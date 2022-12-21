台北／【士林官邸菊展2022】20週年熱熱鬧鬧的花園派對

沉浸在以「菊」為首，全園區八大主題15展區，精彩熱熱鬧鬧的20週年慶的花園派對裡，快樂開心！

展期二個星期歡慶20週年的士林官邸菊展，很快就要進入尾聲，我仍一如往年的來觀賞菊花最美的派對，氣象預報的台北又將連續一週的陰雨天，把握有陽光的好日，趕緊來囉！

八個主題展區有菊耀20、花園派對、舞動粉紅泡泡、星空派對、邁向未來派對、享樂派對、成年加冠PARTY、菊展時光機等等。

連續二天來看展，在這20週年的展出內容中，讓我有活潑、美麗、年輕的感覺！若要對2022菊展戶外展區評價喜愛度前三名，就這三個了：「菊耀20、花園派對、享樂派對和舞動粉紅泡泡」，有沉浸在花團錦簇中的年輕喜樂！

午後時光到點燈夜來臨，花園派對繼續著， 純欣賞也是很療癒的年度大展！

晚間六時閉園後的士林官邸照樣精彩， 大門的和花園派對的主題區，有種夜夜笙歌，想喝到醉茫茫的釋放情懷 ！宴席中的酒瓶，經過園藝設計，展現出花與酒瓶的結合之美，太喜歡這設計了！

有一攝影師，我和他一樣的在閉園後夜燈下流連忘返，專注著為這些設計拍上特寫，拍了幾張滿意的作品，才發現電池沒力了，只能怪自己忘了帶備用電池，這麼美的展覽一顆電池是不夠拍的。大體來說，今年的菊展熱鬧的漂亮之外，多了好多新意和巧思，純欣賞也是開心中療癒了！

⬇︎ 四米高「綠雕蛋糕」

大立菊是年年必追看的，看到囉！單株開最多花朵，今年的仍然沒有超過2015年圓山管理所的2430朵！

全園區導覽圖

大門口的花園派對主題區入口

⬇︎下圖，是以花藝設計小品的特寫角度來看，amy自評最滿意的攝影作品喔！

⬇︎現場薩克斯風演奏音樂會，好聽！停下腳步聆聽幾首，記得給賞喔！

享樂派對區好大的禮物，有想要嗎？幸福許願亭，許願去！

星空派對展區

好大一隻植栽蝴蝶，新的裝置，以前的長頸鹿退場囉！

粉紅泡泡嗎？非也，這一區是享樂派對！

這才是粉紅泡泡區

幸福祈願亭

假日，表演時間座無虛席音樂台，知名藝人輪番展現精彩表演的音樂會！

國內團旅遊客聚集在大門口和園區，好久不見的榮景，回來了！

超美的菊展！喜歡嗎？那是肯定的喜歡！

🌻 2022士林官邸菊展活動資訊 官網

地點：士林官邸公園（台北市士林區福林路 60 號）

展期：11/25～12/11

時間：戶外展區 08:00～18:00；室內展館 08:30～17:00