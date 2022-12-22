台北／週日早晨北投行程 舒適愜意又享受

週日早上行程：凱達格蘭文化館／北投溫泉博物館／地熱谷／三二行館。

週日下午到台北藝文中心觀賞舞台劇：再會吧北投；於是早上便先到北投走走，事前先預約十點進三二行館泡湯，早些出發，搭乘大眾運輸系統，九點不到便走出捷運新北投站，天空雲層密布，可喜的是雲捲雲疏，涼風拂面，同屬台北城裡而此處空氣甚好。公園裡晨練太極，行人道上晨跑晨騎。

經過凱達格蘭，九點開始可以入內參觀，今天頗有閒情逸致，展館分別設於三樓（琉璃珠），二樓 （原住民盛服）與地下一樓（排灣族當地藝術家秦榮輝個展）。

搭乘捷運拜訪北投。

九點進入凱達格蘭文化館。

三樓展覽琉璃珠。琉璃珠是排灣族手工寶石，以晶土燒製，手工定型。「琉璃珠之母」江雅蕾老師製作的琉璃珠藝術品，創作元素是排灣族神話故事。

同心圓。

琉璃珠上花紋各自的意涵。

展區螢幕上溫柔地介紹著琉璃珠。

二樓展區是西拉雅族盛服。

老公第一個想法是穿成這樣不熱嗎？怎麼做事？「盛服」猶如現代禮服，是在祭典、節慶活動時穿著的正式服裝；運用精湛的織繡技藝，將流傳的神話傳說，以及對自然萬物的觀察，化作豐富圖紋的織紋、繡片。

地下一樓展區是排灣族當地藝術家秦榮輝個展，運用簽字筆與日本畫紙，創作主題是紋樣．作為生命的存在。

這幅作品是風。

繼續走在中山路上，個性獨具的北投圖書館旁，有棟優美的紅磚老建築，入口在中山路上地勢較高處，紅磚建築是北投溫泉博物館，也是九點開門。過去是北投溫泉的公共溫泉浴場，因此又名北投溫泉浴場。入內後須換上館內拖鞋，自己的鞋子放進木製鞋櫃中，拿出小木牌帶著。

北投溫泉博物館有幾處展區，公共浴室、浴池、北投酒家菜示意。是木窗隨時引進綠意，還有木製樓梯優美風情，我覺得最迷人的地方，是正對戶外綠意的寬闊榻榻米，因為時間尚早，遊客不多，兩位年輕男學生便在榻榻米上正對入眼一簾綠打坐，氣氛沉靜幽雅，極好。

經過北投圖書館。

溪水潺潺。

美麗的北投溫泉博物館。

老公納悶著：怎麼自己完全沒來過這裡？

對著綠意打坐。

不經意的轉角就是好風景。

喜歡這裡的木製樓梯轉折。

北投溫泉博物館前身是公共浴場。

不接待紋身客人。

窗戶應是後來整修才加建的。

浴池設做拍照點。

螢幕上變化著北投著名景點。

大浴池。

木窗琉璃框住綠意。

繼續沿著中山路前進，便會抵達北投「地熱谷公園」。北投地熱谷是大屯山火山群內，水溫最高的溫泉天然出口，泉溫約在65～80度之間，屬於硫酸鹽氯化物泉，也是全世界唯二的「青磺泉」，因終年瀰漫著硫磺煙霧，如夢似幻的景色擁有「磺泉玉霧」的美稱，為日治時期台灣八景十二勝之一。

重新修整後的地熱谷，入口處的設有淨手礦泉，環湖設有步道，蒸氣瀰漫不止，白煙嬝嬝中可見環湖步道，即使在環湖步道上，也可感受湖面水溫極熱。地熱谷旁邊便是我們預約泡湯的三二行館，但此處並無入口，需彎去建築物另一面才能進入。

Google建議我們出後繞行中山路，隨即老公發現旁邊有處向上階梯，已方位來看應能直接抵達三二行館，我們走上Google Map上不存在的階梯，實際上也真的抵達三二行館，倒比預約時間提早到達了。對面有處桂花公園，此時正是桂花飄香的季節，正好在此小山坡上聞聞桂花香，北投轉角小確幸。

散步到地熱谷。

入口手湯。

地熱谷環湖步道。

入口處已感水溫不低。

走進環湖步道煙霧繚繞。

路邊出現的階梯，一瞬間隔開地熱谷處的遊客與車輛。

桂花公園。

公園很小，桂花飄香，以桂花成綠籬。

三二行館的大眾湯價位不低，而靠近泉源的青磺與白磺，室內室外各四湯池，泉質好自不在話下，各處設施舒適，尤其舒眠室的躺椅，更令我極為欣賞。非常喜愛三二行館大眾湯的典雅質感，這回總算帶老公到訪，泡湯需預約，單次進出，限時使用四小時。

考慮下午舞台劇開演時間，這回僅能在大眾湯待三小時，會合時老公相當欣賞這裡，泉質不消說，各處質感優，提供報紙更是深得老公歡心，他表示看報紙是享受，三二行館更將所有報紙都備齊了；除了硬體典雅氣氛舒適，服務人員細緻體貼也深獲讚賞。我們也約好下回該來待滿四小時盡興。

三二行館也布置耶誕了。

總算帶老公來自己很欣賞的三二行館，服務人員一次引導一組客人，在等候區稍坐也很享受。

泡湯後更覺得在北投的週日早晨相當舒適。