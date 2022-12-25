走入《俗女養成記》場景 遇見《台北女子圖鑑》的聯想！

今年的家族旅遊來到位於台南北門的雙春濱海遊憩區，順便重現《俗女養成記》第二季的拍攝景點，可惜沒有找到鍾欣凌警官攔檢開罰單的地方（據說還有2~3公里的距離）。我們闔家搭乘膠筏遊潟湖，飽覽兩旁形似小型亞馬遜森林的河道景緻，和船長大哥閒聊才知道他正是那時候擔任拍攝劇組工作船的駕駛。

沿途大哥為我們解說周圍的景致，說明紅樹林生態的成因，以及未來這邊即將推出 SUP 立式划槳的水上活動。但我和女兒始終想著《俗女養成記》陳嘉玲倒掉咖啡的橋段是在哪一邊拍攝的。

約莫20分鐘結束乘船後，一行人前往紅樹林棧道環繞一圈，近距離觀察探索紅樹林生態（海茄苳、水筆仔、欖李、紅海欖），此外步道沿途水中枯木、木麻黃四處可見，輕鬆漫步忘憂森林的濕地景觀，走在木棧道秘境美景的綠意洗禮，很療癒。

雙春濱海遊憩區 還有白色圓頂的星空露營區，也是《俗女養成記》母女姪三人出遊散心的夜宿景點。河道邊的戶外椅不僅能眺望美景，帳篷附有冷氣設備，不用擔心夏日高溫難以入睡。

信步來到海邊陣陣的風吹沙不時襲來，眺望眼前一片遼闊的沙岸地形，還有濱海鞦韆的造景，海風勁道雖然不小，但既來之則安之，當然要入境隨俗上去擺盪拍照一下啊。

改編自作家江鵝的同名散文，《俗女養成記 》第一季入圍8項獎項，在第55屆電視金鐘獎獲得迷你劇集獎、迷你劇集／電視電影女配角獎、戲劇類節目剪輯獎三項大獎；《俗女養成記 》第二季入圍15個獎項，最終於在第57屆電視金鐘獎拿下戲劇節目編劇獎、戲劇類節目攝影獎、主題歌曲獎。

以台南為背景的影視作品不少，最深刻的就屬於後壁拍攝記錄台灣農民生活的紀錄片《無米樂》，後來隨著電影上映菁寮老街亦成為著名觀光景點。

就在《俗女養成記 》受到金鐘獎肯定，全國觀眾一片口碑叫好收視叫座，博得滿堂彩之際，忽然有一種感覺：剛播映結束引起話題的《台北女子圖鑑》，其實就是《俗女養成記》的第三季，劇情走向來到了第四代「陳嘉玲的女兒」。

《台北女子圖鑑》第一集開場不久的飯桌戲，當時母親（林嘉俐飾）就非常反對林怡珊（桂綸鎂飾）北上，因為當年媽媽（陳嘉玲）年輕時也是北漂一族，念書、戀愛、求職後，最終毅然返鄉落地，不希望林怡珊重走一趟她經歷的老路，所以才會說出「台北有什麼好」。

而阿姨洪育萱（天心飾）一路過往的心路歷程，從經歷婚變選擇放棄豪門大院，幾番掙脫後或許無奈成為姨丈的小三，而相似的處境，林怡珊正在經歷阿姨（洪育萱）曾經走過的路，第二集她發現阿姨（天心飾）原來是他人的小三，第五集她成為健寰（石頭飾）的私人收藏。

雖然《台北女子圖鑑》全劇終時她沒有走向媽媽或是阿姨的路，最後成為選擇以單親媽媽的身分留在台北創業，但這一趟人生的自我探索，也是闖蕩職場、情場淬鍊後的第二人生再出發。

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