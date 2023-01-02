新北／鮮為人知【下罟子漁港】 幽靜的像是來到另一個秘境！

繼續實現漁港趴趴走的承諾

午後從房間窗戶看天空，知道這一天的夕陽應該會很浪漫，帶著玩攝影的基本配備輕鬆出門；搭上習慣從西門站轉乘淡水線的路線，目的地是哪裡呢？我沒有要到淡水呀！滑滑手機裡的待訪清單禮跳出了下罟子漁港，目的地是八里台北港中港的它，關渡站轉乘公車是最便捷的交通工具。

查詢台北等公車的app，還要一個小時才有班車，天哪！這會錯過天上夕陽雲彩的魔幻時刻，呼叫計程車快速的抵達，近傍晚的黃昏，台北港中港天空還真是浪漫的迷人！

【下罟子漁港】是一個藏在台北港裡和西濱快速道路下的小小漁港，半小時的時間應該夠賞景拍照，這一天拍下了幾張非常喜歡的影像！下圖的這一張在我的Flickr.com ，目前高達4千5百多次的檢視瀏覽，也是amy個人最高流量的一張，雖然這個只是儲放個人攝影作品的雲端資料庫，高瀏覽量也還真的讓我嚇一跳呢！

下罟子漁港Flickr高瀏覽影像

想想，能順利的拍到它，還真要有好運，那時剛好這舢舨船要出港，從一排整齊停的船中冒出來，鏡頭裡瞧見它，順著連續拍到它遠離漁港！

【下罟子漁港】，台北港特區幽靜的秘境！

在大船進出頻繁的臺北港內，隱身著一座小漁港，幽靜的像是來到另外一個秘境。

這座稱為下罟子漁港的地方，是八里鮮為人知的秘境，漁港位於臺北港特定區內，現為第二類漁港，港內多為鄰近桃園及淡水等作業船隻停放，近年來淡水河兩岸自行車觀光興盛，八里左岸自行車道從觀音坑溪口起至下罟子漁港止，全程約16公里，沿途經關渡大橋、八里渡船頭、婚紗廣場、一直到挖子尾生態保護區、十三行博物館等，結合人文、生態、古蹟，堪稱都市叢林中難得一見的單車綠洲。

下罟子漁港，除了可見傳統藍色船身的舢舨船，也因漁港面朝西方，而成了最佳夕陽觀賞景點之一。當夕陽西下時伴隨著橫越港口的西濱高架快速道路，海水映著映照著寧靜的漁港，光影搖晃為來到這座小漁港的人們，帶來意外絕美的一齣讓人屏息的日落大戲。（摘錄新北觀光旅遊網公開資訊）

下罟舊名下罟仔，以漁具罟網而命名，反映本地早年的漁撈產業特色。

既是觀賞夕陽的秘境，當然得在午後來囉！天空的藍調，不同於日間的藍，浪漫中陶醉了，卻也讓我想多待一下下！

漁港上方的高架道路：臺61線，也稱西濱快速道路

西濱快速公路或西濱快，是縱貫臺灣西部沿海地區的省道快速公路，也是全台最長的快速公路，長度286公里，目前通車路段北起新北市八里區挖子尾，南迄至臺南市七股區九塊厝。

遊走港內，完全聞到沒有魚腥味，管理的不錯！

港口外圍的兩邊，釣客還不少，聽聞下罟子漁港頗受釣客們的喜愛，最大的優勢是一個可以躲東北季風的小港，拜訪這一天就聽到來自桃園中壢的釣友們聊天而得知，掌握著潮汐時間，常常是讓他們收穫滿滿呢！

⬆︎⬇︎漁港有一角落的這些，相似牡礪殼、蛤殼、蜆殼 好多喔！堆放在此，是否會再利用呢？

夕陽落海前，這棟建物擋住了我的最愛！

下回可要開車來，在高一點的位置應該可以看著蛋黃般的夕陽落入海的畫面， 有人告訴我，西濱快八里療養院附近有一個觀景台，可以滿足我。

漁港旁的這個工程，我猜應該就是媒體曾報導的 「111年下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程」，將漁具倉庫及外觀彩繪作全面性提升。

下罟漁港入口的巴里港餐廳，從官方臉書來看，是在地人會來聚餐的海鮮餐廳！官方臉書

下罟子漁港在網路報導很少，少有人分享，貝貝大探索的漁港走透透製作的影片41，有了詳細的介紹～

都來到八里左岸附近，2022年沙雕展和光雕秀還在展期中，順遊欣賞囉！

【下罟子漁港】

地址：新北市八里區下罟子里

連絡電話: 02-89526055