嘉義／好瓜造智慧農場、採小黃瓜、單車漫遊…深度遊新玩法！

最近去了趟嘉義一日遊，造訪了三個社區、一個農場，許多嘉義知名的景點相信大家都去過，這次我們不去那些打卡聖地，走進社區，嘗試了許多新鮮的體驗。前所未有的新玩法，迫不及待分享給大家。

第一站先來到「好瓜造智慧農場」，專門自產自銷小黃瓜。我知道有些人會對小黃瓜卻步，其實我們家也沒特別愛，但吃過好瓜造的小黃瓜，才知道現採現摘的小黃瓜，原來可以如此新鮮美味。

第一站先來到「好瓜造智慧農場」，專門自產自銷小黃瓜。我知道有些人會對小黃瓜卻步，其實我們家也沒特別愛，但吃過好瓜造的小黃瓜，才知道現採現摘的小黃瓜，原來可以如此新鮮美味。

戴上手套，將小黃瓜的頭提起，不需要太用力，輕鬆就能拔下。穿梭在綠意盎然的果園中，真是很難得的小黃瓜採果經驗！

採完以後，接著製作小黃瓜氣泡飲，好瓜造智慧農場的體驗，我覺得都非常特別。工作人員與我們分享，每次總會有遊客說：「我最討厭吃小黃瓜了！」但在採完、吃過他們的小黃瓜以後，都顛覆了之前對小黃瓜的印象。

品質好的小黃瓜，做出來的各項產品，都很美味。來到好瓜造智慧農場，包套行程會附上餐盒，讓遊客吃得開心，玩得滿意。

跟小黃瓜告別，下一站來到的是嘉義西區的大溪社區，想要前往的遊客，可以導航設定紫微宮，把車子停在前面的停車場。

大溪社區是嘉義地區很早就發展的區塊，因此是很完整的農村聚落。來到這邊，可以騎YOUBIKE遊社區。不要以為這只是個小小社區，當天很幸運由邵理事長帶領我們，邊騎車邊講解，漫遊大溪厝水還境教育園區。

園區內不僅有0.4公頃的水工溼地賞鳥區、兒童遊具、環境教育教室、人工濕地，社區也保存早期人文景物，百年歷史的宗祠、古井，日本時代留下來的檜木屋群及彩繪街等，結合生態保育、環境教育、休閒遊憩，以及人文素養。

一望無際的田園風光，打開寬闊的視野。園區還設有賞鳥亭，嘉義市大溪厝是候鳥的過境地，從冬至到隔年五、六月，都能發現各種不同的鳥類。

騎完腳踏車，再去古井，體驗古時候挑水的辛苦。大溪社區景觀怡人，歷史悠久，懷舊的朋友，一定會喜歡這裡，即使是小朋友，也能從中找到樂趣。像苳就覺得大家一起騎腳踏車遊社區，像是探險般好玩。她也從來不曾看過古井，才知道原來以前不是打開水龍頭，水便會自動跑出來。

動態的玩完，就回到社區活動中心，來個靜態活動吧！精油手工皂DIY，動動雙手，把幸福帶回家。

走完兩個點，剛好中午時間，經過騎腳踏車的體力消耗，肚子也餓了。去到紅瓦厝社區的咱的所在紅瓦厝窯烤，享用午餐吧！

紅瓦厝窯烤位於嘉油鐵馬道旁，是散步或是騎車都可以，十分愜意的地方。嘉油鐵馬道（中油舊鐵道自行車道）全長3500公尺，它是將閒置的中油舊鐵道修築，沿線舊鐵道線道路規劃成為自行車專用道，始於中油廠區旁設為起點，終點於北回歸線站天文廣場，中間經過美源、光路、獅子、紅瓦厝里等四個里。

如果你有到附近遊玩，推薦一定要來紅瓦厝吃窯烤披薩。由社區志工協力打造的窯烤爐，以龍眼木做為柴火，窯烤出的披薩、麵包十分香Q。獨特風味，搭配鐵道旁阿嬤的古早味，令人印象深刻。

而且這邊的披薩，是要自己做的喔！紅瓦厝提供窯烤披薩DIY，還有冰淇淋熱壓可頌DIY，好吃的窯烤麵包則是周末販售，假日限定。

現烤的食物就是好吃，無論是披薩或者可頌，加上自己做的，吃起來特別有感覺。窯烤披薩DIY一份是220元，冰淇淋熱壓可頌是150元，如果兩項都要選購，優惠價只要300元。花300元就有專人帶著DIY體驗，又能吃到可口的餐點，個人覺得這價格實在太甜了。

最後一站從嘉義西區，移動到了東區，造訪的是精忠社區。嘉義市東區圳頭里長楊文俊，自知名公司總經理退休後，因孩子從小在精忠社區成長，都各自有了很好發展，他很想回饋社區，因而與太太一同加入精忠社區發展協會當志工，沒想到愈做愈起勁，滿腦子都是翻轉圳頭里的想法及作法。

他們開辦社區資源踏查、培力課程、認識生態及DIY手作等，讓社區活了起來。「把社區當成企業在經營」，這是楊文俊里長的決心，也讓我感受到精忠社區的熱情。

精忠社區一樣有DIY體驗，它們推出的是錫蘭橄欖手工麵包，以及橄欖氣泡飲。搭配導覽巡禮，走一條文化與生態兼具的路線。先做麵包，因為出爐要大約一小時，這段等待的時間，剛好可以進行散步導覽。

麵包做好進烤箱，接著來製作橄欖氣泡飲，等等步行導覽時，可以解渴。有發現裝橄欖氣泡飲瓶身上的貼紙設計嗎？一個圳字，上方深綠小顆圓圓的就是橄欖，結合了圳頭里的特色，十分用心。

準備出發來去探訪嘉義市的後花園—圳頭里吧！我喜歡這裡，因為它給人室外桃源的感覺，循著導覽走，很難想像這裡居然是嘉義市的東區。楊里長告訴我們，圳頭里生態豐富，擁有25種鳥、10種蛙，每天早上還會有2隻老鷹固定盤旋在天空。

另一個社區重要特色，日治時期圳頭里與長竹里交接處曾挖掘溫泉、冷泉幾處，果然是塊寶地。

這裡還座落了一座清幽肅靜的妙雲蘭若，它是由高僧印順導師所創建。很幸運我們能有機會參觀，即使只看外觀，也被園區內鍾靈毓秀的質樸道風所吸引。

精忠社區現在正在打造圳頭里休閒步道區的北排支線步道，楊里長透露連名字都取好了-「隱中川流」。如同名字一般，隱身在都市中的河流，相信完工以後，會為遊客帶來驚喜。

導覽結束，回到社區協會裡領取錫蘭橄欖麵包，今天的旅程也即將告一段落。

這趟旅程，每個社區都有自己不同的風格，帶給我們不同的感受。

許多景色、故事，妳必須跟隨在地人，才能看到、知道。這幾個社區，都接受團體預約，停車也方便，可停大巴、中巴、自小客車。無論是公司行號、學校或是家族旅遊，都很適合照著我們這天的行程，規劃豐富的一日遊，

不一樣的嘉義玩法，等你來體驗。