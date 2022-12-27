台中／國際花毯節 充滿南法風情的童趣賞花行

邁入第十屆的臺中國際花毯節，於12/3已美麗開展，活動到12/18為期共15天。

今年活動地點選在新社區種苗改良繁殖場第二苗圃，展區約2公頃面積，雖然今年規模沒過去「新社花海」來得大，但整個設計是仿南法風格的街景及可愛童話精靈為主軸，讓大小朋友們的快門按個不停 。 透過可愛療癒的精靈，以隱喻的方式引領遊客，找到屬於自己的幸福，也象徵來到新社「幸福小鎮」，遠離煩憂，融入充滿幸福的花園。

花毯節活動共分九區，有主花毯區、創意主題區、Boo龍區、毛毛區、圓圓區、步入幸福拱門區、南法風情街景區、主舞台區、及花蝴蝶美食休息。同時規劃結合山城觀光產業合作串聯在地觀光產業，觀旅局與民宿協會攜手合作推出專屬花毯民宿優惠，集結31家山城民宿，來民宿住一晚，遊五大特色軸線，加值20項體驗山城之美的深度體驗。

參觀導覽圖（照片來源：花毯節官網）

山城產業合作兌換券及內容（照片來源 :花毯節官網 ）

現在就由幸福花園內兩名「百合花仙子精靈」，帶領大家賞遊展區各個美麗花園地景。

主花毯區 -希望莊園

以南法城堡莊園為參考打造，充滿童話故事屋般的普羅旺斯風格，裡面還住著三位可愛精靈 Boo龍、毛毛及圓圓，在主花毯秀時間（每日 10:00-15:00）每個整點都會跑出來和大家見面喔。

創意主題展區 -花仙子

花仙子誕生於新社幸福花園的百合花蕊中， 她將帶領小精靈們走訪花園，遇見幸福。

Boo龍區

愛生氣的 Boo龍來自火山區，當他來到幸福花園， 開始懂得關心周圍環境，也將溫暖帶進火山區。

毛毛區

毛毛原本住在冰冷的岩石洞穴，隨著花仙子來到幸福花園， 內心充滿期待，因得到愛與關懷而開心滿足。

圓圓區

容易陷入擔心緊張的圓圓來到幸福花園後， 開始懂得傾聽同伴們的想法，不再被過多的資訊干擾，有自信又快樂 。

步入幸福拱門區

心花開的大門，以數棟充滿綠意的可愛建築為入口意象， 呈現南法的莊園風情。

南法風情街景區

與農業局、客家事務委員會共同合作邀集 30 攤在地小農及特色店家進駐，打造長 120 M 的南法街景，推廣在地小農推出的農產品及農村美食。

主題舞台區

每逢周六、日於展區主舞台有舞團樂團、魔術秀等表演。（照片來源：花毯節官網）

2022臺中國際花毯節在活動期間有提供免費接駁車服務，詳細資訊請參考活動官網 :2022 臺中國際花毯節 心花開（flowercarpet.tw）。

臺中國際花毯節活動時間：2022-12-03～2022-12-18

展區地點：臺中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃（台中市新社區協興街30號）