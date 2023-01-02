菊島浮生7日．西衛盡頭。夢幻場景超好拍

下午兩點半，我們已經抵達今晚落腳的地方，浮生七日的最後一站。

黑嘉莉本想在外頭多晃晃，等到check in時間到了再到旅店，我想旅店應該不差那半個小時，這個季節沒什麼遊客，應該不致於需要久候，於是直接前往。運氣不錯的是，如我所想，旅店早已備妥房間等我們前來，行李入房後，黑嘉莉提醒我待會兒去換車時還要記得買西衛麵線，然後竟悠悠睡去。

她本來沒要這時候午休的，但旅店的床太舒服，我坐在一旁處理手機上的公務，看看時間，她已經睡了十幾分鐘，應該暫時不會醒，我於是自個兒出去晃晃。

第一站是去把汽車換成機車。

這趟的租車任務，我透過第一天入住的「綠的旅店」與新村路上的「安得利租車」搭配，這幾天裡，我們先是租了機車、換了汽車（店員直接開到民宿換XD），現在要再把汽車換成機車；由於下午到明天登機之前還有一天的時間，住在西衛，交通不是那麼方便，沒有機車真的不行。

換了機車，我從市區騎回西衛，在西衛社區入口處「王家連發手工麵線」買了知名的日曬麵線，然後一路騎到底，那兒有一座廢棄的建築物，乍看之下以為是公車招呼站，實際上本來就是一處觀景台，多年前政府整修過，如今又被海風吹得零散，這裡是有正式名稱的，叫做尖山角觀海亭。

尖山角觀海亭確實是每次來到澎湖，我都想去看一看的地方，這裡可以被網美拍成景點、平常時卻很靜，來到觀海亭前，將近午後四點的天空還是藍得有點過分。

我走到小路底，沒往下方的海岸下去，站在那堆多年不變的仙人掌前給海灣拍照，觀海亭兩點鐘方向的中央嶼（也稱大央嶼、LP島、南佩仔）一覽無遺，正值退潮，我差點以為可以直接走到中央嶼。

尖山角海景

尖山角海景

天氣好的時候，從尖山角觀海亭這兒可以直接看到跨接白沙和西嶼的澎湖跨海大橋，不過這時天色有點濛，跨海大橋不太清楚。

西衛的盡頭

西衛的盡頭

在這裡放空了十分鐘，正當我準備離開，突然看見退潮後旁邊出現一條通往海岸的小路，小路直往海中去。

尖山角海中小路

我騎上海中小路，慢慢的，由於小路長年泡在海裡，青苔海藻滿佈，一個不小心就會滑倒，我盡量多騎一點距離，然後下車走向小路盡頭。

尖山角海中小路

盡頭，是妖嬌的海水。

那頭，是湖西潭邊村。

尖山角海中小路

我在這裡楞了更久，頓時有一種找到地圖盡頭的樂趣。

回望尖山角觀海亭

尖山角海中小路

海中小路望向民宿

這條海中小路退潮時才會顯現，小路其實不只我拍到的這樣而已，深入海中還有一段，我甚至在想，說不定哪天出現巨大退潮，可以讓人從這兒直接走到中央嶼去？

尖山角海中小路

中央嶼

才這麼想，海水似乎有默默攀升的趨勢，我慢慢退回到機車旁，還是乖乖騎車回岸上去，夢幻場景還是夢幻了。

西衛的盡頭

不過，這樣接近夕陽西沉的時刻，該去找個地方觀日落了。