台北／劍潭古寺、劍南蝶園步道 來趟不離塵勞不離山的都市小旅行

位於北安路上的「劍南路站」是台北捷運文湖線的車站之一，美麗華商圈就在3號出口的地方，附近除了美麗華百貨之外，還有家樂福大型賣場以及許多的飯店旅館，處處呈現出繁華熱鬧的一面，如果選擇1號出口，就可以前往「劍潭古寺」和「劍南蝶園」。

與之不同的是，這裡瀰漫著清靜幽雅的氛圍，僅此一線之隔的距離，卻有著天南地北的差異，如此強烈的特色，最適合安排一趟「不離塵勞不離山」的都市小旅行。

身在「大直」卻取名為「劍潭」的百年名剎

創建於清朝康熙年間的劍潭古寺，擁有200多年的歷史，可以說是台北市最古老的廟宇之一，可是它的地理位置明明就在大直，寺廟名稱卻為何取名為劍潭呢？難道這當中隱藏著甚麼鮮為人知的故事嗎？

原來它最早就位於位於劍潭的北岸、劍潭山的南麓，背山面水，景緻清幽，當中歷經多次重修，規模於是漸漸擴大起來，到了日治大正時期，由名匠陳應彬主持重建大修，完成後的劍潭古寺外貌極為亮麗，許多嶄新的設計在當時可以說是創舉，可惜後來因為日本政府要興建臺灣神社，所以才被迫拆遷至大直。

由於這裡腹地不深再加上經費不足，原先的三殿建築僅能保留一殿，以至於我們無緣得見當初的宏偉面貌。

所幸的是當時拆解下來的許多建築構件，雖然都無法全部再利用，但也保留下來並且陳列在寺旁的一處林園供人參觀，許多當年匠師的精心傑作，如石柱、石雕、石堵、石碑等，又得以重現天日為人所駐足欣賞，精緻的雕工不僅展現出超高非凡的技術，模糊的字跡也訴說著被人遺忘的往事，步入園區就像是走進一段時光隧道，過往的歷史彷彿也藉由這些構件再次重現。

讀起來不但不覺枯燥，反倒有股雲淡風輕之靜，所有的作品雖然都歷經滄桑變遷，飽受風吹日曬，但是在殘破斑駁的外表下，依然隱藏著祝福眾人的深厚情意，也許這才是大師們要獻給我們的禮物。

台北市第一座蝶園–劍南蝴蝶步道

從劍潭古寺右側的階梯往上走到劍南路，再循著指標就可以找到「劍南蝶園」的入口，入口處可以看到相當可愛的毛毛蟲矮牆景觀，不同於其它的蝴蝶園，這裡是一座開放式生態型蝴蝶園，整個區域位於劍南山坡地上，所以沒有網室，看不到成群飛舞的蝴蝶，但是卻擁有無敵的百萬視野，可以將大直地區的風貌一覽無遺，所以除了觀賞蝴蝶之外，也兼具了休閒健身和觀賞美景的好處。

園區用著重自然環境的棲地復育方式，種植原生種蝴蝶寄主植物和蜜源植物，透過開放式的管理，來營造適合棲息的環境，為了加強大家對蝴蝶生態的認識，這裡還有許多的設施，如木質欄杆平台、木質座椅及導覽解說牌等，無非就是希望所有的人能夠以最輕鬆、不干擾的方式來接近它們。

步道兩側林木扶疏，環境清幽，不僅平坦好走，更可以隨時呼吸新鮮的空氣和天然的芬多精，走到眺望平台還可府視美麗華摩天輪及101大樓，並且將眼前美景盡收眼底，算是劍南蝴蝶步道額外的一個小小獎勵，返程時刻意往美麗華百貨的方向前進，為的就是要重返紅塵感受人氣，以清靜幽雅為始，熱鬧繁華為終，不離塵勞不離山的都市小旅行，還真是平衡的恰到好處。

【劍潭古寺】

「基本資訊」

地址：臺北市中山區北安路805巷6號

電話：（02）2532－3834

開放時間：08：30～17：30（週一～週日）

資產類別：歷史建築（宗廟）

＊防疫期間請遵守相關規範

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