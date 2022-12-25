評論創作沙龍人性剖析教育現場逍遙遊尋食客有肌勵★發文攻略★#Hit#New
成爲作者

走入《俗女養成記》場景 遇見《台北女子圖鑑》的聯想！

2022-12-25 07:00
 / 巧比。針線包
▲ 船長大哥為我們一一導覽《雙春濱海遊憩區》沿途的紅樹林景觀
▲ 船長大哥為我們一一導覽《雙春濱海遊憩區》沿途的紅樹林景觀
分享

今年的家族旅遊來到位於台南北門的雙春濱海遊憩區，順便重現《俗女養成記》第二季的拍攝景點，可惜沒有找到鍾欣凌警官攔檢開罰單的地方（據說還有2~3公里的距離）。我們闔家搭乘膠筏遊潟湖，飽覽兩旁形似小型亞馬遜森林的河道景緻，和船長大哥閒聊才知道他正是那時候擔任拍攝劇組工作船的駕駛。

▲ 眼前的河道不同於《四草綠色隧道》有林蔭遮蔽，但卻有水漾森林的獨特景觀
▲ 眼前的河道不同於《四草綠色隧道》有林蔭遮蔽，但卻有水漾森林的獨特景觀
分享

沿途大哥為我們解說周圍的景致，說明紅樹林生態的成因，以及未來這邊即將推出 SUP 立式划槳的水上活動。但我和女兒始終想著《俗女養成記》陳嘉玲倒掉咖啡的橋段是在哪一邊拍攝的。

▲ 很幸運假日出遊沒有遇到其他遊客
▲ 很幸運假日出遊沒有遇到其他遊客
分享

約莫20分鐘結束乘船後，一行人前往紅樹林棧道環繞一圈，近距離觀察探索紅樹林生態（海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖），此外步道沿途水中枯木、木麻黃四處可見，輕鬆漫步忘憂森林的濕地景觀，走在木棧道秘境美景的綠意洗禮，很療癒。

▲ 腹地不小的星空露營區
▲ 腹地不小的星空露營區
分享

雙春濱海遊憩區還有白色圓頂的星空露營區，也是《俗女養成記》母女姪三人出遊散心的夜宿景點。河道邊的戶外椅不僅能眺望美景，帳篷附有冷氣設備，不用擔心夏日高溫難以入睡。

▲台南北門的《雙春濱海遊憩區》，這裡是《俗女養成記》第二季的拍攝景點
▲台南北門的《雙春濱海遊憩區》，這裡是《俗女養成記》第二季的拍攝景點
分享

信步來到海邊陣陣的風吹沙不時襲來，眺望眼前一片遼闊的沙岸地形，還有濱海鞦韆的造景，海風勁道雖然不小，但既來之則安之，當然要入境隨俗上去擺盪拍照一下啊。

改編自作家江鵝的同名散文，《俗女養成記 》第一季入圍8項獎項，在第55屆電視金鐘獎獲得迷你劇集獎、迷你劇集／電視電影女配角獎、戲劇類節目剪輯獎三項大獎；《俗女養成記 》第二季入圍15個獎項，最終於在第57屆電視金鐘獎拿下戲劇節目編劇獎、戲劇類節目攝影獎、主題歌曲獎。

以台南為背景的影視作品不少，最深刻的就屬於後壁拍攝記錄台灣農民生活的紀錄片《無米樂》，後來隨著電影上映菁寮老街亦成為著名觀光景點。

就在《俗女養成記 》受到金鐘獎肯定，全國觀眾一片口碑叫好收視叫座，博得滿堂彩之際，忽然有一種感覺：剛播映結束引起話題的《台北女子圖鑑》，其實就是《俗女養成記》的第三季，劇情走向來到了第四代「陳嘉玲的女兒」。

《台北女子圖鑑》第一集開場不久的飯桌戲，當時母親（林嘉俐飾）就非常反對林怡珊（桂綸鎂飾）北上，因為當年媽媽（陳嘉玲）年輕時也是北漂一族，念書、戀愛、求職後，最終毅然返鄉落地，不希望林怡珊重走一趟她經歷的老路，所以才會說出「台北有什麼好」。

而阿姨洪育萱（天心飾）一路過往的心路歷程，從經歷婚變選擇放棄豪門大院，幾番掙脫後或許無奈成為姨丈的小三，而相似的處境，林怡珊正在經歷阿姨（洪育萱）曾經走過的路，第二集她發現阿姨（天心飾）原來是他人的小三，第五集她成為健寰（石頭飾）的私人收藏。

雖然《台北女子圖鑑》全劇終時她沒有走向媽媽或是阿姨的路，最後成為選擇以單親媽媽的身分留在台北創業，但這一趟人生的自我探索，也是闖蕩職場、情場淬鍊後的第二人生再出發。

#爆米花專賣店

【延伸閱讀】台南／早晨 06:30 我與自己的約會 享信步走晃的悠悠

【更多文章】NOWA 50+ 的風景

如果喜歡我的文章，歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】的粉專與我互動唷！

逍遙遊台灣台南旅行親子遊自然生態
作者頭像
巧比。針線包
我的靈魂住了一個老男孩，幼稚的心至老方休吧。 撰稿文章以自我生活經驗抒發延伸，加入我奇幻神遊如夢似真的錯覺，開啟第二人生「 等到荒廢青春 用盡體溫 才開始悔恨」
最新文章
最多瀏覽
共發表 NaN 篇文章
延伸閱讀
《SPY x FAMILY 間諜家家酒》 各自身懷絕技之角色扮演的一家人

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》 各自身懷絕技之角色扮演的一家人
新北／夏天廣興騎單車 起伏山光水色裡蘊藏許多故事

新北／夏天廣興騎單車 起伏山光水色裡蘊藏許多故事
【韓劇拍攝場地】宰英前輩打工餐廳「이목구비耳目口鼻」 陷入《語意錯誤》瘋狂中！

【韓劇拍攝場地】宰英前輩打工餐廳「이목구비耳目口鼻」 陷入《語意錯誤》瘋狂中！
回應