被框架的刻板，多看幾次也許多少可以理解創作者的創作理念或者想法，欣賞在欣賞後，讓時刻會讓自己緊繃的我，不知不覺中釋放了。

⬇︎ Woolloomooloo+in out West澳洲風時尚咖啡餐酒

⬆︎ 電影裡的機器人哥吉拉嗎？

武昌街《in89豪華影城》就在旁，過去好幾間電影院似乎都消失了，一間間旅店取代了！

塗鴉街旁有一個俗稱「美國街」，青少年潮流服飾店小巷。

【台北市電影主題公園資訊】

臉書、 官網

地址：台北市萬華區康定路19號