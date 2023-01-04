花蓮／冷門卻超療癒的無敵海景 新城海堤

下午四點二十分，我們抵達了今天要住的民宿。

把隨身行囊放好、大致認識了房內空間後，我跟黑嘉莉說想去附近的海邊走走，不熱且沒太陽的時刻，應該適合到海邊吹吹海風；由於民宿距離新城海堤很近，走路一分鐘就到，還沒走近到堤防邊上，海浪聲響已經相當清楚，不過，這個當下我欣賞先，黑嘉莉正在充當好友的諮商師ing，她示意我去走走、她得先在堤防上跟好友開導一番。

雖然她忙著，眼前開闊的海景還是令她瞪大了眼睛，正前方的雲與光線相當搶眼。

我自個兒走下堤防，一步步走向海水。

我是有想脫了鞋去浸一下海水，卻突然發現海水邊緣距離還遠，如果真的走到浪花前可能還要幾分鐘吧？於是我在沙灘上蹲下，給灘岸兩側拍了照片，靜靜感受新城海邊的氣氛，無論是海的聲音、風的聲音抑或堤防上路過運動的人們放聲聊天的聲音，在那個時刻，都是自然的一部分。

我用GX 1和手機拍照，畫面比較亮的是GX 1的生動模式，連雲朵都漸層明顯，但手機有超廣角，雖然拍出來不那麼鮮豔，成像是比較像當下眼睛所見的模樣。

我回頭給堤防邊上的黑嘉莉拍了幾張，稍遠，拍不清楚，她那諮商還沒結束。

面對感情的失去，有很多面向與角度可以切入，處於其中的人很難看得通透與客觀，她現在在溝通的好友就是面臨那種情形，想做點什麼挽回卻又不甘願這麼失去，想報復對方卻也明白一切會更難看。

她那好友的狀況我也略知一二，外人沒法說什麼，只能靜靜聽說與陪伴，若有一天氣出完了，才能繼續朝前方邁進吧？

只是，往前邁進之前，會否覺得自己之後再也得不到幸福？

只是，身邊多少朋友在失去的銘心刻骨之後，不消多久又是一尾活龍？

新城海邊的傍晚

黑嘉莉遠遠的彷彿在示意我還要再一下，我揮手表示沒關係，只是離開了沙灘、回到堤防上領著她朝堤防盡頭走走；盡頭那邊看去應該是七星潭的方向，黑嘉莉說這趟來花蓮她很想去七星潭走走，好久沒去了，也沒跟我去過。

新城海邊的傍晚

我說好啊，我們要記得。

新城海邊的傍晚

走下堤防、朝民宿走去，我問黑嘉莉剛剛跟好友聊得如何？她說，就是一個無限迴圈的狀態，我點點頭，看來還要好一陣子才會在迴圈裡突然發現出口，才有機會找到盡頭吧。

新城海堤

七星潭那邊

黑嘉莉把主軸拉回來，那盡頭也不干咱們，倒是該想想晚餐要吃什麼了。

我笑說，我已經想好了啦。