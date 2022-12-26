台北／為向日葵而來！【大佳河濱公園】一片黃澄澄好不迷人

為向日葵花海而來，百日草更驚豔！

台北幾個河濱公園，似乎每到換季時節，都會有花海可觀賞，大佳河濱公園四月才來過，那時候是為運動和觀賞百日草花海，花博之後第一次來玩，一望無際的寬闊之地，不論站在園區的任一角落觀賞，漂亮是沒話說的，園區範圍超大的，全園區暢遊還蠻耗體力，健走來這裡絕對目標達成。

大佳河濱公園的遊客有一個特色，除了在地的遊客，總會遇見團旅的遊客，11月的向日葵花海才見媒體報導，團旅遊客即一批批的到來，花海景區玩拍照的人很多，看著遊客燦爛的笑容，大家似乎都進入狂拍自拍的模式！

向日葵的花語

有一說法：「勇敢去追求自己想要的幸福」，再有一說：「太陽」，因其向光性的特徵，雖然向日葵是夏天代表的花，現在在秋冬季節仍可見它開花，不那麼漂亮就是了，下圖來比對一下～

⬇︎ 2022年8月台大醫院金山分院旁向日葵，完整漂亮的花瓣！

圓山飯店的東側，無形中成了在大佳河濱最佳背板，不同種類的花海，也成了圓山飯店最美的前景！

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別看太陽發猛威，小蜜蜂可是一點都不怕，嗡嗡嗡的飛來飛去！

怎麼辦呀？我忘了你的名字了！

好久不見！想起來了叫「灰鶺鴒」，飛翔跳躍中會發出唧！ 唧！ 唧！的叫聲，再記住了！

【紫葉狼尾草】是一種多年生禾本科植物。為台灣本地自生的野生狼尾草當中的一種，遍佈於台灣各地。

巧遇人偶攝影師，跟著玩拍

趴趴走中，眼前一位攝影師帶著漂亮的人偶娃娃攝影，她的裝備可不是一般般，看來就是攝影大咖，我在不遠處邊觀察他，從擺放的位置到進行拍照，看得我好生羨慕的眼光，跟著玩拍起來，這才是攝影人該有的專注態度呀！每當大咖調整人偶的位置，我也一樣的不遠處用望遠鏡頭，不同的角度拍攝，原來還可以這麼的玩，在我又得到一個免錢的學習和有意思的玩拍機會。

玩攝影後我知道，在一個定點位置，不同角度來回取景再不停攝影的那個人的攝影功力，肯定是高超的，也是我隨機遇見值得我學習的老師，遇見這樣的情形時，會停下來觀察學習，甚至會主動的詢問，我可以拍嗎？大師同意了，而我也賺到一個免費觀摩學習的機會！

可愛吧！

⬇︎ 她，一來就往人偶前狂拍，完全不顧及到已經擋住正在取景的我們呀！

拜託好嗎？看不出來這是私人的模特兒嗎？看了有點生氣，差一點就口出惡言破口大罵！內心卻也不想搞壞美好的拍照心情，還好她只拍一下下！

大佳河濱公園是一個普獲年輕人和親子喜愛的戶外活動場域，當然也獲鐵馬一族的喜愛～

五大遊戲區及出租腳踏車區，是訓練體適能的熱門景點，逢夏天更熱鬧的「 大佳河濱公園」

面積廣大，位於台北市中山區中山橋和大直橋之間大佳河濱公園位，是基隆河截彎取直後，經開發建設而成的都會型綠化公園。面積廣大，進入園區映入眼簾的就是一大片一望無際的廣闊草園，還可以遙望美麗華的摩天輪，景色優美。

區園內有雙道滑索區、 共融式沙坑區、 鞦韆及章魚海豚地景區和兒童戲水區等等 五大遊戲區，及出租腳踏車區，皆具不同特色。還有運動公園，有籃、網、羽、槌球場等運動設施，以及環繞園區數公里長的自行車道（園內提供有自行車出租）。

由於場地寬闊、停車方便、環境優美，例假日除了有許多民眾遊客在此嬉戲運動之外，也不定期有各項大型活動，逢假日加上有活動時，甚至停車位都一位難求。

⬇︎ 整齊排列的公廁，管理的很好，很乾淨的！

【交通】

公車搭乘72、222、527號公車，大佳國小站或河濱公園大佳段站下車即可，開車建議可以導航設定大佳國小，到了之後往前進去就會接到停車場了。

對居北車附近的我，比較便利的交通是搭公車到中山北路的國立美術館、台北廣播電台、台北故事館附近，路邊租台U bike微笑單車騎過來，10~15分抵達大佳河濱公園，或者沿著河堤方向走約30分鐘的路程，同時還可以順遊週邊的林安泰古厝、花博夢想館、台北典藏植物園、新生公園，再或者再回來中山北路的圓山自然景觀公園玩透透的行程，圓山捷運站還車，這麼的玩台北真的不錯喔！

臺北廣播電台

台北故事館

林安泰古厝、花博夢想館、台北典藏植物園、天使生活館、新生公園