南投／行走雲嶺之上賞合歡山雲海美景 飽覽大自然饋贈醉美畫卷

秋風漸起古道尋秋，楓樹搖曳從武陵賞楓後過思源啞口後轉往合歡山，沿著山棱近程沿途不急不緩，恣意流連， 隨山之漸高，行武嶺山勢已高，芒草搖曳身旁，山風吹拂，芒姿搖曳，欲觀雲海之蒼茫，合歡山乃絕佳之點，看雲海三分看景，七分想像，也才能真正領略到大自然的神奇精妙。

從武陵農場經梨山抵達合歡山，不過三個小時車程。路上沿途風景變幻，待眼前豁然開闊，遠方層巒疊嶂之時，便是抵達，我本是想，在這個秋天最美的時節裡，在陽光下第一眼被這高山雲海征服，合歡山公路峰林地質地貌奇觀，猶如一條巨龍，盤踞在大地站在山間俯瞰，頓覺心中開闊，觀賞合歡山雲海，最好的方式，便是自駕越過山巒，不經意的轉彎就是風景，在光影下迷醉，也是非常好拍照的地方，抵達終點合歡山莊前方遠山如黛，眼前雲海大翻騰。

在合歡山眺望山間雲海，翻湧縈繞，如絲如縷風起雲散，風走雲聚重疊明暗，濃淡相宜……似海非海，山峰雲霧相互幻化，意象萬千！風吹雲流，瞬息萬變。

由於近日天氣不太穩定，是日雪霸景區的天氣預報是多雲轉小雨，但一早看到天晴雲稀，我們還是決定先去合歡山，車輛都是循著S形彎路的山路上行的，幾乎在雪霸上山路都是類似的，只是沿途所見路旁和山坡上特有的松樹卻翠綠異常。視覺上又給了人們另一種朝氣蓬勃的感覺。

有圖有真相，雲海，以夢幻奇麗定格了唯美印象，來到合歡山山武嶺可以盡情沐浴著清鮮的高山空氣，領略奇麗的雲海，飽覽大自然饋贈醉美的畫卷。

武陵山莊是看雲海的最佳位置，雲霧籠罩下的山巔，穿過雲霧隱隱雲端之上陽光普照，反射出來的光影雲海，美麗動人。

攀登過無數的山丘，汗流浹背的站在山巒之巔，任風和雲霧在腳下流走，也仰望過無數的高山，望著前方高聳入雲的山間，內心暗自篤定終有一日抵達。

綠色山林藍天白雲融合成了一幅純天然的迷人畫卷，山風貼面掠過，將此等清新的天然景觀，迅速風靡，吸引遊客，紛紛前來，綠草依依，沒有一處景致不叫你動心、動情。

林語堂說：我總以為生活的目的即是生活的真享受，是一種人生的自然態度，生活本是豐富多彩的，除了工作、學習、求名外，還有許許多多美好的東西值得我們去享受，旅行中的風景、藍天白雲、花紅草綠、雪山與雲海……，天這樣藍、樹這樣綠、雲這麼白；生活原來就應這樣的安寧和美麗。

好好看看周遭或遠處的風景，拍拍照在這樣風和日麗的日子裡，感覺真好在風景如畫的山上，可以東張西望或走或停，看著沿路風景，呼吸著新鮮的空氣，我在這裡，享受著這一刻……，人生的快樂與否完全取決於自己的思維，心態最重要。

行駛中不再以速度來衡量到達目的地的時間，開啟車上的音響聽著一首又一首的歌曲，望著窗外的風景，此刻正向合歡山山莊進發著，開啟手機拍照模式，就喜歡這樣的高山景緻日落將至，風景越來越美。

到達合歡山停車場將車一停，拿出山下買的麵包、飲料坐在草叢中便吃起來，一邊吃一邊望著天空、高山以及身邊的綠草，還真有一種回歸自然的感覺，這種感覺我就是喜歡。

就是這樣，車停在路邊，坐在路邊望著一邊自娛自樂還不忘自拍，此刻開始享受合歡山的自然感，風景之中有更美風景，此刻，我即享受美到不行的風景，太美，根本無法專心開車，沒走沒多遠便想停下來拍照。

看這條路視野開闊，且車輛較少走到路旁用手機拍下了很多人來都會拍的照片，其實我也很想像在路中間擺POSE拍照，高山的風拂過臉頰，風是如此般涼爽是如此般暢爽，望著眼前的一切美景，低頭看看手機中的照片，滿足啊！

路上這麼美的風景，目的地合歡山莊的距離近了，這一段路風景美但還是想停下來拍照，走進山莊休息一下坐看雲起時，隨意的走走停停看看，一下午的時間就這樣不知不覺消磨殆盡，陽光灑落遠處逶迤的群山上，這山莊更增添了日後有機會留宿住上幾天的心願。

或許只有在合歡山，能讓人不自主停下來拍個照，讓人不由得放慢了腳步，覺得鏡頭太窄，勾勒不出整個輪廓；怕因為走得太快而遺漏了路邊的風景。

來到全省最高的咖啡店，點上一杯咖啡，靜靜的享受著悠閒，格外的輕鬆閒適，很有一種遠離喧囂不離城市的感覺。

合歡山的景觀不能不說說停車場對面的松樹，山松孤立于山石之間，經過長年風吹雨打形成獨有的姿容，彰顯其頑強的生命力，山岩松木和諧共生，它的美美在和諧。

公路蜿蜒伸向遠方，湛藍的天空白雲朵朵，儼然一身歐洲山林集高山、丘陵、山地、草原於一體！山野氣息，讓人一見傾心。

旅行，最美的風景在哪裡？最好的風景其實在路上，有機會一定要嘗試一次自駕遊，任風景後退，慢一些，把所有的美好留在心間。

公路有終點，但旅程卻永無止境，路上的風景也將向更遠的前方延伸。

靜靜的看如畫風光，合歡山把遠方送到了腳下、身邊、眼簾，那麼近、那麼真、那麼美。

來到合歡山其實就是走與看，在路旁突然見到人們駐足不前，細看武嶺的標誌牌坊就在眼前，這裡就是台灣高山公路的最高點，是合歡山上一處名片式的景點，人們都爭先恐後的拍照留念打卡，我們自然也不例外了。

自駕的合歡山之旅，可以享受更多風景，就這樣與純粹的風景相遇、然後擦肩而過，穿越高山自然風景區，合歡山保留了該地區原有風貌的完整。

這種美，這種震撼往往藏在藍天白雲裡，釋放了無限的誘惑力，讓人不由自主的想要靠近。

遠處山峰一片雲霧繚繞，山谷下不斷往上飄來的白雲，一覽眾山小的感覺極目眺望，感慨中央山脈之雄偉，久久不願離去。

在這遠眺有一種當淩絕頂，一覽眾山小的豪邁感悠然而生，眼前一片雲海，如癡如醉如夢如幻般停留在自己眼前，朵朵白雲，時而顯露山顛，時而映出藍天，我似乎淩駕於一片仙境，在離天堂最近的地方，深深凝望。

因為山在那，旅行就是留下自己的足跡，有時候，游遍了繁華都市的喧囂，碧水青山的壯麗，是否會想去一個更加別緻的地方呢？來到合歡山它可能是這樣的……。

車行在藍天白雲間，一切是那樣純淨，山巔這樣的美好，合歡山是我想卻多年來一直末成行，也是與高山親密接觸最好的一種方式，也能全方位多角度的感受它的美。

看這邊的雲多白！我轉過頭來拍時，竟慢慢飄來一大片邊緣清晰的雲團，它潔白如雪，並輕盈飄逸的移動著，這白浪翻山巔的一瞬，便使高山原先墨綠的色彩暗淡了許多。

想像一下，視野不受到任何阻礙，美景盡收眼底，任由沿途風光如畫卷般鋪展於眼前，那是何等獨特的體驗。

在藍天白雲的襯托下，處處都是一張明信片，適合遊人用走看的節奏，留下自己的足跡，透過旅行看到了以往未曾見過的美麗，讓自己對這土地又有了更深一層的感悟。

行駛在台灣最美的高山公路上，慢慢欣賞兩側美景，悠閒愜意，從喧囂的城市去感受高山上的寂靜，享受近距離、多角度親密接觸白雲，離塵囂遠一點，離自然近一點，生活更有情趣，這樣的風景，不是走馬觀花所能領略到品味到的，自駕可放慢節奏，睜大眼睛，用心來感受的。